Christina von Schweden: Die radikalste Selbstbefreiung

Ein »Karussell« zu Ehren der Königin ohne Land | Christinas Konvertierung zum Katholizismus war ein Triumph für den Papst. Ihr zu Ehren wurden Feste abgehalten, wie diese Parade im Hof des Palazzo Barberini in Rom am 2. Februar 1656.

Zunächst aber muss sich Christina ab 1644 offiziell um die Regierungsgeschäfte in Stockholm kümmern. Ihr Land litt zu diesem Zeitpunkt bereits unter akutem Geldmangel. Zum einen hatte natürlich der Krieg laufend horrende Kosten verursacht, zum anderen hatte ihr Vater zur Finanzierung diverser Modernisierungs- und Reformvorhaben Land und Manufakturen sowie Steuerrechte der Krone verkauft. Dass die neue Königin ein verschwenderisches Naturell besaß, verschlimmerte die Lage. Um dringend benötigte Mittel in ihre Kassen zu spülen, handelte Christina mit Adelspatenten. »Die Wappen und Schilder gehen nun in die Hunderte«, notierte ein Höfling. »Innerhalb von sieben Jahren hatte sie die Zahl der schwedischen Grafen versiebenfacht, die neun alten Barone mit 41 neuen überflutet und die Zahl der adeligen Familien fast verdreifacht«, listet Veronica Buckley auf. Zugleich wurde phasenweise das Gehalt der Beamten halbiert und der Sold mancher nicht an Kampfhandlungen beteiligter Truppenteile über Monate nicht ausbezahlt. Vorübergehend trug sich Christina sogar mit dem Gedanken, große Teile der schwedischen Flotte zu veräußern.

Ihre Verschwendungssucht strapazierte indes keineswegs nur die schwedische Staatskasse. Als Christina nach ihrer Abdankung als »die ambulante Königin« durch Europa zog, war sie so gut wie ständig von Geldsorgen geplagt. Zwar hatten ihr der schwedische Staat und ihr Nachfolger Karl Gustav Einkünfte aus mehreren Reichslehen zugesichert, die gingen jedoch höchst unregelmäßig ein. Zudem gab Christina stets mehr aus, als sie einnahm. Sie scheute sich allerdings auch zu keiner Zeit, an den Höfen Europas die benötigten Mittel zusammenzuschnorren. Kardinal Mazarin (1602-1661), der mächtige Minister Ludwigs XIV. (1638-1715), gewährte ihr ebenso großzügig Zuschüsse wie diverse Bankiers und Päpste.

Christina plündert die Prager Kunst

Der Stockholmer Hof verwandelte sich während ihrer Regentschaft in einen der prächtigsten Europas. Als »Minerva des Nordens«, wie sie sich nun gerne bezeichnen ließ, lud sie Künstler, Dichter und Denker aus ganz Europa an ihren Hof, an dem es bald von Engländern, Schotten, Holländern und vor allem Franzosen nur so wimmelte. Überall auf dem Kontinent ließ sie Kunstwerke, wertvolle Bücher oder gleich ganze Bibliotheken aufkaufen, mitunter auch rauben. Im Sommer 1648 – in Osnabrück und Münster feilschten Diplomaten um die Details des Westfälischen Friedens – eroberten schwedische Truppen in einem letzten Feldzug die Stadt Prag, besetzten den Hradschin und plünderten auf Geheiß ihrer Königin, was von der legendären Sammlung Kaiser Rudolfs II. (1552-1612) noch übrig war – und das war nicht wenig: Unter anderem 760 Gemälde, 270 Statuen, 30 000 Münzen, 300 wissenschaftliche Instrumente und 600 Kristalle wurden schleunigst nach Stockholm geschafft. Die Aktion gilt einigen als der größte Kunstraub der Geschichte.

Innenpolitisch machte sich die Königin daran, die Modernisierungsbemühungen ihres Vaters zu vollenden oder gar zu übertreffen. So plante sie etwa eine umfassende Schulreform und die Gründung einer schwedischen Akademie nach dem Vorbild der Académie française. Doch die Pläne wurden nie vollendet, ja noch nicht einmal ernsthaft in Angriff genommen. »Wenige ihrer Ideen überlebten den Überschwang der ersten Begeisterung«, schreibt die Biografin Buckley.

Beispielhaft für ihre sprunghafte, impulsive Natur war etwa Christinas Umgang mit René Descartes (1596-1650). Dank der Vermittlung des französischen Gesandten in Stockholm, Pierre Chanut, hatte die Königin brieflichen Kontakt zu dem Begründer des modernen Rationalismus aufgenommen und ihn mehrfach eingeladen, an ihren Hof zu kommen. Descartes ließ sich wegen der weiten Reise und des harten schwedischen Klimas nur sehr widerwillig dazu überreden. Als der Philosoph schließlich ihrem Drängen doch nachgab und im Spätsommer 1649 nach Stockholm reiste, war Christina mit allerlei anderen Angelegenheiten – wie der Uraufführung eines Balletts anlässlich ihres Geburtstags – beschäftigt und konnte den Franzosen wochenlang kaum empfangen. Er schrieb derweil auf ihren Wunsch an den Statuten der Schwedischen Akademie. Schließlich erbarmte sich die Königin, der die zunehmende Niedergeschlagenheit Descartes' wohl nicht entgangen war, und setzte einen fixen Stundenplan für das gemeinsame Philosophieren an – dreimal wöchentlich, jeweils um fünf Uhr morgens! Lange musste Descartes das nicht mitmachen – er starb im Februar 1650 in Stockholm.

Diskurs mit Descartes | Christina lud den Philosophen und Wissenschaftler René Descartes an ihren Hof nach Stockholm, interessierte sich anschließend aber kaum für ihn. Erst nach langem Hin und Her trafen sich die beiden zu einer Art philosophischem Frühsport.

Im Januar des Vorjahres hatte sie den schwedischen Reichstag mit entschlosseneren Worten von ihrer Entscheidung bezüglich etwaiger Hochzeitspläne in Kenntnis gesetzt: »Es ist mir nicht möglich zu heiraten. So verhält es sich damit. Über meine Gründe schweige ich. Mir steht nicht der Sinn nach einer Ehe.« Allen Versuchen sowohl des versammelten Reichstags als auch des treuen Oxenstierna zum Trotz ließ sie sich von ihrem Entschluss nicht mehr abbringen. Vielmehr erzwang die Königin die Ernennung ihres Vetters Karl Gustav zum Thronfolger und Erbprinzen von Schweden, da sie ohne Gemahl auch keine Nachkommen haben werde, die Kontinuität aber gesichert sein müsse. Zu diesem Zeitpunkt war Christina jedoch wahrscheinlich schon mit den Vorbereitungen für ihren nächsten Coup beschäftig: dem möglichst reibungslosen Verzicht auf Krone und Thron – dabei war sie da noch nicht einmal gekrönt worden.

Christina arbeitet im Geheimen an Konvertierung und Thronverzicht

Noch kurz vor ihrer formellen Krönung im Oktober 1650 vertraute sie dem französischen Gesandten Chanut ihre Absicht an, auf den Thron zu verzichten, der davon Mazarin unterrichtete. Schon im folgenden Jahr teilte sie ihren Entschluss auch dem schwedischen Reichsrat mit, ließ ihn aber über alles Weitere im Dunklen. Insgeheim hatte sie wahrscheinlich sogar schon entschieden, zum Katholizismus zu konvertieren. Doch diese Bombe platzte erst später.

Warum sich die Anfang 20-Jährige – gerade einmal zwei Jahre, nachdem sich der Kontinent in einem Krieg der Konfessionen förmlich zerfleischt hatte – zu einem solch skandalösen Schritt entschloss, ist heute schwer nachzuvollziehen. Ein frommes Erweckungserlebnis scheint jedenfalls nicht der Grund gewesen zu sein. Sie selbst betonte noch Jahre später, als sie längst in Rom lebte, sie sei keine »Betschwester« – und werde auch niemals eine sein. An ihrer Frömmigkeit zweifelte auch der Papst selbst, unter dem sie konvertierte: Alexander VII. (1599-1667) nannte sie »eine Königin ohne Reich, eine Christin ohne Glauben und eine Frau ohne Scham«.

Tatsächlich dürfte sie in der Konvertierung wie auch im Thronverzicht ein Mittel zur persönlichen Befreiung gesehen haben, einen Schritt in die Unabhängigkeit. Zudem hatte sie schon als Kind eine große Sehnsucht nach Italien entwickelt. Im katholischen Süden, so hoffte sie nicht zu Unrecht, wäre nicht nur das meteorologische, sondern auch das geistige Klima milder als in ihrer streng protestantischen Heimat. »Vermutlich hatte sie sich von Anfang an eher von der katholischen Welt als vom katholischen Glauben angezogen gefühlt«, meint Verena von der Heyden-Rynsch in einem biografischen Essay über die »rätselhafte Monarchin«.

In den Verhandlungen mit dem schwedischen Reichsrat über die Modalitäten ihres Thronverzichts verschwieg sie diesen Teil ihres Plans wohlweislich. Als Königin war sie schließlich nicht nur das Oberhaupt der schwedisch-lutherischen Kirche, sie war auch die Monarchin eines Landes, in dem die Ausübung der römisch-katholischen Religion verboten war, und Herrscherin über ein Volk, das im Krieg gegen den Katholizismus zehntausende Leben hatte opfern müssen. Als man in Rom über geheime Kanäle von ihrem Vorhaben erfuhr, wurden zwei naturwissenschaftlich gebildete Jesuiten losgeschickt, die als Kaufleute getarnt an Christinas Hof gelangten und mit ihr in langen (selbstverständlich geheimen) Gesprächen die Grundzüge des katholischen Glaubens erörterten. Gleichzeitig wollten sich sowohl Frankreich als auch Spanien Einfluss auf die Königin sichern. An den Höfen von Versailles und Madrid wusste man zu dieser Zeit mehr als in Stockholm.

Zum Bankett mit dem Papst | Auch nach ihrer Abdankung betrachtete sich Christina als Königliche Hoheit. Äußere Zeichen dafür war unter anderem ihr kostspieliger Hofstaat. Hier tafelt sie 1668 mit Papst Clemens IX.

Als Grund, sich außerdem der schwedischen Krone zu entledigen, nannte sie ihr Geschlecht. »Es ist fast unmöglich für eine Frau, den Pflichten dieses Amtes würdig zu genügen«, sollte sie in ihren Memoiren schreiben. »Die Unwissenheit der Frauen, ihre seelische, geistige und körperliche Schwäche taugt nicht für den Fürstenberuf.« Gleichwohl würde sie sich in späteren Jahren mehrmals darum bemühen, ihr Haupt wieder zu krönen. So versuchte sie etwa mit Hilfe der Franzosen, Königin von Neapel zu werden, oder mit Unterstützung Karl Gustavs zu jener Polens.

Eine Hoheit ohne Land

Nach jahrelangen Verhandlungen mit dem schwedischen Reichsrat verzichtete Christina schließlich 1654 auf Thron und Krone, blieb aber absolute Königin ihres Hofstaats und – das war ihr besonders wichtig gewesen – wurde nicht die Untertanin eines anderen Monarchen. Nach wie vor war sie von ihrer angeborenen Hoheit überzeugt, sah sich als Souveränin, den mächtigen Königen von Spanien oder Frankreich so ebenbürtig wie dem Kaiser in Wien.

Unmittelbar nach ihrer Abdankung verließ sie erstmals ihre Heimat und reiste über Hamburg und Antwerpen nach Brüssel, wo sie am Weihnachtsabend 1654 vorerst heimlich zum Katholizismus übertrat. Im folgenden Jahr ließ sie sich in Innsbruck ein zweites Mal – diesmal öffentlich – katholisch taufen und zog danach in einem Triumphzug in Rom ein. Für den Papst und die katholische Kirche war die Konvertierung der Tochter Karl Gustavs schließlich ein propagandistischer Erfolg sondergleichen. Für ihre schwedischen Verwandten und ihre früheren Untertanen ein Schock.

Den Rest ihres Lebens verbrachte sie größtenteils in Rom: Hier lebte sie mit ihrem Hofstaat, gab Anlass zum Gerede und verschwendete Geld, das sie eigentlich nicht hatte. Am 19. April 1689 starb Christina von Schweden 62-jährig in der Ewigen Stadt und wurde mit großem Prunk im Petersdom bestattet. Noch im Jahr 1965, als am Rande von Baumaßnahmen ihr Sarkophag geöffnet wurde, untersuchten schwedische Wissenschaftler ihr Skelett auf Anomalien. Sie stellten einwandfrei fest: Die Königin war eine Frau.