Vorurteile: Die drei Arten von Intoleranz

Verkuyten und einer seiner Koautoren, Levi Adelman, fanden die verschiedenen Formen von Intoleranz unter anderem in mehreren Stichproben in den Niederlanden. »Bei einigen Menschen gehen antimuslimische Gefühle und Ablehnung der Praktiken Hand in Hand, bei anderen nicht«, stellen sie fest. Die Missbilligung einzelner Praktiken tauge nicht als Beweis für Vorurteile.

Eine vorurteilsfreie Haltung könne sich sogar in einer Ablehnung von religiösen Symbolen etwa in Schulen zeigen – sofern alle abgelehnt werden, auch die der eigenen Kultur. Wer nur die religiösen Symbole von Minderheiten missbilligt, beweist Intoleranz. So sei es möglich, dass Menschen mit einer ganz unterschiedlichen Haltung dieselben Dinge ablehnen. Ein Phänomen, das die merkwürdigen Zweckgemeinschaften bei den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen erklären könnte.