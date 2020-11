Kosmologie: Unser Platz im Universum

Das exotischste Ergebnis der einsteinschen Theorie war das Konzept der Schwarzen Löcher – Objekte, die so weit kollabiert sind, dass nicht einmal Licht ihrer Anziehungskraft entkommen kann. Jahrzehntelang waren dies nur Vermutungen, und Einstein schrieb noch 1939, dass sie »in der physikalischen Realität nicht existieren«. Doch im Jahr 1963 entdeckten Astronomen Quasare: mysteriöse, extrem helle Leuchtfeuer in den Zentren einiger Galaxien. Es verging mehr als ein Jahrzehnt, bis sich ein Konsens darüber herausbildete, dass diese intensive Helligkeit von Materie erzeugt wird, das in riesige Schwarze Löcher stürzt, die in den Galaxienkernen lauern. Das war der bisher stärkste Beleg dafür, dass diese bizarren Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie tatsächlich existieren.

Urknall und kosmische Hintergrundstrahlung

Wann hat das Universum begonnen? Hatte es überhaupt einen Anfang? Die Astronomen hatten lange über diese Fragen debattiert, als Mitte des 20. Jahrhunderts zwei konkurrierende Theorien sehr unterschiedliche Antworten vorschlugen. Das Modell des »heißen Urknalls« (englisch: hot big bang) besagt, dass der Kosmos extrem klein, heiß und dicht begann und dann abkühlte und sich mit der Zeit ausbreitete. Die konkurrierende »Steady-State-Hypothese« ging im Gegensatz dazu davon aus, dass das Universum im Wesentlichen seit ewigen Zeiten in der gleichen Form existiert.

Der Wettstreit wurde durch eine zufällige Entdeckung entschieden: Im Jahr 1965 versuchten die Radioastronomen Arno Penzias und Robert Wilson, in den Bell Labs in New Jersey eine neue Antenne zu kalibrieren. Sie hatten ein Problem: Egal, was sie taten, um das Hintergrundrauschen zu reduzieren, maßen sie in jeder Richtung ein gleichförmiges Rauschen. Sie vertrieben sogar eine Taubenfamilie, die in der Antenne nistete, in der Hoffnung, dass sie die Ursache des Problems waren. Aber das Signal blieb bestehen. Sie hatten entdeckt, dass der intergalaktische Raum nicht völlig kalt ist. Stattdessen wird er durch schwache Mikrowellen auf fast drei Kelvin – also knapp über dem absoluten Nullpunkt – erwärmt. Penzias und Wilson hatten versehentlich das »Nachglühen der Schöpfung« aufgedeckt – das abgekühlte und verdünnte Relikt einer Ära, in der alles im Universum zusammengepresst wurde, bis es heiß und dicht war.

Der Befund gab den Ausschlag zu Gunsten der Urknalltheorie der Kosmologie. Denn dem Modell zufolge war das Universum in den frühesten heißesten Epochen der Zeit undurchsichtig, ähnlich wie das Innere eines Sterns, und Licht wurde wiederholt an Elektronen gestreut. Als die Temperatur jedoch auf 3000 Kelvin sank, wurden die Elektronen so weit verlangsamt, dass sie von Protonen eingefangen wurden und neutrale Atome bildeten. Danach konnte sich das Licht frei ausbreiten. Das Bell-Labs-Signal war dieses uralte Licht, das erstmals etwa 300 000 Jahre nach der Geburt des Universums freigesetzt wurde und immer noch den Kosmos durchdringt – das, was wir den kosmischen Mikrowellenhintergrund nennen. Es dauerte eine Weile, bis die Wissenschaftler, die diese Entdeckung gemacht hatten, das Ausmaß der Entdeckung begriffen: »Wir waren sehr froh, eine mögliche Erklärung [für das Antennenrauschen] zu haben, aber ich glaube, keiner von uns hat die Kosmologie anfangs wirklich ernst genommen«, sagte Wilson. »Walter Sullivan schrieb darüber einen Artikel auf der ersten Seite in der ›New York Times‹, und ich begann an diesem Punkt zu denken, dass ich vielleicht besser anfangen sollte, diese Kosmologie ernst zu nehmen.«

Laden... © ESA and the Planck Collaboration (Ausschnitt) Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung | Die ellipsenförmige Karte zeigt den gesamten von der Erde aus sichtbaren Himmel im Bereich der Mikrowellen. Sie erreichen uns aus einer frühen Phase des Universums, als es etwa 380 000 Jahre alt war. Sämtliche Vordergrundquellen wurden jedoch abgezogen, damit die kosmische Hintergrundstrahlung bei einer Temperatur von ungefähr 2,7 Kelvin zum Vorschein kommt. Im Falschfarbenbild stehen blaue für kühlere und rote für wärmere Bereiche, deren Strahlungstemperatur wenige 10-5 Kelvin unterhalb beziehungsweise oberhalb von 2,7 Kelvin liegen. Die Interpretation hat es in sich: Dieses »Babyfoto« des Universums zeigt überdichte Regionen in Blau. Hier bildeten sich in der weiteren kosmischen Entwicklung auf einer Zeitskala von Milliarden Jahren Galaxien und Galaxienhaufen, wie wir sie heute beobachten können. Die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung war im Jahr 1978 nobelpreiswürdig.

Messungen dieser Strahlung haben es den Wissenschaftlern seither ermöglicht, die Entstehung von Galaxien zu verstehen. Genaue Beobachtungen der urzeitlichen Mikrowellen zeigen, dass sie über den Himmel nicht völlig gleichförmig sind. Einige Flecken sind etwas heißer, andere etwas kühler. Die Amplitude dieser Fluktuationen beträgt nur einen Teil von 100 000, aber sie sind die Keime der heutigen kosmischen Struktur (siehe Bild oben). Jede Region des expandierenden Universums, die anfangs etwas dichter als der Durchschnitt war, dehnte sich weniger aus, weil sie einer zusätzlichen Schwerkraft ausgesetzt war. Ihr Wachstum verzögerte sich immer weiter, und der Unterschied zwischen ihrer Dichte und derjenigen ihrer Umgebung wurde immer größer. Schließlich waren diese Klumpen so dicht, dass Gas hineingezogen und zu Sternen komprimiert wurde, wodurch Galaxien entstanden.

Dies ist der entscheidende Punkt: Computermodelle, die diesen Vorgang simulieren, werden mit den anfänglichen Fluktuationen gespeist, die im kosmischen Mikrowellenhintergrund gemessen wurden und die das Universum repräsentieren, als es 300 000 Jahre alt war. Das Ergebnis nach Ablauf von 13,8 Milliarden Jahren virtueller Zeit ist ein Kosmos, in dem die Galaxien denen ähneln, die wir sehen und so im Raum verteilt, wie sie im realen Universum sind. Dies ist ein wahrer Triumph: Wir verstehen, zumindest in groben Zügen, 99,998 Prozent der kosmischen Geschichte.

Leben und Sterben der Sterne

Es ist nicht nur das große Ganze des Kosmos, das wir verstanden haben; eine Reihe von Entdeckungen hat auch die Geschichte der elementaren Bausteine offenbart, aus denen Sterne, Planeten und sogar unsere eigenen Körper bestehen. Seit den 1950er Jahren führten Fortschritte in der Atomphysik zu einer genauen Modellierung der Oberflächenschichten von Sternen. Gleichzeitig erlaubte die detaillierte Kenntnis der Atomkerne – nicht nur der Wasserstoff- und Heliumatome, sondern auch der übrigen Elemente – den Wissenschaftlern zu berechnen, welche Kernreaktionen in den verschiedenen Stadien des Lebens eines Sterns dominieren. Die Astronomen verstanden, wie die Kernfusion in massereichen Sternen eine Zwiebelschalenstruktur erzeugt, wenn Atome nacheinander zu immer schwereren Elementen verschmelzen und im innersten heißesten Zentralbereich mit dem chemischen Element Eisen enden.

Die Astronomen erfuhren auch, wie Sterne sterben, wenn sie ihren Wasserstofftreibstoff verbrauchen und ihre äußeren Schichten absprengen. Leichteren Sternen ist dann ein stiller Untergang beschieden: Sie enden als dichte, schwach leuchtende Objekte, die Weiße Zwerge genannt werden. Schwerere Sterne hingegen verlieren mehr von ihrer Masse, entweder durch Winde während ihres Lebens oder durch einen explosiven Tod in einer Supernova. Diese ausgestoßene Masse erweist sich als entscheidend für unsere eigene Existenz: Sie vermischt sich mit dem interstellaren Medium und verdichtet sich zu neuen Sternen, die von Planeten wie der Erde umkreist werden.

Das Konzept stammt von Fred Hoyle, der es in den 1950er Jahren zusammen mit zwei anderen britischen Astronomen, Margaret Burbidge und Geoffrey Burbidge, sowie dem amerikanischen Kernphysiker William Fowler entwickelte. In ihrem klassischen Aufsatz, der im Jahr 1957 in den »Reviews of Modern Physics« (bekannt unter den Initialen der Autoren als BBFH) erschien, analysierten sie die Netzwerke der beteiligten Kernreaktionen und entdeckten, wie die meisten chemischen Elemente im Periodensystem entstanden sind. Sie berechneten, warum zum Beispiel Sauerstoff und Kohlenstoff weit verbreitet sind, während Gold und Uran selten vorkommen. Wie sich herausstellte, ist unsere Galaxis ein riesiges ökologisches System, in dem Gas durch aufeinanderfolgende Generationen von Sternen recycelt wird. Jeder von uns enthält Atome, geschmiedet in Dutzenden von verschiedenen Sternen, die über das ganze Milchstraßensystem verteilt sind; sie lebten und starben vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren.

Exoplaneten und Leben

Wissenschaftler gingen lange Zeit davon aus, dass dieser Prozess Planeten – und möglicherweise sogar Leben – auch um andere Sterne als die Sonne säen würde. Aber wir wussten nicht sicher, ob es Planeten außerhalb unseres Sonnensystems überhaupt gibt. Das wurde erst in den 1990er Jahren klar, als Astronomen clevere Methoden entwickelten, um Welten zu identifizieren, die zu dunkel sind, als dass wir sie direkt sehen konnten. Eine Methode beruht auf winzigen periodischen Veränderungen in der Bewegung eines Sterns, die durch die Anziehungskraft eines ihn umkreisenden Planeten verursacht werden. Im Jahr 1995 verwendeten Michel Mayor und Didier Queloz dieses Vorgehen, um 51 Pegasi b zu entdecken, den ersten bekannten Exoplaneten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist (siehe Bild unten). Mit dieser Technik kann man die Masse eines Planeten, die Länge seines »Jahres« und die Form seiner Umlaufbahn ermitteln. Bislang wurden auf diese Weise mehr als 800 Exoplaneten gefunden.

Eine zweite Methode funktioniert besser für kleinere Planeten: Ein Stern verdunkelt sich leicht, wenn ein Planet an ihm vorüberzieht. Ein erdähnlicher Planet, der vor einen sonnenähnlichen Stern wandert, kann so eine Verdunkelung von etwa einem Teil von 10 000 einmal pro Umlauf verursachen. Die im Jahr 2009 gestartete Raumsonde Kepler fand auf diese Weise mehr als 2000 Planeten, viele davon nicht größer als die Erde.

Laden... © ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org) / Künstlerische Darstellung des Exoplaneten 51 Pegasi b / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Der erste Exoplanet | Im Jahr 1995 fanden europäische Astronomen zum ersten Mal einen Planeten, der außerhalb des Sonnensystems um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Dieser Exoplanet, 51 Pegasi b, ist ein Heißer Jupiter (in der künstlerischen Darstellung links), also ein massereicher Planet, der sein Heimatgestirn sehr eng umkreist und sich dabei stark aufheizt. Dafür gab es den Physik-Nobel-preis im Jahr 2019. Seither entdeckten die Astronomen mehr als 4000 Exoplaneten.

Eine große Überraschung, die sich aus dem Erfolg der Astronomen bei der Planetensuche ergab, war die Vielfalt der verschiedenen Planeten dort draußen – viele waren größer und näher an ihren Sternen als die Körper in unserem Sonnensystem. Das deutet darauf hin, dass unsere kosmische Nachbarschaft etwas Besonderes sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt verstanden die Wissenschaftler, woher fast alle Elemente stammen, aus denen Planeten, Sterne und Galaxien bestehen.

Das letzte Puzzleteil kam jedoch erst vor Kurzem und aus einer scheinbar nicht damit zusammenhängenden Untersuchung dazu. Auf Basis der allgemeinen Relativitätstheorie wurden Gravitationswellen vorhergesagt – Kräuselungen in der Raumzeit, die durch die Bewegung kompakter Objekte entstehen. Trotz jahrzehntelanger Suche nach ihnen wurden erst September 2015 Gravitationswellen direkt gemessen. Damals entdeckten Forscher mit dem Laserinterferometer LIGO die ersten Anzeichen von Gravitationswellen in Form eines »Zwitscherns« – eines winzigen Rüttelns der Raumzeit, das sich beschleunigt und dann wieder verebbt. Im ersten dokumentierten Fall wurde es von zwei Schwarzen Löchern in einem Doppelsystem verursacht, die sich anfangs gegenseitig umkreist hatten, sich aber allmählich spiralförmig zusammenschoben und schließlich zu einem einzigen größeren Loch verschmolzen (siehe Bild oben). Diese Kollision ereignete sich mehr als eine Milliarde Lichtjahre entfernt. Die Detektoren von LIGO bestehen aus vier Kilometer voneinander stehenden Spiegeln, deren Abstand durch Laserstrahlen gemessen wird, die das Licht zwischen ihnen hin- und herreflektieren. Eine vorbeiziehende Gravitationswelle lässt den Raum zwischen den beiden Spiegeln um einen Betrag hin- und herzittern, der millionenfach kleiner ist als der Durchmesser eines einzelnen Atoms – LIGO ist in der Tat eine erstaunliche Leistung von Präzisionstechnik und Beharrlichkeit. Seit diesem ersten Fund wurden mehr als ein Dutzend ähnlicher Ereignisse entdeckt, wodurch sich ein neues Feld eröffnet, das die Dynamik des Raums selbst untersucht.

Ein Ereignis war von besonderem astrophysikalischen Interesse, weil es die Verschmelzung zweier Neutronensterne anzeigte. Anders als bei der Verschmelzung Schwarzer Löcher entsteht bei derartigen Kollisionen zweier ultradichter Sterne ein Feuerwerk aus optischem Licht, Röntgen- und Gammastrahlen. Die Entdeckung füllte eine Lücke im klassischen Werk der Arbeit von BBFH: Die Autoren hatten die Entstehung vieler Elemente im Weltraum erklärt, waren jedoch im Fall des Goldes verwirrt. In den 1970er Jahren hatten David N. Schramm und seine Kollegen darüber spekuliert, dass die exotischen nuklearen Prozesse, die an Verschmelzungen von Neutronensternen beteiligt sind, die Aufgabe erfüllen könnten – eine Theorie, die sich inzwischen bestätigt hat.

Laden... © Mark Myers, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav) (Ausschnitt) Gravitationswellen von kollidierenden Schwarzen Löchern | Im September 2015 war es endlich so weit: Forscher registrierten mit den LIGO-Detektoren Gravitationswellen, die kurzzeitig ihre Messgeräte dehnten und stauchten. In rund einer Milliarde Lichtjahre Distanz stießen zwei Schwarze Löcher mit jeweils ungefähr 30 Sonnenmassen zusammen, die sich zuvor umkreisten (künstlerische Darstellung). Dabei entstand ein kurzes heftiges Beben in der Raumzeit, das – nachdem sich die Gravitationswelle mit Lichtgeschwindigkeit bis zu uns ausgebreitet hatte – die irdischen Detektoren für eine Zehntelsekunde erschütterte. Drei LIGO-Forscher gewannen dafür im Jahr 2017 den Nobelpreis für Physik.

Die großen offenen Fragen

Trotz der unglaublichen Fortschritte in der Astronomie in den letzten 175 Jahren, haben wir heute vielleicht mehr Fragen als in früheren Jahrhunderten. Nehmen Sie Dunkle Materie. Ich habe vor mehr als 20 Jahren gesagt, dass wir die Natur der Dunklen Materie schon lange vor dem heutigen Tag verstehen würden. Obwohl sich diese Vorhersage als falsch erwiesen hat, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben.

Dunkle Energie ist da eine andere Geschichte: Sie kam im Jahr 1998 ins Spiel, als Forscher bei der Messung der Entfernungen und Geschwindigkeiten von Supernovae feststellten, dass sich die Expansion des Universums tatsächlich beschleunigte. Die Gravitation, die Galaxien zueinander hinzog, schien von einer mysteriösen neuen, im leeren Raum latent vorhandenen Kraft dominiert zu werden, welche die Galaxien auseinanderdriften lässt – eine Kraft, die als Dunkle Energie bekannt wurde. Das Rätsel der Dunklen Energie hat sich hartnäckig gehalten – wir wissen immer noch nicht, was sie verursacht und warum sie die besondere Stärke hat, die sie besitzt. Und wir werden sie wahrscheinlich nicht verstehen, bis wir ein Modell für die Körnigkeit des Raums in einem Maßstab haben, der eine Milliarde Milliarden Mal kleiner ist als ein Atomkern. Theoretiker, die an der Stringtheorie oder der Schleifen-Quantengravitation arbeiten, stellen sich dieser Herausforderung. Allerdings scheint das Phänomen so weit von experimentellen Tests entfernt zu sein, dass ich in nächster Zeit keine Antworten erwarte. Das Positive daran ist jedoch, dass eine Theorie, welche die Energie im Vakuum des Weltraums erklären kann, auch Einblicke in die Anfänge unseres Universums geben könnte, als alles so komprimiert und dicht war, dass Quantenfluktuationen den gesamten Kosmos erschüttern konnten.

Was uns zu einer weiteren großen Frage bringt, vor der wir jetzt stehen: Wie hat das alles begonnen? Was genau löste den Urknall aus, mit dem unser Universum begann? Unterzog sich der Weltraum einer Periode extrem schneller früher Expansion, die man Inflation nennt, wie viele Theoretiker glauben? Und da ist noch etwas anderes: Einige Modelle, wie zum Beispiel die ewige Inflation, legen nahe, dass »unser« Urknall nur eine Insel der Raumzeit in einem riesigen Archipel sein könnte – ein Urknall unter vielen. Wenn diese Hypothese wahr ist, könnten verschiedene Urknalle unterschiedlich abkühlen, was in jedem Fall zu einzigartigen physikalischen Gesetzen führt – einem »Multiversum« statt eines Universums. Einige Physiker hassen das Konzept des Multiversums, weil es bedeutet, dass wir nie vernünftige Erklärungen für die fundamentalen Zahlen haben werden, die unsere physikalischen Gesetze bestimmen. Aus dieser umfassenderen Perspektive wären sie vielleicht nur »Unfälle«. Aber unsere Präferenzen sind für die Natur irrelevant.

Vor etwa zehn Jahren war ich auf einer Podiumsdiskussion an der Stanford University, auf der wir von einem Zuhörer gefragt wurden, wie viel wir auf das Konzept des Multiversums setzen würden. Ich antwortete, dass ich auf einer Skala, auf der ich um meinen Goldfisch, meinen Hund oder mein Leben wettete, fast auf Hundeniveau war. Andrei Linde, der sich 25 Jahre lang für die ewige Inflation stark gemacht hatte, sagte, er würde fast sein Leben verwetten. Später, als man ihm dies mitteilte, sagte der Physiker Steven Weinberg, er würde mit Freuden um das Leben meines Hundes und Lindes wetten. Linde, mein Hund und ich werden alle tot sein, bevor die Frage geklärt ist. Aber nichts davon sollte als Metaphysik abgetan werden. Es ist spekulative Wissenschaft – aufregende Wissenschaft. Und sie mag wahr sein.

Aussicht auf das Ende

Und was wird mit diesem Universum – oder unserem Multiversum – geschehen? Langfristige Vorhersagen sind selten zuverlässig, aber die beste und konservativste Wette ist, dass wir fast eine Ewigkeit mit einem immer kälteren und immer leereren Kosmos vor uns haben. Galaxien werden sich immer schneller entfernen und verschwinden. Alles, was von unserem Aussichtspunkt übrig bleiben wird, werden die Überreste des Milchstraßensystems, der Andromedagalaxie und kleinerer Nachbarsysteme sein. Protonen können zerfallen, Dunkle-Materie-Teilchen können vernichtet werden; es kann gelegentliche Lichtblitze geben, wenn Schwarze Löcher verdampfen – und dann folgt Stille. Diese mögliche Zukunft basiert auf der Annahme, dass die Dunkle Energie konstant bleibt. Wenn sie jedoch zerfällt, könnte es zu einem »großen Knirschen« (englisch: big crunch) kommen, bei dem sich das Universum in sich selbst zusammenzieht. Oder wenn sich die Dunkle Energie verstärkt, gäbe es einen »großen Zerriss« (englisch: big rip), weil Galaxien, Sterne und sogar Atome auseinandergerissen werden.

Andere Fragen, die näher an unserer kosmischen Heimat liegen, quälen uns: Könnte es auf einem dieser neuen Planeten, die wir entdecken, Leben geben? Hier befinden wir uns noch im Reich der Spekulationen. Aber sofern der Ursprung des Lebens auf der Erde nicht ein seltener Zufall war, rechne ich innerhalb von 20 Jahren mit Belegen für eine Biosphäre auf einem Exoplaneten. Ich erwarte nicht, dass so bald Aliens entdeckt werden, aber ich denke, dass die Suche nach außerirdischer Intelligenz ein lohnendes Wagnis ist. Ein Erfolg bei der Suche würde die tief greifende Bedeutung haben, dass die Konzepte der Logik und Physik nicht auf die »Hardware« in menschlichen Schädeln beschränkt sind. Bisher verdankt der Fortschritt in der Kosmologie und Astrophysik zu 95 Prozent der Weiterentwicklung von Instrumenten und Technologie und zu weniger als 5 Prozent der »Sesseltheorie«. Ich gehe davon aus, dass dieses Gleichgewicht fortbestehen wird.

»Erst wenn die empirischen Ressourcen erschöpft sind, müssen wir uns in die träumerischen Gefilde der Spekulation begeben«

Was Hubble in den 1930er Jahren schrieb, ist auch heute noch eine gute Maxime: »Erst wenn die empirischen Ressourcen erschöpft sind, müssen wir uns in die träumerischen Gefilde der Spekulation begeben.« Es gab viele besonders aufregende Epochen in den vergangenen 175 Jahren: die 1920er und 1930er Jahre, als wir erkannten, dass das Universum nicht auf das Milchstraßensystem beschränkt ist; und die 1960er und 1970er Jahre, als wir Objekte entdeckten, die der klassischen Physik trotzen, wie Neutronensterne und Quasare, und als wir Hinweise auf den Beginn der Zeit in Form der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung fanden.

Seitdem hat sich das Fortschrittstempo eher gefestigt als verlangsamt. Wenn die Geschichte der Wissenschaft niedergeschrieben wird, werden wir diesen erstaunlichen Fortschritt als einen ihrer größten Triumphe feiern – mit der Plattentektonik, dem Genom und dem Standardmodell der Teilchenphysik. Und einige wichtige Bereiche der Astronomie sind gerade in Fahrt gekommen: Die Exoplanetenforschung ist erst 25 Jahre alt, und die ernsthafte Arbeit in der Astrobiologie steht eigentlich noch am Anfang. Einige Exoplaneten könnten Leben aufweisen – sie könnten sogar Aliens beherbergen, die bereits alle Antworten kennen. Ich finde das ermutigend.