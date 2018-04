Exklusive Übersetzung aus

In einer lauen Sommernacht stehen wir an einem Waldsee im Osten Deutschlands und hören die Wellen ans gegenüberliegende Ufer schlagen. Da geschieht etwas Sonderbares: Lichtringe schweben über der Oberfläche des Sees und strahlen mit schwachem Schein. Plötzlich huschen auch am Ufer rote Lichter vorbei und verraten ein paar Menschen. Es sind Wissenschaftler; das rote Licht ihrer Taschenlampen soll weniger störend sein als eine Beleuchtung in einer anderen Farbe – sie wollen nämlich die Tiere im See beobachten, die gerade ihrer Nacht beraubt werden.

Das Experiment nahe Berlin ist das ambitionierteste einer ganzen Reihe von Untersuchungen, die derzeit in dunklen Gegenden überall in Europa stattfinden. Die Projekte wurden in den letzten Jahren ins Leben gerufen, um den Einfluss der Lichtverschmutzung auf ganze Ökosysteme zu erforschen, der Fachleuten zunehmend Sorgen bereitet. Etliche Studien beschreiben, wie künstliches Licht einzelnen Spezies schadet; weniger klar ist dagegen, wie das Licht ganze Ökosysteme und deren Nutzen für uns Menschen beeinflusst, beispielsweise die Bestäubung von Feldpflanzen. Mehrere Feldstudien sollen nun Antworten liefern, indem sie die Reaktionen von Pflanzen und Tieren auf direktes Licht prüfen, ebenso wie sie die Effekte des Skyglow oder Himmelsleuchten, eines diffusen, unnatürlichen Hintergrundleuchtens des Nachthimmels, untersuchen.

Die genaue Menge an Licht und die Reaktion verschiedener Spezies darauf sind für die Ökologen nicht leicht zu bestimmen. Laut ersten Ergebnissen scheint die nächtliche Helligkeit aber für die unterschiedlichsten Ökosysteme deutlich und langfristig Stress zu erzeugen. Das gilt für Küste und Ackerland ebenso wie für die Flüsse in Städten, von denen viele bereits unter anderen, bekannteren Formen der Verschmutzung leiden. »Das haben wir bisher alles übersehen«, sagt der Botaniker Steve Long von der University of Illinois in Urbana–Champaign und Herausgeber der Zeitschrift »Global Change Biology«. »Wir wissen sehr viel über die Folgen des CO 2 -Anstiegs. Doch welchen Einfluss hat die Lichtverschmutzung? Mit allem, was wir unserer Umwelt antun, setzen wir unsere Zukunft aufs Spiel«, mahnt er.

In den 1950er Jahren untersuchte der niederländische Physiologe Frans Verheijen erstmals, wie das Licht Tiere anzieht und ihr Verhalten beeinflusst. Auch wenn weitere Beobachtungen in den 1970er Jahren folgten, so waren es doch erst die zwei Querdenker und Biogeografen Catherine Rich, Präsidentin der Urban Wildlands Group in Los Angeles in California, und Travis Longcore, derzeit an der University of Southern California in Los Angeles, die relevante Zusammenhänge erkannten. Im Jahr 2002 organisierten sie eine Konferenz und veröffentlichten 2006 das Buch »The Ecological Consequences of Artificial Night Lighting«, in dem sie beschrieben, wie weit verbreitet die hell erleuchtete Nacht bereits ist.