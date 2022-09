Quagga-Muschel: Invasion im Bodensee

Stefan Riebel zieht ein Netz aus dem Wasser. Ein paar Felchen zappeln darin, aber es klackert auch, als er es auf das schaukelnde Boot wirft. »Da sind die ersten Exemplare heute«, sagt der Berufsfischer von der Halbinsel Reichenau, greift mit der Hand hinein und zieht einen Pulk an kleinen, scharfkantigen Muscheln, die sich aufeinander abgesetzt haben, aus dem Netz. Die Quagga-Muschel (Dreissena rostriformis), die seit ein paar Jahren das Ökosystem im Bodensee bevölkert, ist unauffällig – klein und braun gestreift. Aber sie macht Probleme. Nicht nur für Fischer Riebel, der die Netze nach Feierabend von den Muscheln befreien muss, ehe er sie wieder auswirft. Das invasive Weichtier wirkt sich auf das komplette Ökosystem und die Wasserversorgung aus.

Das Phänomen einer sich rasant verbreitenden Muschel ist in dem größten Binnensee Deutschlands nicht unbekannt. Die Zebramuschel (Dreissena polymorpha) siedelte sich Ende der 1960er Jahre im Bodensee an, die Quagga-Muschel folgte 2016. Die beiden fremden Arten sind verwandt, stammen aus dem Schwarzmeerraum und kommen mittlerweile in großen Teilen Europas und Nordamerikas vor. Beide Muscheln können sich in kürzester Zeit stark vermehren, ausbreiten und neue Lebensräume besiedeln. Dass sie so erfolgreich sind, verdanken sie ihren Larven. Die entwickeln sich schwimmend im freien Gewässer und brauchen keinen Zwischenwirt. Als ausgewachsene Muscheln leben sie am Boden von Seen, langsam fließenden Flüssen und deren Mündungsgebieten. Die Organismen sind außerdem sehr effiziente Filtrierer, die ihre Nahrung direkt aus dem Wasser ziehen.

Die Quagga-Muschel verändert das gesamte Ökosystem

Doch es gibt auch entscheidende Unterschiede. »Die Quagga-Muschel hat viel mehr Möglichkeiten als die Dreikantmuschel«, erklärt Petra Teiber-Sießegger. Die Biologin arbeitet am Institut für Seenforschung, das seinen Sitz in Langenargen am Obersee hat. Sie fährt fort: »Während die Dreikantmuschel Hartsubstrat wie Steine braucht, um sich anzusiedeln, kommt die Quagga-Muschel auch auf Feinsubstrat wie Sand vor und ist im See in Tiefen bis 240 Metern zu finden.« Zudem ist sie an etwas niedrigere Temperaturen angepasst und kann sich im Gegensatz zu ihrer Artgenossin das ganze Jahr über vermehren.