Kleinplaneten im Mai 2025: Drei helle in Opposition

Planetoiden, die heller als 10 mag sind, bezeichnen wir etwas willkürlich als helle Kleinplaneten. In diesem Monat können wir drei zu dieser Gruppe rechnen, die übrigens auch alle im Mai in Opposition zur Sonne kommen. Die Opposition von Metis ist ungünstig, weil sie auch 1,5 Größenklassen heller werden kann. Ebenfalls ungünstig ist die Opposition von Desiderata, weil sie sich sehr weit südlich befindet. Einzig und allein Vesta steht in günstiger Position und könnte am Monatsanfang, zumindest theoretisch, sogar ohne optische Hilfsmittel gesehen werden. Für die beiden anderen ist, was ihre Helligkeit angeht, ein Fernrohr mit sechs Zentimeter Öffnung ausreichend. Die beiden lichtschwächeren Kleinplaneten erfordern, obwohl sie in sehr günstigen Oppositionen stehen, ein etwas größeres Instrumentarium. Für Aletheia sollte der Durchmesser der Optik etwa 15 Zentimeter und für Freda besser 20 Zentimeter betragen. Der Apollo-Asteroid 2008 DG 5 stattet uns Ende Mai/Anfang Juni einen Besuch ab und ist am besten fotografisch zu beobachten. Neben zwei Sternen der ersten Größenklasse werden im Mai auch einige Doppelsterne sowie ein offener und ein Kugelsternhaufen von Kleinplaneten besucht. Alle Zeitangaben beziehen sich auf Mannheim.

Helle Kleinplaneten

Am 2. Mai steht (4) Vesta im Sternbild Waage in einer recht günstigen Opposition zur Sonne und wird 5,7 mag hell. Es geht aber auch noch einige Zehntel heller, wie zum Beispiel im Juli 2029 (5,4 mag). Zumindest theoretisch wäre Vesta damit auch in diesem Jahr mit bloßem Auge zu sehen. Am 7. Mai wechselt sie rückläufig ins Sternbild Jungfrau. Während ihre Helligkeit im Monatsverlauf wieder von 5,7 auf 6,3 mag abnimmt, verlagert sich der Zeitpunkt ihrer Kulmination – der größten Höhe im Süden – von 01:44 Uhr auf 23:16 Uhr MESZ.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Metis im Sternbild Waage | Der Asteroid (9) Metis befindet sich im Hauptgürtel. Das kartoffelförmige Objekt ist nicht einmal 200 Kilometer groß und erreicht am 9. Mai die Oppositionsstellung.

Ebenfalls im Sternbild Waage steht (9) Metis am 9. Mai der Sonne gegenüber (siehe »Metis im Sternbild Waage«). Mit einer größten Helligkeit von lediglich 9,7 mag fällt die diesjährige Opposition jedoch ausgesprochen ungünstig aus. In günstigen Fällen kann sie 1,5 Größenklassen heller sein. Anfang Mai ist Metis 9,9 mag hell und steht um 02:07 Uhr MESZ am höchsten, zur Monatsmitte dann mit 9,8 mag um 00:58 Uhr. In der letzten Monatsdekade fällt die Helligkeit schon wieder auf die 10. Größenklasse.