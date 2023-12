Organische Chemie: »Mit künstlicher Fotosynthese ließen sich drei riesige Probleme lösen«

Wir haben aber damals Blut geleckt. Deswegen suche ich derzeit nach Themen, bei denen ein fundamental wissenschaftliches Problem besteht, dessen Lösung aber gleichzeitig ein technisches Verfahren ergeben könnte. Genau so ein Fall ist die Herstellung des Moleküls Isopiperitenol. Aus ihm synthetisiert man Menthol und Cannabinoide. Weil diese beiden Stoffe in tausenden Tonnen pro Jahr weltweit benötigt werden, wäre es für die Industrie extrem wertvoll, einen möglichst kostengünstigen und nachhaltigen Weg zu finden, das Molekül herzustellen. Menthol und Cannabinoide lassen sich zwar bereits in mehrstufigen Syntheseverfahren aus Neral gewinnen, einem Bestandteil des Zitronenduftstoffs Citral. Doch wir haben uns eine Abkürzung überlegt.

Und zwar welche?

Statt über mehrere Zwischenschritte zu gehen, die mit kostbaren Übergangsmetallen katalysiert werden, wandeln wir das Neral mit unserem speziellen Säureorganokatalysator in jeweils nur zwei Schritten in Menthol oder die Cannabinoide um. Der Grund, warum die Umwandlung von Neral in Isopiperitenol als unmöglich galt, ist, dass das Produkt noch mehr auf den Katalysator reagiert als die Ausgangsmaterialien, deshalb entstehen mit herkömmlichen Säurekatalysatoren sofort etliche unerwünschte Nebenprodukte.

Man muss es also schaffen, die Reaktion rechtzeitig zu stoppen.

Genau. Schon vor mehr als 100 Jahren haben sich die Chemiker Albert Verley und Friedrich Wilhelm Semmler daran versucht – vergeblich. Die Katalysatoren, die man bisher eingesetzt hat, differenzieren nicht. Sie reagieren sowohl mit den Ausgangsstoffen als auch mit dem Produkt. Unsere Säuren bilden hingegen eine Art Umzäunung. Das kann man sich vorstellen wie eine Tasche, in der nur eine bestimmte, ausgewählte Reaktion abläuft. Das kann verschiedene Gründe haben. In diesem Fall liegt es daran, dass das Produkt in einer bestimmten dreidimensionalen Ausrichtung in der Tasche gebunden wird, in der es nicht weiterreagieren kann. Et voilà – Problem gelöst.

© Anke Waelischmiller / Sven Simon / picture alliance (Ausschnitt) Begeisterter Botschafter für die Chemie | »Es ist doch faszinierend, dass man nur ein Molekül dazugeben muss, um eine Reaktion in Gang zu setzen, die ohne dieses Molekül nicht ablaufen würde«, sagt Benjamin List über die Katalyse.

Das klingt danach, als müsste die chemische Industrie Ihnen diese Erkenntnisse aus den Händen reißen. Ist das so?

Es ist natürlich nicht leicht, etablierte Verfahren von heute auf morgen zu ersetzen. Unsere neuesten Organokatalysatoren sind allerdings extrem leistungsfähig, nahezu universell und haben dadurch auch ein gewisses Potenzial für technische Anwendungen. Entsprechend versuchen wir gegenwärtig, zum Teil gemeinsam mit Unternehmen, industrielle Prozesse zu entwickeln.

Sie beschäftigen sich auch seit einiger Zeit mit der Fotosynthese. Pflanzen nutzen die Energie aus Sonnenlicht, um Kohlenstoffdioxid aus der Umgebungsluft zu binden. Als Produkte der Reaktion entstehen Sauerstoff und Zucker. Es ist der wahrscheinlich wichtigste biochemische Prozess auf der Erde. Was ist so schwierig daran, die Fotosynthese künstlich im Labor nachzustellen?

Grundsätzlich ist es eine thermodynamische Bergauf-Reaktion und damit schwer zu katalysieren. Man braucht viel Energie, um solch eine Reaktion zum Laufen zu kriegen. Als Energiequelle kommt dafür nur Sonnenlicht in Frage. Es wäre schließlich absurd, Benzin zu verbrennen, um damit eine künstliche Fotosynthese in Gang zu setzen.

»Jedes Jahr stellen die Pflanzen auf der Erde riesige Mengen an Material her – nur aus Sonnenlicht, Wasser und Luft. Dass wir es nicht hinkriegen, das zu imitieren, empfinde ich als Provokation«

Aber bislang haben sich Generationen von Chemikern die Zähne daran ausgebissen.

Zunächst einmal finde ich es intellektuell unglaublich spannend, dass es die Fotosynthese überhaupt gibt. Jedes Jahr stellen die Pflanzen auf der Erde riesige Mengen an Material her – nur aus Sonnenlicht, Wasser und Luft. Dass wir es nicht hinkriegen, das zu imitieren, empfinde ich als Provokation. Die andere Frage ist: Wozu brauchen wir die künstliche Fotosynthese? Wir brauchen sie, um das CO 2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Sie hätte das Potenzial, uns vor dem Klimawandel zu bewahren. Wir Menschen produzieren jedes Jahr 40 Milliarden Tonnen CO 2 , weil wir fossile Materialien verbrennen. Doch selbst wenn wir alles Plastik der Welt, alle Chemikalien der Welt aus dem atmosphärischen CO 2 fertigen könnten – wovon wir noch sehr weit entfernt sind –, selbst dann würde noch sehr viel CO 2 übrig bleiben. Und wenn man das jetzt über die künstliche Fotosynthese in Pflanzenmaterial oder auch direkt in Kohle umwandeln könnte, hätten wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Wir würden das Klimaproblem und das Energieproblem lösen und hätten auch noch eine komplett nachhaltige Chemieindustrie erzeugt.

Wie ernsthaft betreiben Sie die Forschung an der künstlichen Fotosynthese?

Ich habe diese Idee schon lange. Aber etwas ernsthafter forsche ich daran erst seit dem Nobelpreis. Wir haben beispielsweise in der Arbeitsgruppe mal durchgerechnet, ob das überhaupt theoretisch möglich ist. Jetzt habe ich den ersten Masteranden eingestellt, der daran arbeiten wird. Mir ist es vor allem ein Anliegen, die nächste Generation dazu anzustiften, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich finde die Forschung daran extrem reizvoll, weil man mit der künstlichen Fotosynthese, wie gesagt, drei riesige Probleme der Menschheit auf einmal lösen könnte.

Damit hättest du doch schon ein Thema für deinen Nobelpreis, Yoela!

Yoela List: Ja, genau (lacht). Und tatsächlich werde ich jetzt in der Oberstufe Chemie vertiefen und dann mal sehen. In meiner Familie verläuft das mit den Nobelpreisen ja immer im Zickzack. Christiane Nüsslein-Volhard ist meine Großtante, Benjamin mein Onkel. Da würde es doch passen, wenn ich als Nächstes dran wäre.

Benjamin List: Dann hoffe ich mal, dass ich das noch erlebe – es dauert ja vielleicht noch ein paar Jahrzehnte, bis es so weit ist.