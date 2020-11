»Cluster 5«: Die wahre Gefahr durch das Nerz-Coronavirus

Das gilt auch für eine der beiden Nerz-Mutationen, die laut einem Team um Jesse Bloom vom Fred Hutchinson Cancer Research Center das Spike-Protein besser an den ACE2-Rezeptor des Menschen binden lässt. »Was das für die Übertragung zwischen Menschen oder die Krankheit bedeutet? Unmöglich zu sagen«, schreibt Bloom auf Twitter, »aber vermutlich zumindest für die Übertragung nichts.« Es gebe keine Hinweise darauf, dass Sars-CoV-2 hin zu einer besseren Bindung evolvieren würde. Diese sei vermutlich bereits gut genug.

Andere Fachleute bezweifeln ebenfalls, dass die im Nerz festgestellten Mutationen für die Pandemie direkt relevant sind. Der Genetiker Francois Balloux vom University College of London vertritt auf Twitter die Ansicht, die Mutationen im Nerz seien kein Grund zur Sorge. Wegen der recht hohen Mutationsrate sind solche und andere Varianten mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits im Menschen aufgetreten; wenn sie einen deutlichen Vorteil bei der Verbreitung bieten würden, hätten sie sich längst weit verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht derzeit auch noch keine Hinweise auf erhöhte Risiken. Es habe bereits zahlreiche Mutationen von Sars-CoV-2 gegeben, sagte WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan am Freitag in Genf. »Es ist zu früh dafür, voreilige Schlüsse zu ziehen, welche Folgen diese neue Mutation für die Übertragung, Schwere der Erkrankung, klinische Symptome, Immunantwort oder mögliche Impfstoffwirkung hat.«

Bei »Fluchtmutationen«, die dem Virus erlauben würden, einer Immunantwort zu entkommen – ebenso jener durch einen Impfstoff –, sähe das zumindest potenziell anders aus. Das sagt auch Bloom: »Es ist plausibel, dass die Mutation einen kleinen Antigen-Effekt hätte« – also die Bindung der von der Impfung erzeugten Antikörper beeinflusst. Allerdings glaube er angesichts seiner eigenen Untersuchungen nicht, dass diese Mutation allein die Effektivität der Immunantwort dramatisch senken würde.

Tiere als Zuflucht würden das Virus überlebensfähiger machen

Doch sind es nicht die Mutationen, die Sars-CoV-2 Nerzen zum Problem machen, sondern dass sich das Virus eigenständig in Tierpopulationen verbreitet. Fachleute fürchten, dass Nerze und verwandte Arten ein Reservoir werden, also dem Virus dauerhaft eine Zuflucht geben. Das würde die Bekämpfung von Sars-Cov-2 deutlich erschweren. Zum Beispiel wenn man das Virus in einer Region ganz ausgerottet hat. Wenn das Virus in Nutztieren oder gar Haustieren kursiert, kann es jederzeit quasi aus dem Nichts wieder auftauchen.

Wenn ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 vorhanden ist, wird zuerst nicht genug davon zur Verfügung stehen, um die Bevölkerung oder auch nur Risikogruppen durchzuimpfen. Deswegen würde man die vorhandenen Mengen wohl nutzen, um das Virus gezielt einzudämmen. Zum Beispiel mit Hilfe einer Ringimpfung. Dabei zieht man eine Art Schutzwall um bekannte Infizierte, indem man die Kontakte und deren Kontakte impft und so verhindert, dass sich das Virus weiter verbreitet.

Das wäre eine aussichtsreiche Strategie, wenn die Fallzahlen im Sommer wieder deutlich zurückgehen. Nicht zuletzt, weil bei Sars-Cov-2 nur ein kleiner Teil der Infizierten andere Menschen ansteckt und deswegen viele Infektionsketten von allein enden. Schon ohne Impfstoff haben einige Länder mit gezielten Maßnahmen das Virus nahezu ausrotten können können. Mit Impfung würden sich die Chancen dafür auch anderswo deutlich erhöhen.