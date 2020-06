Aguada Fénix: Die Geburtsstunde der Maya

Laden... © Takeshi Inomata (Ausschnitt) Aguada Fénix | Basierend auf Laserscans haben Archäologen um Takeshi Inomata von der University of Arizona eine 3-D-Rekonstruktion der frühen Maya-Anlage erstellt. Im Zentrum der langrechteckigen Plattform (dunkelbraun) lokalisierten sie eine zeremonielle »E-Gruppe«, hier als schmale Linie mit Punkt sichtbar.

Dass an dieser Stelle, in Aguada Fénix, eine Stätte der Maya schlummerte, war bis dahin unbekannt. »Das Gebiet ist erschlossen, es ist kein Dschungel, Menschen leben dort – aber niemand kannte die Stätte, weil sie so flach und riesig ist. Es sieht aus wie natürliche Landschaft«, sagt Inomata. Die Lidar-Aufnahmen zeigten zudem, dass die Plattform von weiteren, kleineren Anlagen und künstlich angelegten Teichen umgeben ist. Straßen, von denen sich die längste über eine Strecke von 6,3 Kilometern nachvollziehen lässt, verbinden die Bauten und führen über neun Rampen auf das Plateau.

Typische Zeremonialarchitektur der Maya

Im Umfeld von Aguada Fénix haben die Archäologen insgesamt 21 solcher Komplexe per Laserscan entdeckt. Wie Inomata und sein Team beschreiben, liegt allen Fundorten derselbe Bauplan zu Grunde: eine langrechteckige Anlage entlang einer Nord-Süd-Achse, in deren Zentrum sich eine für die Maya typische Zeremonialarchitektur erhebt – eine so genannte E-Gruppe (so benannt nach dem Erstfund in Uaxacatun in Guatemala). Sie besteht normalerweise aus einer westlichen Pyramide und drei gegenüberliegenden Pyramiden, die in Nord-Süd-Richtung aufgereiht sind. Eine solche gut 400 Meter lange E-Gruppe zeichnet sich auch auf dem Plateau von Aguada Fénix ab.

Nachdem Inomata und sein Team den Ort ausfindig gemacht hatten, machten sie sich daran, das Alter der Anlage zu klären. Dazu legten sie mehrere Grabungsschnitte an – auf dem großen Plateau, in den Straßen und umgebenden Strukturen – und nahmen 69 Holzkohleproben, die sie anschließend mit Hilfe der C-14-Methode datierten. Das Ergebnis: Die Konstruktion aus Lehm und Erde war um 1000 v. Chr. begonnen und 200 Jahre später vollendet worden. Allerdings zeugen tiefer liegende Kulturschichten davon, dass bereits zwischen 1250 und 1050 v. Chr. Menschen in Aguada Fénix lebten. Um 750 v. Chr. hatte man den Ort dann verlassen.

Einfluss der Olmeken

Für die These von der allmählichen Entstehung der Maya im Lauf des 1. Jahrtausends v. Chr. spricht demnach nur noch wenig. »Es handelt sich um faszinierende Entdeckungen, die unser Bild von den Anfängen der Maya-Kultur revolutionieren«, sagt Nikolai Grube. Der Altamerikanist und Archäologe von der Universität Bonn ist auf die Maya-Kultur spezialisiert und war nicht an der Studie von Inomata beteiligt. Grube betont zudem, dass mit Aguada Fénix nun erstmals konkrete Belege für die Architektur der frühen Mittleren Präklassik vorliegen. »Wir sehen hier möglicherweise die Geburtsstunde der Maya-Kultur.«

Laden... © stockcam / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Kopfkoloss | Diese Skulptur eines Kopfes kam in der Olmeken-Stätte La Venta ans Licht. Die Basaltplastik ist rund zweieinhalb Meter groß. Forscher vermuten, dass es sich um das Bildnis eines Herrschers handelt.

Die mesoamerikanischen Erbauer hatten sich dafür die entsprechende Inspiration bei den benachbarten Olmeken geholt. Aus Zentren wie San Lorenzo sind ebenfalls monumentale Plateauanlagen bekannt, die schon einige Jahrhunderte zuvor in Gebrauch waren und als Kultorte dienten. »Offenbar übernahmen die Erbauer von Aguada Fénix architektonische Elemente der olmekischen Kultur«, sagt Grube. Wie Inomatas Grabungen ergaben, hatten sich die frühen Maya auch bestimmte Rituale von den Nachbarn abgeschaut: Im Erdreich der E-Gruppe von Aguada Fénix entdeckten sie einen Hort aus grünen Steinäxten. Solche Depots, die vermutlich Gaben an die Götter waren, sind auch von olmekischen Bauten bekannt.

Die Fundsituation würde eigentlich nahelegen, dass es nicht Maya, sondern Olmeken waren, die in Aguada Fénix eine riesige Plattform errichteten. Dagegen sprechen laut Inomata aber die Gebrauchsgegenstände, die bei den Grabungen ans Licht kamen. So ähnelten die Keramikfunde den Gefäßen von anderen Maya-Fundorten im Tiefland. Zudem entdeckten die Archäologen Bruchstücke von Obsidiangeräten, deren Steinmaterial aus Regionen im heutigen Guatemala stammte – während die Olmeken ihren Obsidian aus mexikanischen Gebieten bezogen. »Zwar legen die Keramikfunde nicht notgedrungen nahe, dass die Erbauer von Aguada Fénix auch die Maya-Sprache gesprochen haben, aber sie scheinen kulturell dem Maya-Tiefland viel nähergestanden zu haben als den Olmeken«, schreiben Inomata und seine Kollegen in »Nature«.