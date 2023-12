Künstliche Intelligenz: »Die Leute wollen nicht verstehen, wie KI funktioniert«

Für die Anwendungsebene stimmt das natürlich. ChatGPT kann ich nutzen, ohne etwas davon zu verstehen. Doch das gibt mir ja nicht unbedingt den Wunsch, tiefer einzusteigen – die meisten Menschen, die Milch im Supermarkt kaufen, wollen nicht lernen, eine Kuh zu melken, würden sich auch kaum als Experten für Viehwirtschaft bezeichnen. Wenn es darum geht, wie wir als Unternehmen und Gesellschaft KI einsetzen, braucht es schon etwas mehr Kompetenz, als nur konsumieren zu können.

Und andererseits?

Anderseits liegt das Problem auch in der Mischung aus Einfachheit und Intransparenz solcher Lösungen. Ob Google-Services oder ChatGPT: Was aus den USA an Anwendungen kommt, ist oft so intuitiv, dass man sich schnell einbildet, Experte zu sein, obwohl man letztlich nur Anwender ist. Da all diese Programme aber »Black Boxes« sind, die mir also niemals offenlegen, wie sie funktionieren und auf welcher Datenbasis mit welchen Annahmen sie mir eine Antwort geben, wird sich das auch nie ändern: Ich bleibe abhängig vom Anbieter und muss ihm letztlich blind vertrauen. Weil die Dienste sehr günstig oder gar kostenlos sind, denken viele, das sei leicht zu verschmerzen – doch steigt das versteckte Risiko: Der Anbieter kann mir jederzeit die Preise erhöhen, und ich habe keine Alternative. Wenn ich mich für das Ergebnis rechtfertigen muss vor einem Aufsichtsrat, dem Kunden oder gar einem Gericht, kann ich dann immer nur sagen: »Ich weiß auch nicht, das hat mir eben der Computer empfohlen.«

Inwiefern trägt hier auch die Politik eine Mitverantwortung?

Bei dieser Diskussion ist das Abstraktionsniveau in der Politik sehr hoch. KI ist wahlweise der Teufel, den man an die Wand malt, oder ein Deus ex Machina, der alle Probleme lösen soll, von Ineffizienzen im Markt über Klimawandel bis hin zum demografischen Wandel. Das sind naive Heils- und Untergangsszenarien. Eine tiefer gehende Diskussion sucht man in der deutschen Politik vergebens. Das merkt man daran, dass in der Politik immer über die KI gesprochen wird, selbst auf EU-Ebene – als ob es nur die eine gäbe. Es gibt unterschiedliche Arten von künstlicher Intelligenz. Eine generative KI hat nichts mit einer analytischen KI zu tun, die so ziemlich das Gegenteil macht. Solange Politiker die Möglichkeiten von KI nicht realistisch einschätzen und Probleme, die man damit lösen will, nicht klar benennen, ist es unwahrscheinlich, dass Politik die Rahmenbedingungen schafft, um KI sicher, effizient und nutzbringend einzusetzen.

Künstliche Intelligenzen – im Plural – werfen große gesellschaftliche, auch ethische Fragen auf. Wäre es da nicht ratsam, ein wenig bedachter, ein wenig langsamer an das Thema heranzugehen?