Doppelspaltexperiment: Lichtwellen quetschen sich durch Zeitschlitze

CC BY-SA 3.0 © Lookang / Doppelspalt Doppelspalt | Wellen, die durch zwei räumlich getrennte Schlitze gelenkt werden, erzeugen Interferenzmuster auf einem Schirm.

In der klassischen Version des Doppelspaltexperiments kommt es zu zwei physikalischen Phänomenen: Beugung und Interferenz. Ersteres wird verursacht, weil das Licht durch einen extrem schmalen Spalt geführt wird – damit ist die Position der Lichtteilchen, die Quantenobjekte sind, festgelegt. Die heisenbergsche Unschärferelation verlangt, dass dafür die Bewegungsrichtung nicht genau vorhersagbar ist: Die Lichtwelle fächert sich also hinter dem Spalt auf. Gleiches passiert am benachbarten Spalt, so dass beide Wellen hinter dem Doppelspalt interferieren. Wie Wellen auf einer Wasseroberfläche verstärken und schwächen sich die Bewegungen ab, die Minima und Maxima des Interferenzmusters verteilen sich am Ende in einem bestimmten Winkel zur Lichtquelle auf dem Schirm.

Die Beugung am »Zeitschlitz« ändert die Frequenz des Lichts

Durch die Zeitschlitze in dem neuen Experiment kommt es ebenfalls zu Beugung und Interferenz – die sich allerdings etwas unterschiedlich äußern. Auch hier greift nun eine Version der heisenbergschen Unschärfe: Wenn man eine zeitliche Komponente eines Systems extrem eng eingrenzt – so wie es die Zeitschlitze tun –, wird dessen Energie umso ungenauer. Die Energie einer Lichtwelle ist von der Frequenz abhängig: Damit ändert sich durch die »Beugung« am Zeitschlitz die Frequenz des Lichts. Da es sich um einen doppelten Zeitschlitz handelt, kann die Lichtwelle mit einer zweiten interferieren, wodurch sich wieder ein Interferenzmuster ergibt, allerdings eins im Frequenzspektrum. Manche Farben verstärken sich, andere löschen sich aus.

Riccardo Sapienza, Versuchsleiter und Professor für Physik am Imperial College, sagte laut einer Mitteilung der Universität: »Unser Experiment gibt Aufschluss über die grundlegende Natur des Lichts und dient gleichzeitig als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Materialien, die Licht in Raum und Zeit präzise kontrollieren können.« Das beeindruckendste und überraschendste Ergebnis sei zudem gewesen, dass das Interferenzmuster mehr Linien aufgewiesen habe, als sie nach den derzeitigen theoretischen Erkenntnissen erwartet hätten. Das verwendete Material hätte seine optischen Eigenschaften also viel schneller geändert als bisher für möglich gehalten – in nur einem Billiardstel einer Sekunde.