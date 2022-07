Drogen: So mächtig wirkt Cannabis

Lange galt Cannabis als gefährliche Einstiegsdroge. In den vergangenen Jahren jedoch hat es nicht nur im Verborgenen an Beliebtheit, sondern auch öffentlich an Akzeptanz gewonnen. Ob man nun von Dope, Weed oder Marihuana spricht, Ganja, Gras oder Hanf – Cannabis ist dem Global Drug Survey zufolge die weltweit am zweithäufigsten konsumierte Droge nach Alkohol und vor Nikotin. In Europa ist es weiterhin die am häufigsten genommene illegale Substanz, und in Deutschland war es zuletzt mit Abstand das meist gehandelte Betäubungsmittel.

In immer mehr Ländern ist Kiffen nicht nur zu medizinischen Zwecken, sondern zudem zum reinen Genuss legal. Bald auch hier zu Lande, wenn es nach der amtierenden Regierung geht. »Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein«, heißt es im Koalitionsvertrag von 2021.

Dabei haben Forschende mittlerweile so einiges Wissen über Cannabis und Kiffen zusammengetragen, das den legalen Rausch mit grüner Brille unattraktiver macht, als manche sich vorstellen. Entsprechend wichtig ist es, geeignete Maßnahmen zu beschließen, um Schaden zu verhindern.

Sicher, Cannabis macht nicht so schnell abhängig wie Heroin. Sorgfältig dosiert, kann es das allgemeine Wohlgefühl verbessern, beruhigen und Schmerzen lindern. Seit der Legalisierung von Cannabis – für den medizinischen Gebrauch oder als Genussmittel – gibt es in mehreren Staaten zunehmend professionellen Anbau, der tendenziell zu qualitativ hochwertigen Züchtungen führt. Doch es geraten immer neue, unkontrollierte Varianten in Umlauf. In Europa kursieren dabei auffallend viele Produkte, die mit gefährlichen synthetischen Cannabinoiden versetzt sind. Und der Trend setzt sich fort, Cannabis ist so stark wie nie.