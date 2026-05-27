Wie komplex sind Quantensysteme?: Die Quantenphysik ist einfacher als befürchtet

P-Probleme P-Probleme sind vergleichsweise einfach zu lösen: Der Rechenaufwand steigt nur langsam mit der Größe des Problems an. Möchte man zum Beispiel zwei Zahlen miteinander multiplizieren, kann das bei sehr großen Zahlen zwar aufwändig erscheinen – aber ein Computer kann das stets bewältigen, egal wie riesig die Zahlen sind.

NP-Probleme Bei NP-Problemen ist das hingegen anders. Diese können für einfache Spezialfälle vielleicht noch gelöst werden, aber es gibt keine effiziente Methode, um allgemeine Aufgaben dieser Art zu berechnen. Ein typisches NP-Problem besteht darin, zu einer vorgegebenen Zahl die Primteiler zu bestimmen: jene Primzahlen, die miteinander multipliziert die ursprüngliche Zahl ergeben. Für einfache Beispiele wie 15 lassen sich die Primteiler (3 und 5) schnell ermitteln. Doch wenn man die Primteiler einer 1000-stelligen Zahl berechnen möchte, sind Computer schnell überfordert. NP-Probleme zeichnen sich aber auch dadurch aus, dass sich ihre Lösung einfach überprüfen lässt. Falls mir jemand eine 1000-stellige Zahl und ihre vermeintlichen Primteiler vorgibt, kann ich die Primzahlen miteinander multiplizieren (das ist ja aus mathematischer Sicht einfach, weil es ein P-Problem ist) und sofort sehen, ob das Ergebnis mit der 1000-stelligen Zahl übereinstimmt.

Glücklicherweise gestaltet sich aber nicht jede quantenmechanische Berechnung gleich komplex – einige lassen sich immer noch effizient auf herkömmlichen Rechnern durchführen. Unter anderem ist dabei das Verhalten des sogenannten »Hamiltonian« entscheidend. Dabei handelt es sich um einen mathematischen Operator, der ein Quantensystem beschreibt: Daraus lassen sich zum Beispiel die Energien und die zugehörigen Zustände ableiten; zudem ermöglicht er es, herauszufinden, wie sich ein System mit der Zeit entwickelt. Diese Informationen sind sehr einfach erhältlich, wenn man den Hamiltonian eines einzelnen, isolierten Teilchens betrachtet. Die Schwierigkeit stellt sich erst ein, wenn man Vielteilchensysteme hat, die auch noch miteinander wechselwirken – was in der Realität eigentlich immer der Fall ist. In solchen Situationen addiert man in der Regel mehrere einzelne Hamiltonians auf, die beispielsweise jeweils das Wechselspiel von Teilchenpaaren beschreiben. Das Verhalten dieser Einzelhamiltonians untereinander bestimmt, wie einfach oder kompliziert es ist, das dazugehörige Quantensystem mathematisch zu untersuchen.

Ein unerwarteter Graubereich der Quantenmechanik

Falls die einzelnen Hamiltonians miteinander »kommutieren«, es also keinen Unterschied macht, ob man erst den einen mit dem anderen multipliziert oder umgekehrt, dann ist die Berechnung einfach: Häufig lassen sich die zugehörigen Quantenzustände durch klassische Größen beschreiben, wodurch gewöhnliche Computer für die mathematische Untersuchung ausreichen. »Die Rechenkomplexität kommutierender Hamilton-Operatoren ist somit deutlich überschaubarer als die nichtkommutierender Modelle«, schreiben die Autoren der Studie.

Das Problem: Wichtige Probleme der realen Welt, etwa die quantenmechanische Beschreibung von Wirkstoffen und Proteinen, enthalten Hamiltonians, die nicht kommutieren. Einige Fachleute befürchteten, dass damit einhergehende Probleme in die Komplexitätsklasse QMA fallen – und somit unerreichbar sind, solange es noch keine extrem leistungsfähigen Quantencomputer gibt.

Doch Faisal und seine Kollegen zeigen nun, dass die Welt der Quantenkomplexität nicht so schwarz-weiß ist wie bislang angenommen, sondern es einen großen Graubereich gibt. Dafür haben sie sich Hamiltonians angeschaut, die »fast« kommutieren: bei denen der Unterschied in der Reihenfolge der Multiplikation also sehr klein ausfällt. »Solche Hamiltonians erfassen ein weitaus breiteres Spektrum physikalischer Phänomene, darunter die Erzeugung von Verschränkung, langsame Dynamik und emergierende Erhaltungssätze«, schreiben die Physiker. »Fast kommutierende Hamiltonians nehmen eine faszinierende Zwischenposition ein: Auf den ersten Blick scheinen sie nicht mehr klassisch reduzierbar; und doch sind sie weit davon entfernt, vollständig quantenmechanisch zu sein.«

Diese Systeme verhalten sich weder vollständig klassisch noch vollständig quantenmechanisch

In ihrer Arbeit stellen die Physiker einen Algorithmus vor, der es ermöglicht, jedes fast kommutierende Hamiltoniansystem (bei dem die einzelnen Hamiltonians auf maximal zwei Teilchen wirken) durch kommutierende Hamiltonians anzunähern. Je eher die anfänglichen Hamiltonians fast kommutieren (das heißt, je kleiner der Unterschied in der Reihenfolge ihrer Multiplikation), desto besser die Annäherung. Damit lassen sich solche Systeme durch klassische Computer – zumindest näherungsweise – untersuchen.