Covid-19: Die Frau, die Coronaviren jagt

Die Besorgnis erregenden Proben trafen am 30. Dezember 2019 um 19 Uhr am Institut für Virologie in Wuhan ein. Wenige Augenblicke später klingelte das Handy von Shi Zhengli. Ihr Chef, der Institutsdirektor, rief an. Das Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention der Stadt hatte bei zwei Patienten mit einer atypischen Lungenentzündung (Pneumonie) ein neuartiges Coronavirus entdeckt. Man wolle, dass Shi Zhengli und ihr renommiertes Labor der Sache nachgingen. Falls sich der Verdacht auf einen neuen Erreger bestätigen würde, könnte dieser eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen – er gehöre nämlich zu einer Familie von Viren, die von Fledermäusen übertragen werden und die auch die Atemwegserkrankung Sars verursachten, das Schwere Akute Respiratorische Syndrom. Zwischen 2002 und 2003 waren 8100 Menschen an Sars erkrankt, von denen fast 800 starben. »Lassen Sie alles stehen und liegen und kümmern Sie sich umgehend darum«, erinnert sich Shi an die Worte des Direktors.

Shi ist Virologin – auch bekannt als Batwoman. So jedenfalls nennen viele Kollegen die Forscherin, weil sie seit 16 Jahren in Fledermaushöhlen auf Virenjagd geht. Nachdem sie das Telefonat mit ihrem Chef beendet hatte, verließ sie die Konferenz, an der sie eben noch in Schanghai teilgenommen hatte, und stieg in den nächsten Zug nach Wuhan. »Ich hatte mich gefragt, ob sich [die städtische Gesundheitsbehörde] geirrt hatte«, sagt Shi. »Ich hätte nie damit gerechnet, dass so etwas in Wuhan, in Zentralchina passieren würde.« Bei ihren bisherigen Untersuchungen hatte sie eigentlich die subtropischen Provinzen Guangdong, Guangxi und Yunnan im Süden des Landes als jene Regionen ausgemacht, in denen Coronaviren am wahrscheinlichsten vom Tier auf den Menschen überspringen könnten – insbesondere von Fledermäusen. Diese Säugetiere gelten als berüchtigtes Reservoir vieler Krankheitserreger. Falls die neuen Keime wirklich Coronaviren sein sollten, befürchtete Shi in diesem Moment, »könnten sie aus unserem Labor stammen«?

Während Shis Team am Institut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften fieberhaft nach dem Ansteckungsherd und der Art des Erregers suchte, breitete sich die neuartige Erkrankung aus wie ein Lauffeuer. Bis zum 17. März 2020 sind laut WHO in China 81 116 Menschen infiziert worden. Davon leben 84 Prozent in der Provinz Hubei, deren Hauptstadt Wuhan ist. 3231 Menschen sind dem Virusinfekt erlegen. Außerhalb von China haben sich 92 228 Menschen in mehr als 152 Ländern auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis mit dem neuen Virus infiziert. Mehr als 3788 Menschen sind gestorben.

Die Suche nach der Quelle

Es ist eine der schlimmsten Epidemien der letzten Jahrzehnte. Schon seit Langem warnen Wissenschaftler davor, dass neue Infektionskrankheiten viel häufiger auftreten könnten – insbesondere in Entwicklungsländern, wo Mensch und Tier dicht beieinanderleben und dadurch verstärkt miteinander in Kontakt kommen.