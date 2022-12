Religionen: Die Weihnachtsgeschichte im Koran

Aus historischer Sicht überrascht es nicht, dass im Koran der Islam vom Christentum abgegrenzt werden soll. Schließlich galt es, die neue Religion gegenüber dem Vorgängerglauben zu legitimieren.

Zwei Religionen, ein Gott – aber dennoch in Konkurrenz

Mehr als 600 Jahre nach der Niederschrift der Evangelien und gut 1000 Kilometer von Israel entfernt, entstand in Arabien der Islam unter der Führung des Propheten Mohammed. Schnell breitete sich die Religion auf der Arabischen Halbinsel aus, und nur wenige Jahre nach dem Tod Mohammeds im Jahr 632 eroberten Muslime das damals christliche Jerusalem. Christentum und Islam standen da längst in Konkurrenz zueinander: zwei Religionen, die in ihrer Überlieferung vieles gemeinsam hatten, aber durch unterschiedliche Glaubensauffassungen unüberwindlich voneinander getrennt blieben.

Die beiden Geburtsgeschichten von Jesus verdeutlichen diesen Gegensatz. Im Koran wird nicht nur in der Sure 19, sondern auch in der Sure 3 von Jesu Geburt berichtet. Die Suren sind die einzelnen Kapitel im Koran, die Gott zu verschiedenen Zeiten Mohammed offenbart haben soll. Neben der numerischen Zählung, die nicht der Reihenfolge der Offenbarung entspricht, haben die Suren auch eigene Namen. Die dritte Sure heißt »Maryam« – damit ist Maria gemeint – und ist jünger als die 19. Sure, die den Titel »Das Haus Imrans« trägt – Imran entspricht in der Bibel Amram, dem Vater von Moses.

Was steht nun in diesen Korankapiteln über die Geburt Jesu? In der Sure 19 begegnen uns bekannte biblische Gestalten: Der hochbetagte Tempelpriester Zacharias hat keine Kinder und bittet Gott um einen Nachfolger. Gott verheißt ihm einen Sohn namens Yahya, Johannes. Auf die Frage des Zacharias, wie das gehen soll, da er alt und seine Frau unfruchtbar sei, antwortet Gott, dass es für ihn einfach sei, Leben zu erschaffen.