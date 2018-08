Von dieser Eingangshalle aus betraten die Wikinger auch die Festhalle, in der auf einer großen Feuerstelle in der Mitte die Mahlzeiten gekocht wurden. Neben Webstühlen, einer Schusterei und vielen weiteren Werkstätten stand dort auch der Ehrensitz oder Thron, um den der Wikingerfürst und seine Frau ihre Getreuen versammelten oder wo sie ihre Gäste begrüßten. Hier wurden die Feste gefeiert, die oft Gelage mit reichlich Met, Bier und Essen waren. Wenn sich die Krüge und Schalen leerten, konnte man aus dem nächsten Raum Nachschub holen, hier lagerten die Vorräte. Daran schloss sich der mit 32 Meter Länge größte Raum des Hofes an, der Stall. Dort stand der Reichtum des Herrschers in Form von vielleicht 50 Kühen. Ein Teil des Stalls war im Winter aber auch den Pferden vorbehalten, die im Sommer auf der grünen Weide fraßen.

Daunen gegen Gewürze

Ein weiterer Teil des Reichtums der Wikingerfürsten von Borg schnatterte auf den vorgelagerten Inseln. Dort brüteten viele Gänse und Enten, deren Daunenfedern gegen Wärme und Kälte isolieren. Besonders beliebt waren die Eiderenten, deren Federn als edle Füllung für Bettdecken nicht nur bei Wikingern, sondern auch bei ihren Handelspartnern begehrt waren.

© Roland Knauer (Ausschnitt) Exportschlager Stockfisch | Das Klima des hohen Nordens verlangte den Menschen einiges ab, bescherte ihnen jedoch vielfältiges Handelsgut, das im Rest des Kontinents überaus begehrt war. Noch heute wird von den Lofoten der Stockfisch in alle Welt exportiert.

Ein anderer wichtiger Posten in der Handelsbilanz war das Elfenbein des Nordens, das in Form von Walrosszähnen in den Süden gelangte. Dorsche und Heringe als Stockfisch sowie die Pelze von Füchsen, Mardern, Bären und Hasen, aber auch die fein gewebten Textilien der Wikingerfrauen waren im Süden äußerst beliebte Tauschobjekte.

Reste wertvoller Importwaren zeigen klar, dass die Herrscher auf dem Hügel von Borg sehr wohlhabend waren. Und das offensichtlich viele Jahrzehnte lang, wie ein Fund direkt am Allerheiligsten des Herrscherhofes nahelegt: Am Ehrensitz in der Festhalle fanden die Archäologen nicht nur die prunkvollen Gläser und Krüge, aus denen sich der Hausherr und seine gleichberechtigte Gemahlin bedienten. »Unter den Pfosten dieses Throns hatten die Wikinger auch goldene Amulette vergraben«, berichtet Lars Stenvik von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim, der als Archäologe ebenfalls am Häuptlingshof von Borg forschte. Auf diesem Goldblech umarmt ein Mann eine Frau. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um Freyr, den Spross der Fruchtbarkeitsgötter, und seine den Sagas nach wunderschöne Frau Gerda, die Tochter des Riesen Gymir aus dem Jotunheimen-Gebirge, der Heimat der Riesen. Nach den Mythen sind diese beiden die Urahnen des Häuptlingsgeschlechts im hohen Norden des Landes. Daher zeigen die beiden Umarmenden auch den Sohn des alten Wikingerfürsten, der mit der Heirat die Macht von seinen Eltern übernimmt. Mit seiner Gemahlin wurde so nicht nur zum Wikingerherrscher, sondern auch zum höchsten Priester, wichtigsten Kaufmann und obersten Kriegsherrn, der für das körperliche und geistige Wohl seiner Untertanen zuständig war.

Tvennumbrunni taucht wieder auf

Diese Mischung aus verschiedenen Herrschaftsbereichen zeigte sich wohl am deutlichsten in den Gelagen der Wikinger, die nicht nur weltliche Feste, sondern immer auch religiöse Zeremonien waren. Aus diesem Grund war es auch extrem wichtig, dass immer genug Gerste im Vorratsraum lagerte, aus der man Bier brauen konnte.

Solche goldenen Amulette fand man auch an anderen Wikingerstätten, an denen die Forscher Herrscher vermuten. Sie zeigen die Macht und den Reichtum des Fürstenpaares, aber auch seine Verantwortung für die Untertanen. Keiner der bisher entdeckten Häuptlingshöfe aber war so groß und wohlhabend wie der von Borg auf den Lofoten. Sobald der Sohn des Herrschers heiratete, gab es ein neues Amulett von Freyr und Gerda, das feierlich unter einem Pfosten des Herrscherthrons vergraben wurde. Fünf solcher goldenen Amulette fanden Lars Stenvik und seine Kollegen unter den Fundamenten des Ehrensitzes von Borg.

Der Letzte in der Reihe der rund 40 Herren von Borg trat sein Amt in unruhigen Zeiten an. Hatte doch um 870 eine riesige Auswanderungswelle begonnen, in der viele Norweger ihrer Heimat den Rücken kehrten. Ihr gemeinsames Ziel: Island. Auch der Fürst mit den buschigen Augenbrauen verschwand keinesfalls aus der Weltgeschichte, sondern tauchte praktisch zur gleichen Zeit auf der abgelegenen Insel wieder auf: Im Landnámabók, das akribisch 400 Siedler aus Skandinavien und ihre neuen Ländereien in Island nennt, ist jedenfalls ein Olaf Tvennumbrunni verzeichnet, der aus Lofotr und dort von der Insel Vestvågøy kam. Er ließ sich im Südwesten der Insel nieder.

Weshalb es die Menschen nach Island zog, ist nicht bekannt. Vielleicht war das Land übervölkert? Dann wären es aber eher die Ärmeren gewesen, die ihr Heim auf der Suche nach Freiheit verließen, nicht aber die Superreichen wie die Fürsten von Borg. Waren es also eher politische Konflikte?

Von vielen Kleinstaaten bis nach Norwegen

Gut möglich, vermuten Forscher. Gerade in dieser Zeit, in der Olaf Tvennumbrunni seinen Häuptlingshof und damit sein kleines Reich auf den Lofoten aufgab, hatte Harald Hårfagre, der im Deutschen Harald I. Schönhaar genannt wird, zumindest die Westküste Norwegens erstmals zu einer Art Staat vereint – ein Ereignis, das wohl selbst in den Regionen nördlich des Polarkreises Wellen schlug. Büßten die lokalen Herrscher einen Teil ihrer Freiheiten ein? Mussten sie Abgaben an den fernen König zahlen? Eventuell sollten sie in den damals sehr häufigen Krisenzeiten Soldaten stellen, im Gegenzug versprach ihnen der König im Süden Schutz. Aber wer sollte den Wikingerfürsten im hohen Norden eigentlich gefährlich werden – außer vielleicht König Harald I. Schönhaar selbst?