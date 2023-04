Plankton: Verborgene Wanderungen

Die Idee, die rätselhafte Schicht könne aus Lebewesen bestehen, warf jedoch weitere, schwierig zu beantwortende Fragen auf. Schließlich sind die beteiligten Tiere winzig klein, sie unternehmen ihre Wanderungen im Dunkeln, und die tiefen Zonen des Ozeans bleiben schwer zugänglich. Schwärme mückengroßer Organismen in lichtlosen Tiefen zu beobachten, erwies sich als kniffliger, als Wale bei ihren Wanderungen über die Erdhemisphären hinweg zu verfolgen. Erst in den 1990er Jahren konnten modernere Sonargeräte mit höherer Auflösung einzelne Tiergruppen und subtilere Bewegungsmuster erfassen. Damit ließ sich allerdings nicht unterscheiden, welche Arten der winzigen Tiere jeweils unterwegs sind. Anhand von Wasserproben konnten Biologen wie Johnson zwar die beteiligten Planktonspezies bestimmen. Dabei blieben aber die zeitlichen und örtlichen Nuancen unberücksichtigt, so dass nicht klar wurde, wohin die Reise der einzelnen Tiere jeweils ging.

Seeschmetterling | Die Menagerie des wandernden Zooplanktons umfasst eine hochdiverse Vielfalt winziger Tiere. Hier ein zu den Schnecken gehörender Seeschmetterling (Corolla spectabilis) aus der See vor den Kanarischen Inseln.

Trotz dieser Hemmnisse gelang es, verborgene Feinheiten der massenhaften Migrationen aufzuklären. So ist das Phänomen offenbar eng mit dem Geschehen am Himmel verknüpft: Wenn die Sonne im Polarwinter wochenlang ausbleibt, richten etliche Tiere ihre Wanderungen nach dem Mondzyklus aus. Auch eine Sonnenfinsternis kann sie dazu veranlassen, Richtung Oberfläche zu schwimmen. Eine leichte Bewölkung genügt und das Zooplankton in Meerestiefen unterhalb von 300 Metern, wo die Lichtintensität auf 0,012 Prozent abfällt, verschiebt seine vertikale Position um bis zu 60 Meter, erklärt Deborah Steinberg vom Virginia Institute of Marine Science. Dabei waren die veränderten Beleuchtungsbedingungen für die Mannschaft an Bord ihres Forschungsschiffs gar nicht erkennbar, bemerkt die Biologin: »Für uns war jeder Tag auf See bedeckt, grau und nieselig.« Doch das Zooplankton in der Tiefe registrierte offenbar selbst feinste Schwankungen der Lichtverhältnisse.

Mittels autonomer Unterwasserfahrzeuge lassen sich heute Bilder aus der Tiefe mit Umweltdaten verknüpfen. Forscherinnen und Forscher wie Kelly Benoit-Bird vom Monterey Bay Aquarium Research Institute und Mark Moline von der University of Delaware gewinnen so neue Einblicke in die Migrationen aus der Perspektive der beteiligten Organismen. Sonarmessungen von vertikal wanderndem Zooplankton im Catalina-Becken vor Kalifornien aus 300 Meter Tiefe zeigten Überraschendes: Die Tiere waren offenbar in gut abgegrenzten Clustern organisiert, die nach Spezies geordnet aufstiegen.

Ruderfußkrebs | (Euaugaptilus antarcticus)

»Wir sollten das nicht mehr als simple Massenströmung betrachten, sondern als eine individuelle und artspezifische Aktivität«, sagt Benoit-Bird über die Vertikalwanderungen. Und das wanderfreudige Zooplankton ist bei seinen nächtlichen Ausflügen längst nicht allein. »Zahlreiche Tiere nutzen diese Strategie«, betont die Meeresbiologin. Mollusken, Laternenfische, Staatsquallen und verschiedenste andere Tiefseetiere machen sich ebenfalls nachts auf den Weg, um ihren Fressfeinden zu entgehen oder um Beute zu jagen – etwa andere Vertikalwanderer.