Doppelpulsar PSR J0737-3039: Einstein hat mal wieder Recht

Auch nur durch die allgemeine Relativitätstheorie lässt sich die Periheldrehung des Merkurs erklären, bei der die Planetenumlaufbahn mit der Zeit ihre Richtung ändert. »Diesen Effekt können wir auch bei den Doppelpulsaren sehr genau beobachten. Allerdings ist der Effekt hier an nur einem Tag so groß wie bei Merkur in rund 400 Jahren«, sagt Paulo Freire. Zusätzlich dazu mussten die Forscherinnen und Forscher einen weiteren relativistischen Effekt beachten, um diese Bahndrehung überhaupt erklären zu können: den Lense-Thirring-Effekt. Vereinfacht gesagt beschreibt dieser Effekt das Phänomen, dass der rotierende Neutronenstern die Raumzeit um das ganze Doppelsystem mit sich zerrt. Dieser Effekt war vorher nur in unserem eigenen Sonnensystem messbar gewesen.

Mit dem Doppelpulsar PSR J0737-3039 konnte das Forscherteam, an dem auch Paulo Freire beteiligt war, insgesamt sieben Vorhersagen und Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie überprüfen und bestätigen. Was für ein voller Erfolg für Albert Einstein und seine allgemeine Relativitätstheorie klingt, ist für die Forscherinnen und Forscher eigentlich eine kleine Enttäuschung: »Wir fänden nichts besser, als Hinweise auf etwas aufzudecken, das auf eine Abweichung von der allgemeinen Relativitätstheorie hindeutet«, sagt Paulo Freire. »Aber ich muss sagen, dass sie eine ausgezeichnete Theorie ist. Alle Effekte, die wir beobachten, folgen genau ihren Vorhersagen.«