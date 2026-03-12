Sternexplosionen: Die hellsten Supernovae entstehen durch Magnetare

Neutronensterne fallen besonders extrem aus, wenn sie sich schnell drehen und gebündelte Strahlen von ihren Magnetpolen aussenden; diese Objekte werden in der Astrophysik als Pulsare bezeichnet. Magnetare sind die außergewöhnlichsten von allen: Die meisten von ihnen sind neu entstandene Pulsare, deren Magnetfelder bis zu 1000-mal so stark sind wie bei normalen Neutronensternen. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Supernovae

Obwohl Theoretiker bereits ahnten, dass die stürmische Entstehung eines Magnetars zur Erklärung der extrem leuchtkräftigen Supernovae beitragen könnte, erwies sich der Nachweis als schwierig. Ein möglicher Durchbruch kam Ende 2024 mit dem Ausbruch einer neuen überhellen Supernova mit der Bezeichnung SN 2024afav, die etwa eine Milliarde Lichtjahre von der Erde entfernt ist. SN 2024afav wurde 100 Tage lang von Astronomen des LCO beobachtet. Dabei fiel ihre Helligkeit regelmäßig ab; sie schwankte, wobei die Zeit zwischen den Helligkeitsabnahmen im Lauf der Messung immer kürzer wurde.

Farah und seine Co-Autoren suchten in der Theorie nach Gründen für dieses spezielle Verhalten. Sie fanden nur eine einzige einleuchtende Erklärung: Dreht sich ein Magnetar mit nahezu Lichtgeschwindigkeit um seine eigene Achse, so verformt, windet und verdreht sich sein immenses Magnetfeld, wobei starke Strahlung ausgestoßen wird. Die Energie dieses astrophysikalischen Motors bringt das umgebende, zuvor ausgestoßene Gas zum Leuchten und verstärkt so die Leuchtkraft und die Langlebigkeit der Supernova.

Aber was verursachte das Auf- und Abnehmen der Helligkeit dieser stellaren Asche? Die Antwort liegt darin verborgen, in welcher Weise der sich drehende tote Stern Raum und Zeit in seinem Schwerkraftsog mitriss. Der Magnetar war ursprünglich von einer wirbelnden Materiescheibe umgeben, von deren innerem Rand Materie auf den Sternüberrest fiel. Die Scheibe war gegenüber der Drehachse des Magnetars leicht geneigt, und der heftige Strudel der Raumzeit, den der Neutronenstern erzeugte, wirbelte die Scheibe um ihn herum. Aus der Ferne betrachtet erschien diese Folge der allgemeinen Relativitätstheorie, die als Lense-Thirring-Präzession bezeichnet wird, wie ein Kreisel, der auf einem Tisch herumeiert.

© Joseph Farah and Curtis McCully / Astronomy: Magnetars may be the engine of super bright supernovae (Ausschnitt) Wirbelnde Scheibe um einen Magnetar | So könnte der Neutronenstern in der überhellen Supernova SN 2024afav ausgesehen haben (Illustration). Er ist von einer rasch rotierenden Akkretionsscheibe aus Gas und Staub umgeben, die durch den Lense-Thirring-Effekt herumgewirbelt wird. Dieser geht auf die schnelle Rotation der gekrümmten Raumzeit vom kompakten Neutronenstern zurück und wird von der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein beschrieben.

Aus unserer Sicht wirkte die wackelnde Scheibe entlang des Äquators des weit entfernten Magnetars wie der Verschluss eines Filmprojektors, der uns regelmäßig die Sicht auf den toten Stern versperrte, der für die Supernova SN 2024afav verantwortlich war. Im Lauf der Zeit fraß der Magnetar seine Scheibe immer weiter auf, sodass sie sich nach innen zunehmend verkleinerte. Das beschleunigte den Verschlusseffekt, sodass die Abnahmen der Helligkeit immer häufiger auftraten, bis die Scheibe schließlich ganz verschwunden war.

Diese Entstehungsgeschichte des Sterns passt laut den Autoren besser zu den gemessenen Daten als alle anderen Erklärungsansätze, die sie sich ausdenken konnten. Damit ist sie der bislang sicherste Beweis dafür, was wirklich im Zentrum einer überhellen Supernova vor sich geht. »Andere mögliche Energiequellen würden ein solches Muster nicht erzeugen«, sagt Daniel Kasen von der University of California in Berkeley, einer der Astrophysiker, die im Jahr 2010 erstmals die Magnetar-Erklärung vorgeschlagen hatten. »Ein Magnetar wird zum leistungsstarken Antrieb, der die Supernova in außergewöhnlicher Helligkeit erstrahlen lässt.«

Die Bestätigung eröffnet Magnetare als ein weiteres kosmisches Labor zur Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie. »Alles an diesem System ist extrem«, so Adam Ingram, Astrophysiker an der Newcastle University, der Gutachter für die Studie war. »Das Gravitationsfeld ist so stark, dass selbst die exotischsten Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie große Auswirkungen haben.«