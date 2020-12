Covid-19: Wie wirken die Corona-Impfstoffe?

Am 8. Dezember 2020 startete Großbritannien als erstes europäisches Land sein Impfprogramm gegen das Coronavirus Sars-CoV-2: Die 90-jährige Margaret Keenan erhielt als erste Britin abseits von Wirksamkeitsstudien die Corona-Impfung. Andere Staaten könnten bald nachziehen. Wir habe die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Impfstoffen, ihrer Entwicklung, Wirksamkeit und den bislang bekannten Nebenwirkungen aufgeschrieben.

Welche Impfstoffe sind zurzeit in der Entwicklung?

Aktuell wird laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO an 214 Impfstoffen geforscht. 162 davon befinden sich in der präklinischen Phase. 52 Impfstoffe werden bereits am Menschen getestet, 13 von ihnen in Phase-III-Studien. Vier Impfstoffe sind schon in verschiedenen Ländern zugelassen oder stehen kurz davor. Das russische Vakzin Sputnik V erhielt am 11. August 2020 eine Notfallzulassung in Russland. Ein Impfstoff der Firma Sinopharm bekam im September eine Notfallzulassung in China, am 2. Dezember 2020 folgte Großbritannien mit der Notfallzulassung für BNT162b.

Auch in der EU soll über die Zulassung des Impfstoffes BNT162b der Firmen BioNTech und Pfizer schneller als üblich entschieden werden. Die Europäische Arzneimittelagentur will nach Durchsicht der Daten und einer Nutzen-Risiko-Analyse ihre Empfehlung spätestens am 29. Dezember geben, die EU-Kommission dann innerhalb von wenigen Tagen entscheiden. Was folgen würde, wäre eine »bedingte Marktzulassung«, die für ein Jahr gilt und eine eingehendere Prüfung erfordert als die »befristete Notfallzulassung«, welche die zuständigen britischen Behörden jetzt erteilten.

Bei der Impfstoff-Entwicklung werden sehr unterschiedliche Wege beschritten. Lebendimpfstoffe, die abgeschwächte Viren enthalten, haben sich bei seit Langem bekannten Infektionskrankheiten wie Mumps, Masern und Röteln bewährt. Bisher untersuchen nur drei Forscherteams Lebendimpfstoffe zum Schutz vor Sars-Cov-2. Alle befinden sich noch in der experimentellen Phase, werden also noch nicht am Menschen getestet. Für die Zurückhaltung mag es mehrere Gründe geben. Lebendimpfstoffe lassen sich nicht bei immungeschwächten Personen anwenden. Und: Wie genau es im Einzelnen zu den – vor allem so unterschiedlich ausgeprägten – Symptomen von Covid-19 kommt, ist noch relativ unverstanden. Die Sorge, dass Lebendimpfstoffe Virusbestandteile enthalten, die sich ungünstig auswirken und statt neutralisierender Antikörper auch Prozesse anstoßen würden, die das Immunsystem zusätzlich aufheizen, ist wohl vorhanden.

Einige Forscherinnen und Forscher arbeiten mit abgetöteten Coronaviren oder verwenden einzelne Molekülbestandteile des Virus, die rekombinant, also gentechnisch, hergestellt werden – eine Herangehensweise, die zum Beispiel von der Hepatitis-B- oder HPV-Impfung bekannt ist. Andere programmieren harmlose Viren (wie etwa Adenoviren) genetisch um, so dass diese einen Baustein von Sars-CoV-2 tragen, etwa das Spike-Protein, gegen den durch die Impfung eine Immunantwort ausgelöst werden soll. Vektor-Impfstoffe lösen eine gute Antikörperantwort und auf das Virus zugeschnittene Immunzellen (T-Zellantwort) aus. Wissenschaftler vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen nutzen als »Überbringer« des Spike-Proteins ein verändertes Masernvirus. Im Tierversuch führte dieser Impfstoff zur Produktion von Antikörpern und rief zudem die T-Zellen auf den Plan.