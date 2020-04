Evolutionsbiologie: Die gute Seite der Viren

Im Inneren der Wirtszelle legt das Virus seine Eiweißhülle ab und nur die nackte Erbsubstanz bleibt zurück. Weil die Zelle die virale Erbsubstanz nicht von ihrer eigenen unterscheiden kann, beginnt sie, die darauf gespeicherten Anweisungen auszuführen. Die Zelle wird umprogrammiert und stellt in der Folge massenhaft Kopien der Erbsubstanz der Viren sowie der viralen Hüllenproteine her. Diese Teile fügen sich dann zu neuen Viren zusammen. Am Ende entstehen so Tausende von neuen Exemplaren, was die Zelle nicht verkraftet. Sie stirbt ab, löst sich auf und entlässt Massen von Tochterviren in die Umgebung. Diese infizieren wiederum neue Zelle – ein Schneeballeffekt kommt in Gang, und die Infektion nimmt ihren Lauf.

Letztlich sind Viren also Parasiten, die den Stoffwechsel ihrer Wirte manipulieren, um sich selbst zu vermehren. Und sie dürften die ältesten Parasiten auf der Erde sein. Möglicherweise entwickelten sie sich schon vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren, am Beginn des Lebens selbst. Das zu beweisen, ist allerdings schwierig, Virenfossilien gibt es eben nicht. Den meisten Molekularbiologen reicht als Beweis für die frühe Entstehung aber die Tatsache, dass Viren in allen Lebewesen vorkommen, also in Tieren, Pflanzen, Pilzen, Algen, Einzellern mit Zellkern, Bakterien und Archaeen (das sind den Bakterien ähnliche Einzeller, die heute einer eigenen Großgruppe von Lebewesen zugeordnet werden). Sie denken, dass sich Teile der zellulären Erbmoleküle von ganz einfachen Lebewesen freisetzten und selbstständig machten. Wenn man so will, sind Viren also außer Kontrolle geratene Schnipsel von Nukleinsäuren, den Trägern der Erbinformation.

Manche Biologen nehmen sogar an, dass Viren noch älter sind als das Leben selbst. Die Winzlinge seien Überbleibsel aus einer Welt, in der es noch keine Zellen gab, wie wir sie heute kennen. Die Viren könnten die DNA »erfunden« haben, also jenes Erbmolekül, das heute die Gene, den Bauplan eines Lebewesens, speichert und weitervererbt. Und womöglich haben sie auch dazu beigetragen, dass sich der Zellkern jener komplexer gebauten Zellen (Eukaryoten) entwickelte, aus denen alle heutigen, größeren Lebewesen bestehen.

Viren und Sexualität

Fest steht, dass Viren als Parasiten ihre Wirte schädigen und krank machen. Da sie sich rasend schnell vermehren und dabei auch verändern, haben sie schon früh in der Geschichte des Lebens einen Selektionsdruck auf andere Organismen ausgeübt, haben deren Evolution beeinflusst nach dem Motto: Wer die richtige genetische Ausstattung hat, wird besser mit dem Erreger fertig und überlebt. Hier kommt die sexuelle Fortpflanzung ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass sich die Gene zweier Individuen – in der Regel ein weibliches und ein männliches Exemplar – bei ihren Nachkommen neu vermischen. Das erhöht die genetische Vielfalt enorm und beschleunigt die Anpassung an neue Umwelten. In einer Bevölkerung mit einer großen genetischen Vielfalt sind stets auch Menschen dabei, die mit Erregern leichter fertig werden als andere – und im Zweifelsfall überleben. In dieser evolutionären Anpassung an virale und auch bakterielle Krankheitserreger sehen die Biologen den Hauptgrund, weshalb wir heutzutage zwei unterschiedliche Geschlechter haben.

Menschliches Erbgut unterwandert

Viren sind nicht nur Evolutionsbeschleuniger, sondern auch Meister darin, fundamental ins Erbgut einer Zelle einzugreifen, um sich zu vermehren. Als Molekulargenetiker im Jahr 2003 erstmals die Buchstabenfolge des kompletten menschlichen Genoms entziffert hatten und dann begannen, die Erbsubstanz genauer zu analysieren, gerieten sie ins Staunen. Mehr als acht Prozent der Erbsubstanz stammt offensichtlich von Viren ab. Noch verblüffender ist das Ergebnis einer Studie, die eine Gruppe von Forschern aus dem englischen Cambridge im Jahr 2015 veröffentlichte. Demnach waren 145 Gene des Menschen ursprünglich in gänzlich anderen Organismen heimisch gewesen: in Bakterien, Protisten (das sind Einzeller mit Zellkern), Archaeen, Pflanzen oder Pilzen etwa. Das fremde Erbmaterial muss also irgendwie ins Genom der Menschen gekommen sein.

Die »Übeltäter« sind offenbar Viren, die vor allem ihr eigenes Erbgut, zuweilen wohl auch Genschnipsel fremder Organismen in ihre Wirte bringen. Eine besonders raffinierte Art, sich in den Zellen ihrer Wirte festzusetzen, haben die so genannten Retroviren entwickelt. Denn sie sind nicht unbedingt darauf aus, eine Zelle zu infizieren, um dann möglichst viele Kopien ihrer selbst herzustellen. Stattdessen vermögen sie die molekulare Maschinerie der Zelle auf besondere Weise zu manipulieren: Sie bringen die Zelle dazu, Kopien der Virus-Erbsubstanz in Form von DNA herzustellen – also jener Nukleinsäure, die die Erbinformation im Zellkern aufbewahrt – und sie dann in die DNA des Zellkerns einzubauen. Im Gegensatz dazu findet die Replikation anderer Viren außerhalb des Zellkerns statt, im so genannten Zytoplasma oder aber im Zellkern, ohne dass das Virenerbgut ins Genom des Wirts integriert wird.