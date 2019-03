Weder eineiig noch zweieiig: Dritte Art von Zwillingen entdeckt

Eine Zwischenform von eineiigen und zweieiigen Zwillingen hat eine australische Arbeitsgruppe um Michael T. Gabbett von der Queensland University of Technology entdeckt. Das Team berichtet im »New England Journal of Medicine« von einer medizinischen Kuriosität: Bei einer 28-jährigen Schwangeren hatten die Föten im Bauch zwar eine gemeinsame Plazenta – was nur bei eineiigen, genetisch identischen Zwillingen möglich ist –, später stellte sich jedoch heraus, dass die beiden Geschwister unterschiedliche Geschlechter haben, was mit identischer genetischer Ausstattung nicht so richtig gut vereinbar ist. Die Lösung des Widerspruchs zeigte sich dann bei genaueren Erbgutanalysen: Demnach gingen die Zwillinge aus einer von zwei Spermien befruchteten Eizelle hervor – die drei Chromosomensätze teilten sich ungleichmäßig auf beide Geschwister auf, die auf diesem Weg 100 Prozent des mütterlichen Erbguts teilen, aber nur 78 Prozent des väterlichen. Ein weiterer solcher Fall wurde bereits 2007 beschrieben. Solche Zwillinge sind allerdings sehr selten – und wohl noch seltener werden sie als das identifiziert, was sie sind.

Dass zwei Samenzellen eine Eizelle befruchten, kommt immer mal wieder vor, normalerweise überleben die so entstehenden Embryos mit drei Chromosomensätzen allerdings nicht. Doch die 2007 und jetzt beschriebenen Fälle zeigen eine weitere Möglichkeit: Die befruchtete Eizelle teilt sich dabei nicht in zwei, sondern in drei Zellen, von denen jede die vorgesehenen zwei Chromosomensätze besitzt: eine Zelle mit den Chromosomen der Mutter und einigen Chromosomen der beiden Spermien, eine mit den Chromosomen der Mutter und einigen anderen Chromosomen der Spermien und eine nur mit den restlichen Chromosomen beider Spermien, die dann bald abgestoßen wird. Zusätzlich muss sich, damit dann die sesquizygoten Zwillinge entstehen, der Embryo nach diesem Stadium trennen.

Das sorgt dafür, dass zwei Zwillinge heranwachsen, die Chimären sind: Sie bestehen nicht aus Zellen mit identischem Erbgut, sondern aus den unterschiedlichen Zelllinien, die bei der ersten Teilung entstanden. Das unterschiedliche Geschlecht der beiden Zwillinge dürfte daher rühren, dass eines der Spermien ein X-Chromosom trug, das andere ein Y. Die Gonaden des später männlichen Zwillings enthielten genug Zellen mit Y-Chromosom, um das Geschlecht des Kindes zu beeinflussen – der zweite Zwilling blieb weiblich, die Entwicklung der Eierstöcke war jedoch gestört. Auch die 2007 beschriebenen sesquizygoten Zwillinge zeigten Entwicklungsstörungen der Genitalien. Eine Befruchtung mit zwei Samenzellen muss jedoch nicht zur Entstehung zweier ungewöhnlicher Zwillinge führen. Teilt sich der Embryo nicht, entsteht ein einzelnes Baby aus drei Zelllinien – dessen wahre Natur womöglich nie entdeckt wird.