Meteorologie: Die 28-Tage-Wettervorhersage

Immer komplexere globale Zusammenhänge für immer bessere Modelle

Um die Vorhersage auf mehrere Wochen zu erweitern, bauen sie weitere Variablen ein, etwa Ozeantemperaturen und Meeresströmungen. Sie analysieren die Bedingungen in Böden, die innerhalb ein paar warmer Tage austrocknen können. Daraufhin bildet sich möglicherweise weniger Luftfeuchte durch Verdunstung, was in geringerem Niederschlag mündet. Die Wissenschaftler berücksichtigen auch Windströmungen in der Stratosphäre, einer in etwa 10 bis 48 Kilometer Höhe gelegenen Schicht oberhalb des Bereichs, in dem Flugzeuge verkehren. Die dortigen Winde wechselwirken mit dem Jetstream, der als Sturmband über der Nordhalbkugel von West nach Ost fegt und je nach Lage und Stärke für Extremtemperaturen sorgen kann.

Die subsaisonalen Modelle beziehen auch globale Wetter- und Klimaphänomene ein, etwa die so genannte Madden-Julian-Oszillation (MJO). Dieses große Wolken-, Regen- und Windgebiet entsteht in den tropischen Bereichen des Indischen und Pazifischen Ozeans und wandert im Verlauf einiger Monate von West nach Ost um den Erdball. Das passiert vier- bis sechsmal im Jahr, manchmal in regelmäßiger Folge, manchmal zufällig. Die MJO wirkt sich vielerorts auf Windströmungen und die Lage von Hoch- und Tiefdruckgebieten aus. Sie bestimmt, wo sich Wetterfronten bilden. So hat sie etwa großen Einfluss darauf, wo es im Westen Nordamerikas durch »atmosphärische Flüsse« regnet – das sind lange, schmale Bänder extrem feuchter Luft, die sich vom zentralen Pazifik bis zur Westküste erstrecken. Atmosphärische Flüsse können je nach ihrem Verlauf verheerende Überschwemmungen verursachen oder auch dringend benötigtes Wasser liefern. Die MJO kann innerhalb einer Woche Scherwinde mancherorts verstärken und anderswo abschwächen. Diese wiederum sind entscheidend dafür, wo sich tropische Zyklone bilden. Wahrscheinlich beruhte darauf zum Teil die erfolgreiche SubX-Vorhersage zum Hurrikan Michael.

Die Nordatlantische Oszillation (NAO) ist ein weiteres bedeutendes Phänomen. Dabei handelt es sich um eine beständige Kopplung von niedrigem und hohem Luftdruck über dem Nordatlantik. Sie kann die Lage des Jetstreams beeinflussen wie auch die Position des Polarwirbels, der zuweilen extrem kalte Luft aus der Arktis in den amerikanischen Nordosten und nach Europa lenkt.

Subsaisonale Prognosen füllen die Lücke zwischen Wetterberichten und saisonalen Trends

Die für eine subsaisonale Wetterprognose notwendige, gewaltige Menge an Daten und Rechenschritten fordert selbst die leistungsfähigsten Supercomputer heraus. Ein Vorhersagemodell unterteilt die dreidimensionale Atmosphäre in zahlreiche virtuelle Volumenstücke. So besteht etwa das globale Wettermodell der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA aus rund 200 Millionen solcher Gitterelemente. Die der Erdoberfläche am nächsten gelegenen Zellen decken jeweils eine 13 Kilometer lange und 13 Kilometer breite Grundfläche ab und sind 50 Meter hoch. Weitere stapeln sich über ihnen. Mit zunehmender Entfernung vom Boden werden die Bausteine höher, in der Stratosphäre bis zu 700 Meter. Das Modell berechnet, wie sich die Atmosphäre in jedem Volumenelement in Abständen von 20 Sekunden vermutlich entwickeln wird. Dafür verwendet es Gleichungen etwa für die Temperatur, den Druck, die horizontale und vertikale Windgeschwindigkeit sowie die Feuchte.

Vergleichbar mit den Bildpunkten eines digitalen Fotos liefern die Zellen in der Zusammenschau ein komplettes Bild des künftigen Wetters. Für eine Fünf-Tage-Vorhersage verarbeitet ein Modell Hunderte von Gleichungen insgesamt etwa 23 000-mal. Ein solcher Durchlauf beschäftigt alle 1500 Prozessorkerne eines großen Supercomputers zirka 40 Minuten lang.

Die Meteorologen müssen die bestmögliche Auflösung mit einer praktikabel kurzen Rechenzeit in Einklang bringen. Selbst die modernen Fünf-Tage-Modelle erfassen nicht alle Faktoren in den Zellen wie einzelne Wolken, Gewitter und die Effekte komplexer Geländeformen etwa an Bergen und Küsten. Um diese sinnvoll abzubilden, müsste die horizontale Auflösung des Modells auf sechs mal sechs Kilometer pro Zelle erhöht werden. Doch dann würde die Simulation mehr als fünf Stunden dauern. So lange will kein Meteorologe auf eine zeitnahe Wettervorhersage warten müssen.