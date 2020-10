Justinianische Pest: Die Katastrophenepoche

»Sie bekamen plötzlich Fieber, entweder beim Erwachen aus dem Schlaf oder beim Umhergehen oder bei irgendwelcher Tätigkeit […] Indessen entstand teils noch am gleichen, teils am darauf folgenden Tage, teils auch wenige Tage später eine Schwellung, und zwar nicht nur dort, wo sich auch der als Leiste benannte Körperteil am Unterleib befindet, sondern auch in der Achselhöhle, bei einigen sogar neben den Ohren und irgendwo an den Schenkeln. Bis zu diesem Stadium erging es allen von der Krankheit Ergriffenen fast gleich […] Verfiel einer aber nicht in Bewusstlosigkeit oder Raserei, dann ging die Schwellung in Brand über, und er musste unter unerträglichen Schmerzen sterben […] Die einen starben sogleich, andere erst nach vielen Tagen; dabei war der Körper bei einigen von linsengroßen, schwarzen Blasen übersät, und diese Kranken lebten keinen einzigen Tag mehr […] Eine Menge bekam auch noch Blutbrechen, was den raschen Tod herbeiführte.«

Laden... © Alamy / Realy Easy Star (Ausschnitt) Justinian I. | Der Kaiser von Ostrom regierte von 527 bis zu seinem Tod 565. Sein Reich erstreckte sich vom Süden der Iberischen Halbinsel über Nordafrika, Ägypten, die Levante, Anatolien bis nach Griechland und weiter nach Italien. Mosaik in San Vitale in Ravenna, vor 547.

Unklar ist, wie viele Menschen tatsächlich infolge der Epidemie gestorben waren. Prokopios berichtet, dass es an manchen Tagen bis zu 10 000 Tote in Konstantinopel gegeben hat. Vier Monate habe die Seuche gewütet, die Stadt sei wie ausgestorben gewesen, alle Geschäfte geschlossen und die Versorgung mit Lebensmitteln notdürftig. Der zweite Kronzeuge, der den ersten Ausbruch in der Stadt miterlebte – die Pest kehrte 558 zurück –, war der Kirchenhistoriker Johannes von Ephesos (um 507–589). Er war aus Palästina und Syrien in die oströmische Metropole gekommen und praktisch mit der Ausbreitungswelle in die Hauptstadt gereist. Johannes nennt mehr als 300 000 Opfer – bei rund einer halben Million Einwohner. Angeblich seien diejenigen, welche die Toten zählten, sogar nur bis 230 000 gekommen, danach hätten sie auf Grund der überwältigenden Leichenberge aufgegeben. Ob derartige Angaben stimmen, ist fraglich. In antiken Schriften geben Zahlen meist eher grobe Richtwerte wieder. Allerdings »reflektieren sie die Qualität, die dem Unheil beigemessen wurde«, erklärt der Althistoriker und Justinian-Experte Mischa Meier von der Eberhard Karls Universität Tübingen in seinem Buch »Geschichte der Völkerwanderung«.

Über die tatsächliche Zahl der Toten sind sich Altertumswissenschaftler daher nicht einig. Die heutigen Schätzungen schwanken zwischen 20 und 60 Prozent der Bevölkerung. Oder es heißt, in den betroffenen Gebieten seien zirka 15 bis 100 Millionen Menschen an der Pest gestorben. Als Richtschnur dienen oftmals Vergleiche mit der zweiten großen Pestpandemie am Ende des Mittelalters, die weitaus besser dokumentiert ist. Ob die beiden Ereignisse wirklich vergleichbar sind, ist aber unklar.

»Die Sonne warf das ganze Jahr hindurch ihre Helligkeit ohne Strahlen aus. Seitdem hörten weder Krieg noch Hungersnot noch andere tödliche Plagen für die Menschheit auf« (Prokopios von Cäsarea, 536 n. Chr.)

Die Beulenpest dürfte sich in der Spätantike nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum ausgebreitet haben. Denn Yersinia pestis kann zwar von Mensch zu Mensch überspringen, vor allem aber erfolgt bei der Beulenpest die Ansteckung durch infizierte Flöhe, die auf Ratten hausen und auf den Menschen übergehen. Wie tödlich die Justinianische Pest tatsächlich war, lässt sich indes so ebenfalls nicht bemessen – ebenso wenig eine konkrete Opferzahl. Einig sind sich Forscher nur darin, dass wohl Millionen Menschen von Westeuropa bis Vorderasien ihr Leben verloren.

Die Krux mit den Quellen

Jüngst zweifelte ein Forscherteam selbst diesen vagen Konsens an. Genauer gesagt zogen Lee Mordechai von der Hebräischen Universität von Jerusalem und seine Kollegen gegen die angeblich überwiegende Meinung zu Felde, dass es sehr viele Opfer gegeben hätte. Die Historiker um Mordechai werteten 2019 verschiedene Quellen aus, prüften spätantike Schriften, archäologische Befunde und Pollendiagramme. Sie verglichen, wie häufig die zeitgenössischen Autoren in ihren Büchern die Pest erwähnten und wie oft sie etwa von anderen Katastrophen wie Erdbeben berichteten. Deutlich häufiger sei etwa von zerstörerischen Naturereignissen die Rede als von der tödlichen Seuche. »Innerhalb der historischen Texte wird der Pest nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt«, lautet das Fazit der Forscher. »Prokopios, der Autor der einflussreichsten Passage über die Justinianische Pest, erörtert sie in weniger als einem Prozent seines Werks.« Ebenso prüfte Mordechais Team die Daten von Pollenanalysen, die für einige wenige Regionen in Südosteuropa und Anatolien vorliegen. Das Ergebnis: Die Äcker waren offenbar durchgängig bestellt worden. Von einem radikalen Bevölkerungseinbruch zeugen die Pollendiagramme daher nicht. Das verheerende Ausmaß der Pandemie sei übertrieben.

Mordechais Ergebnisse blieben nicht unwidersprochen. Mitnichten würden die maximalen Opferzahlen der Lehrmeinung entsprechen, kritisiert im Juni 2020 Mischa Meier. Er bemängelt, dass die Kollegen aus Israel die Quellen nur quantitativ ausgewertet hätten. Die überlieferten Schriften würden aber lediglich einen Bruchteil der damaligen Textproduktion abbilden. Welche Werke die Zeiten überdauert haben, entschied nicht nur der Zufall, sondern spätere Gelehrte wählten bestimmte Bücher aus, die sie für wichtig hielten. Zudem sei nicht zu erwarten, so Meier, dass in allen literarischen Gattungen Hinweise auf die Pest zu finden sind. Er vergleicht: »Hatte die Covid-19-Pandemie von 2020 etwa nur sehr geringe Auswirkungen, weil sie in der riesigen Menge an esoterischer Literatur, Kochbüchern, Liebes- und Kriminalromanen, die in dieser Zeit produziert wurde, keine Rolle spielte?« Alle spätantiken Chronisten, von denen zu erwarten sei, dass sie ein Wort über die Pest verlieren, hätten auch davon berichtet – und sie beschreiben die Pandemie als Grauen erregendes Ereignis. Und die Pollenanalysen? Mit diesen Daten betrat Mordechais Team Neuland in der historischen Pestforschung, doch nur für sehr wenige Regionen könne es ein Urteil fällen, meint Meier. Der Disput zwischen Mordechai und Meier ist noch nicht ausgestanden. Die israelischen Forscher reagierten jüngst im September 2020 auf die Kritik des Tübinger Althistorikers. Unter Fachleuten hat Mordechais Studie jedoch noch keine breite Akzeptanz erhalten.