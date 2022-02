Underperformer: Nicht gut genug, um dazuzugehören?

Gemeinsam in einer Gruppe auf ein Ziel hinzuarbeiten, stärkt das Selbstwertgefühl und das Sinnerleben. Doch wie ergeht es denen, die dem Erfolg ihres Teams im Weg stehen? Das haben Forschende von den Universitäten in Leiden und Tilburg in den Niederlanden untersucht. Wie sie im »Journal of Experimental Social Psychology« schildern, verlassen einige der schwächsten Mitglieder die Gruppe auf eigenen Wunsch – und sind darüber zugleich unglücklich und erleichtert.

Der Psychologe Frank Doolaard und seine Kollegen hatten mehr als 500 Probandinnen und Probanden zu einer Versuchsreihe eingeladen: Sie sollten wiederholt einschätzen, wie viele kleine Kreise auf einem Bildschirm zu sehen waren. Je nachdem, wie gut das gelang, bekam ihr Team dafür zwischen 0 und 100 Punkte gutgeschrieben. Im Mittel mussten die Teams mindestens 70 Punkte erreichen, um sich für eine Lotterie zu qualifizieren, bei der jedes Teammitglied 50 Euro gewinnen konnte. Die Punktezahl wurde allerdings manipuliert: Die eine Hälfte der Versuchspersonen ließ man glauben, dass sie wie ihre Mitstreiter im Mittel auf mehr als 70 Punkte kamen. Den anderen wurde suggeriert, sie wären wesentlich schlechter – so dass sie Schuld hätten, wenn ihre Gruppe das Ziel verfehlte.

Im ersten Experiment durften scheinbar alle mitbestimmen, wer aus der Gruppe weiter mitmachen durfte. Egal, ob die eigene Leistung gut oder schlecht war: Wer angeblich von den anderen aus dem Team geworfen wurde, fühlte sich mies und sein Selbstwertgefühl sank. Dennoch waren die vermeintlichen »Underperformer« erleichtert; sie wollten selbst nicht mehr so gerne weiter mitmachen.

Ein selbst gewählter Abschied ist weniger schmerzhaft

Würden die Underperformer auch freiwillig ausscheiden? In einem zweiten Experiment sollten die Versuchspersonen das nach der ersten Runde selbst entscheiden. Waren sie (angeblich) ebenso gut wie ihre Teammitglieder, entschied sich kein Einziger dafür. Aber unter denen, die sich für deutlich schlechter hielten, wollten 43 Prozent nicht weitermachen. Sie fühlten sich gestresst und der Gruppe weniger zugehörig und waren nach dem Ausscheiden erleichtert. Der selbst gewählte Abschied war für sie überdies weniger schmerzhaft, als von den anderen ausgeschlossen zu werden.