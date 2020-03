Covid-19: Die Coronavirus-Medikamente kommen

Zweckentfremdete Grippemittel

Eine ganz andere Wirkstoffklasse soll derweil in China in gleich mehreren großen klinischen Studien an Patientinnen und Patienten getestet werden. Der Wirkstoff Umifenovir verhindert ähnlich wie Camostat, dass das Virus in die Zelle eindringt – allerdings stört er den Schritt nach dem Andocken des Krankheitserregers an die Zelle, wenn die Membranen beider verschmelzen müssen, um das Erbgut des Virus in die Zelle zu entlassen. Der Wirkstoff ist in Russland und China gegen Grippe zugelassen.

Nach einem ähnlichen Mechanismus wirkt das gegen Malaria und Rheuma zugelassene Medikament Chloroquin. Es lieferte in Experimenten mit Zellen und angeblich auch im klinischen Einsatz ermutigende Ergebnisse. Es wird derzeit ebenfalls in mehreren Studien klinisch getestet.

Einige andere Grippemedikamente sind ebenfalls im Rennen, darunter so genannte Neuraminidasehemmer wie der Wirkstoff Oseltamivir, die das Virus stören, wenn sich die Millionen neuen Viren ihren Weg aus der Zelle zu bahnen beginnen. Ob diese Stoffe wirken, ist unklar – in Versuchen an Sars schnitten sie nicht allzu gut ab.

Tatsächlich ist das Feld der klinischen Studien an potenziellen Medikamenten inzwischen unübersichtlich geworden. Denn neben diesen und einigen anderen bereits zugelassenen Wirkstoffen arbeiten Pharmafirmen bereits an neuen, spezifischen Medikamenten, in der Erwartung, dass die nun global verbreitete Seuche so schnell nicht mehr verschwindet.

Im Rennen sind nicht nur klassische Wirkstoffe, die teilweise schon beim Aufkommen von Sars als viel versprechend galten – zum Beispiel Helicase-Hemmer, die einen weiteren spezifischen Schritt bei der Verarbeitung des Virenerbguts stören. Zu ihnen gesellen sich Medikamente auf der Basis von Antikörpern; eine Strategie, die Viren auf die gleiche Weise bekämpft wie eine Impfung.

Mit der Impfung haben solche Neuentwicklungen allerdings auch ein Problem gemeinsam: die lange Entwicklungsdauer, bedingt vor allem durch die aufwändigen klinischen Studien. Und während ein aussichtsreicher Impfstoff vermutlich im Eilverfahren durch alle Zulassungen geschleust würde – Fachleute rechnen bereits im Sommer 2021 mit einer solchen Vakzine –, hätte ein Medikament weniger Aussicht auf solche Sonderbehandlung. Schließlich löst es das grundsätzliche Problem der rasanten Ausbreitung des Virus nicht.

Hochwillkommen wäre ein wirksames Mittel gegen das Virus trotzdem. Allein dadurch ließe sich die Auswirkung großer Ausbrüche aufs Gesundheitssystem deutlich senken, ganz abgesehen von der Erleichterung für Patientinnen und Patienten. Schon Anfang April sollen die ersten Studien mit Remdesivir und anderen Wirkstoffen abgeschlossen sein. Fachleute rechnen fest damit, dass die ersten Medikamente dann bald verfügbar sind. Zum Beispiel sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts: »Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente dann auch in Deutschland eingesetzt werden.«