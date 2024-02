DNA-Nachsuche: Sieben unter fast Zehntausend hatten eine Trisomie

© Iñaki Diéguez / Javier Armendáriz (Ausschnitt) Las Eretas | So könnten vor rund 2500 Jahren die Häuser von Las Eretas auf der Iberischen Halbinsel ausgesehen haben. Innerhalb der Hausgrundrisse fanden Archäologen vorgeburtlich gestorbene Kinder mit Down-Syndrom.

Mit allen Ehren

Reiche Grabbeigaben, die bei manchen Neu- oder Totgeborenen gefunden wurden, legen ihren Status als vollwertige Familienmitglieder nahe. So war ein Mädchen mit Down-Syndrom vor rund 2500 Jahren auf der Iberischen Halbinsel in der 27. Woche der Schwangerschaft wohl tot geboren und danach mit allen Ehren in einem ganz besonderen Raum bestattet worden. Die große Feuerstelle in der Mitte des Raums legt nahe, dass dort vermutlich wichtige Zeremonien abgehalten wurden. Ein solcher hervorgehobener Platz aber war wahrscheinlich nur hochrangigen Menschen vorbehalten oder hatte eine spezielle Bedeutung für die Riten dieser Zeit. Obendrein hatte das Mädchen nicht nur Muscheln und einen Bronzering mit ins Grab bekommen, sondern auch noch drei Schafe oder Ziegen. »Das aber deutet durchaus auf Luxus hin«, meint Jens Blöcher von der Mainzer Universität.

Unklar ist, ob die Eltern überhaupt wussten, dass ihre Kinder ein Erbleiden hatten. Ein geschultes Auge könne eine Trisomie bereits bei der Geburt erkennen, so die Fachleute. Doch die Anzeichen sind in so jungem Alter keineswegs augenfällig. Auch eine langsamere geistige Entwicklung zeigt sich erst mit der Zeit. Demnach könnten die beobachteten Bestattungspraktiken auch allgemein auf Kinder angewendet worden sein, die kurz vor oder kurz nach der Geburt verstorben waren.

Ein Fall, der unter den sechs heraussticht, ist der eines etwa einjährigen Mädchens, das auf der vulkanischen Insel Ägina im Ägäischen Meer vor rund 3300 Jahren in einer winzigen Steinkiste bestattet wurde. Leicht hatte es das Kind in seinem kurzen Leben wohl nicht gehabt: Es hatte nicht nur schwere Infektionskrankheiten durchgemacht, sondern hatte – vielleicht auf Grund von Fehlbildungen – wohl erhebliche Schwierigkeiten beim Essen. In ihrer Familie aber war die Kleine wohl durchaus integriert. Sonst hätten die Angehörigen ihr kaum eine Perlenkette aus 93 kleinen bunten Steinen mit ins Grab gegeben, mit denen das Mädchen vielleicht zu Lebzeiten gespielt hatte. »Durch diese Bestattung gewinnen wir einen kleinen Einblick, wie diese Kinder aufgenommen wurden und wie sich ihre Eltern fühlten«, sagt Prüfer.