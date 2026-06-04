Ausströmung von Sagittarius A* entdeckt: Die Suche hat ein Ende!

Seit Langem ist bekannt, dass jede größere Galaxie ein massereiches Schwarzes Loch enthält, das nicht nur Materie verschlingt, sondern auch Winde oder Jets nach außen treibt – dafür reicht bereits eine geringe Menge an einfallendem Gas. Das gilt auch für jenes Schwarze Loch im Herzen unserer Galaxis, allgemein als Sagittarius A* (Sgr A*) bezeichnet. Dennoch blieb ein solcher Ausfluss dort lange Zeit unauffindbar. Nun, nach 50 Jahren intensiver Forschung, ist der lang erwartete Nachweis gelungen, wie ein Team um Mark Gorski von der Northwestern University in der Fachzeitschrift »The Astrophysical Journal Letters« berichtet. Als Grundlage dienten dabei extrem tiefe und über fünf Jahre gesammelte Beobachtungsdaten des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), einem Verbund aus 66 Radioteleskopen auf einem Hochplateau der chilenischen Anden. »Sofern sich ein Schwarzes Loch nicht in einem vollkommenen Vakuum befindet, muss es einen Wind irgendeiner Art antreiben«, so Gorski.

Dass der Nachweis so lange auf sich warten ließ, liegt vor allem an den schwierigen Beobachtungsbedingungen: Dichte Staub- und Gasschichten in der Scheibe des Milchstraßensystems erschweren den Blick auf das galaktische Zentrum erheblich. Zwar vermag ALMA diesen Schleier im Radiobereich zu durchblicken, doch Sgr A* selbst stellt eine weitere Herausforderung dar. Denn mit der Bezeichnung »Sgr A*« wird üblicherweise nur die kompakte Radioquelle im Zentrum unserer Galaxis bezeichnet, mit der das Schwarze Loch assoziiert ist. Das Problem: Das Zentrum unserer Galaxis ist im Radiobereich sehr hell und zudem variabel. Die Strahlung stammt vor allem von Material, das beim Sturz in das Schwarze Loch stark aufgeheizt wird, und überdeckt die viel schwächeren Signaturen des Windes. Hinzu kommt, dass sich das Schwarze Loch aktuell in einer »Ruhephase« befindet, in der es nur sehr wenig Material akkretiert.

Der Durchbruch gelang mit einer neuartigen Kalibrierungsmethode: Dabei modellierte das Team die Helligkeitsschwankungen von Sgr A* in Intervallen von nur 15 Sekunden und entfernte sie aus den Beobachtungsdaten. So traten bislang nie gesehene Strukturen hervor. Das resultierende Bild ist rund 100-mal tiefer und 80-mal schärfer als alle bisherigen Karten dieser Region.