Die Arbeiter zerlegten selbst einen Giganten wie den Blauwal innerhalb von 30 Minuten. Wie ein Walkadaver weiterverarbeitet wurde, hing von seiner Spezieszugehörigkeit ab: Aus Zahnwalen, vor allem ihren größten Vertretern, den Pottwalen, gewann man Schweröle und Tierfutter. Nur das Fleisch der Bartenwale wie der Blau- und Buckelwale war auch für den menschlichen Verzehr vorgesehen. Ihr Fett diente als Grundlage für Margarine. Einen großen Teil der Walkadaver verarbeitete man zu Mehl, um es als Düngemittel zu nutzen.

Die Fangboote töteten oft mehr Wale, als das Fabrikschiff verarbeiten konnte. Es kam regelmäßig vor, dass die riesigen Kadaver im Meer verrotteten, während sie angebunden neben den Fangschiffen an der Wasseroberfläche trieben. Die Arbeiter konnten dann nur noch den Walspeck retten. Den restlichen Kadaver warfen sie zurück ins Meer.

Das Walfang-Paradox

Der Grund für diese Verschwendung lag im Wirtschaftssystem der Sowjetunion. Die Arbeiter auf den Walfangschiffen genossen viele Privilegien: Ihre Gehälter waren unter den höchsten, die der Staat in der Industrie gewährte. Dies lag vor allem an den hohen Prämien, auf die die Arbeiter hoffen konnten. Zusätzlich waren die Walfänger in der Öffentlichkeit hoch angesehen. Bei der Rückkehr der Flotten in ihren Heimathafen veranstaltete die Regierung große öffentliche Feste. Zeitungen feierten die Walfänger als Helden.

In der Sowjetunion hatte jeder Industriezweig bestimmte Produktionsziele zu erfüllen, die die Regierung pro Monat und Jahr festlegte. Im Fall des Walfangs waren das die Fangquoten für die kommende Saison. Erfüllten die Walfangflotten ihr Quoten nicht, hatten alle Beteiligten mit Konsequenzen zu rechnen. Vorgesetzte erstatteten Meldung über die Leistung ihrer Arbeiter. Wer die erwartete Leistung nicht erbrachte, musste gehen.

© I. P. Golovlev / Ivashchenko, Y. et al.: Soviet Illegal Whaling – The Devil and the Details. In: Marine Fisheries Review 73, S. 1-19, 2011, fig. 10; mit frdl. Gen. von Phillip J. Clapham (Ausschnitt) Das Verarbeitungsdeck des sowjetischen Fabrikschiffs »Slava«

Wenn die Walfangflotten ihr Produktionsziel jedoch übertrafen, belohnte die Regierung alle Beteiligten mit großzügigen Prämien. Der Anreiz, dieses Ziel zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, war entsprechend hoch. Die Produktion des Vorjahrs setzte den Maßstab für die kommende Saison. So erhöhte sich das Produktionsziel unweigerlich von einem Jahr auf das andere.

Das sowjetische System unterstützte den Walfang mit Hilfe großzügiger staatlicher Subventionen. Schnell entwickelte sich dieser Industriezweig zu einem großen finanziellen Verlustgeschäft. Wie in anderen Bereichen der sowjetischen Wirtschaft ging es beim Walfang nicht in erster Linie darum, einen Gewinn für die Gemeinschaft zu erzielen, sondern die Effizienz und Überlegenheit des kommunistischen Systems zu demonstrieren.

Sowjetische Walforscher: Verlacht und zum Schweigen gebracht

Theoretisch sollten sich auch in der Sowjetunion die Fangzahlen an dem Schutzstatus der jeweiligen Walart orientieren. Beinahe jedes Fabrikschiff hatte einen Biologen an Bord, der während der Fahrt wissenschaftliche Daten über die Wale sammeln sollte. Die Wissenschaftler fertigten regelmäßig Berichte für die Regierung an, in denen sie Empfehlungen für nachhaltige Fangquoten aussprachen. Die meiste Zeit jedoch schenkten ihnen die zuständigen Behörden keine Beachtung.

In den 1960er Jahren übte eine kleine Gruppe sowjetischer Biologen scharfe Kritik an den staatlich auferlegten Walfangpraktiken. Sie waren sich bewusst, dass der Widerstand schwere Konsequenzen für ihre Karriere haben würde. Schließlich lud sie der Fischereiminister in Moskau vor. Bei dem Treffen beharrten die Biologen darauf, dass für ihre Enkelkinder keine Wale mehr übrig seien, werde die Regierung ihre derzeitige Walfangpraxis weiterhin verfolgen. Der Fischereiminister sah jedoch wenig Anlass zum Handeln und erwiderte, dass es schließlich nicht ihre Enkelkinder seien, die die Macht besäßen, ihn seines Amtes zu entheben.