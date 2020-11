»Moby Dick«: Die letzte Fahrt der Essex

Der Angriff des Pottwals

Nach einem knappen Monat kam 1000 Seemeilen weiter westlich eine Gruppe Pottwale in Sicht. Ein erster Angriff endete mit dem Verlust eines Bootes, das zu Bruch ging, als eines der Tiere es in die Luft schleuderte. Die verbliebenen Ruderboote wurden am Morgen des 20. November erneut zu Wasser gelassen. Wieder gab es ein Unglück. Ein harpunierter Wal schlug das Fangboot leck, auf dem Owen Chase das Kommando führte. Fluchend kehrte der Erste Steuermann mit seinen Leuten zur Essex zurück, um den Schaden mit Segeltuch notdürftig zu flicken. Während er damit noch beschäftigt war, fiel ihm auf, wie keine 100 Meter entfernt ein riesiger Wal, der größte, den er je gesehen hatte, auf dem Wasser schwamm und das Schiff zu beobachten schien. Das Tier tauchte ab und etwa 30 Meter vor der Essex wieder auf.

Der Wal schnappte mit den Kiefern, ließ »wie rasend vor Wut und Zorn« den Schwanz aufs Meer klatschen und nahm einen neuen Anlauf

»Am Anfang beunruhigte uns weder sein Aussehen noch sein Verhalten«, schrieb Chase später. Dann aber wurde der Wal lebendig. Er peitschte mit der Schwanzflosse das Wasser und »kam mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu«. Auf dem Schiff gellten Entsetzensschreie. Chase kommandierte auszuweichen. Aber es war zu spät: »Kaum hatte ich die Stimmen gehört, als es auch schon einen gewaltigen Knall gab«, erinnerte sich Thomas Nickerson, der Schiffsjunge, dem das Ruder anvertraut war, während die übrige Besatzung auf Walfang war. Männer purzelten durcheinander. Riesenschildkröten, als lebender Proviant von den Galapagosinseln mitgeführt, schlitterten über Deck. »Wir sahen uns völlig perplex an, waren regelrecht sprachlos«, so Chase.

Der Wal tauchte unter dem Kiel der Essex durch und dümpelte eine Weile benommen auf der Steuerbordseite. Einen Moment dachte Chase daran, ihm die knapp vier Meter lange Harpune in den Leib zu rammen, ließ es aber bleiben, weil er fürchtete, das Tier könnte in Todeszuckungen das Steuerblatt des Schiffs zertrümmern. Es wurde auch bald wieder munter, schwamm einige hundert Meter weg, schnappte mit den Kiefern, ließ »wie rasend vor Wut und Zorn« den Schwanz aufs Meer klatschen und nahm einen neuen Anlauf. Chase schaute unter Deck nach einem Wassereinbruch, als ihn ein Schrei aufschreckte: »Da kommt er – er will uns wieder rammen!« Doppelt so schnell wie beim vorherigen Mal stürmte der Wal heran, krachte mit gewaltigem Getöse in den Backbordbug und schob das Schiff mehrere hundert Meter nach Achtern. Dann entschwand er.

Auf dem Weg in die zweite Katastrophe

Den 20 Männern blieben drei knapp acht Meter lange Boote, die sie mit Material der ramponierten Essex zu kleinen Seglern umrüsteten. Aus dem langsam sinkenden Wrack konnten sie nautische Handbücher und Gerätschaften sowie 600 Pfund Schiffszwieback, einige Riesenschildkröten und reichlich Trinkwasser bergen. Die Frage war: wohin? Der Wind blies stetig aus Südosten. Es wäre ein Leichtes gewesen, im Westen nach Tahiti oder Hawaii zu gelangen. Das war die Idee des Kapitäns. Er ließ sich aber von seinen beiden Steuermännern umstimmen, die fürchteten, in den Archipelen der Südsee von Menschenfressern verspeist zu werden. Lieber wollten sie versuchen, im Osten die Küste Südamerikas zu erreichen, was freilich bedeutete, gegen den Wind zu segeln. Ein Risiko – ein für die meisten Männer tödliches, wie sich zeigen sollte.

Der Erste Steuermann | Owen Chase (1797–1869), hier auf einem Porträt in späteren Jahren, und sieben seiner Kameraden überlebten den Untergang der Essex. Sie kehrten nach vielen Wochen auf offener See nach Nantucket zurück.

Die Essex war knapp südlich des Äquators gerammt worden. Der Plan lautete, zunächst weiter nach Süden zu gelangen, um die gemäßigte Klimazone zu erreichen und durch die dort herrschenden wechselnden Winde womöglich in Richtung Osten getrieben zu werden. Es wurde ein Desaster. Tage der Windstille wechselten mit Orkanen ab, in denen Salzwasser den Schiffszwieback durchnässte und fast ungenießbar machte. Das Boot, auf dem Kapitän Pollard das Kommando führte, wurde unterwegs von einem Orca, einem Killerwal, angegriffen. Derweil wurden die Schiffbrüchigen immer weiter nach Südwesten abgetrieben und waren schließlich 3000 Seemeilen vom Festland entfernt, als sie fast verhungert und verdurstet am 20. Dezember das Koralleninselchen Henderson erreichten. Hier gab es Süßwasser, Fische, Krebse, Seevögel – Frischfleisch.

Die Freude währte nicht lange. Schon nach fünf Tagen hatten die ausgehungerten Männer das Eiland leer gegessen und stachen am 27. Dezember wieder in See. Drei Männer blieben zurück. Vor den anderen lagen noch acht endlose Wochen auf See, in denen die drei Boote den Kontakt untereinander verloren und das Drama sich vollendete. Als am 10. Januar 1821 der Zweite Steuermann Matthew Joy starb, erhielt er noch ein christliches Seemannsgrab. Später gingen die Überlebenden dazu über, die Leichen ihrer toten Kameraden zu verzehren.