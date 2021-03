Düngen: Doping für den Garten

Ganz andere Umweltprobleme verursacht hingegen der Rasen. Überhaupt, Rasen entzweit als Thema die ganze Gartenwelt. Denn auch ökologisch werkelnde Hobbygärtner wollen auf einen saftigen, grünen Teppich nicht verzichten, obwohl eine Gänseblümchenwiese für die Umwelt die deutlich bessere Entscheidung wäre. »Beim saftigen Rasen fängt die Sünde schon an«, sagt Marianne Scheu-Helgert. »Ein Rasen, wie ihn der Herr Lewandowski erwartet, ist eine total künstliche Welt«, sagt sie. »Dagegen ist Silomais eine wahre Umweltfreunde.«

Der satte, fußballerfreundliche Rasen benötigt Unmengen an Stickstoff, Wasser und verursacht jede Menge Arbeit. Zudem sind viele Böden für einen solchen Rasen ohnehin gar nicht geeignet: Am ehesten gedeihen die empfindlichen Grasflächen auf einem sandhaltigen, leicht lehmigen Boden, wie er auch zum Spargelanbau genutzt wird. Denn auf diesem Geläuf können die Grashalme gut atmen, und es bildet sich keine Staunässe.

»Im Vergleich zu Rasen ist Silomais eine wahre Umweltfreude«

(Marianne Scheu-Helgert, Gartenexpertin)

Wen beim Blick auf seinen stolz erarbeiteten Rasen nun ein schlechtes Gewissen plagt, der könnte nach jedem Rasenmähen an den Grasschnitt denken. Der sollte nicht in der Biotonne landen, sondern auf den Beeten: Rasenschnitt ist kostbarer Dünger. Großflächig verteilen, empfehlen Experten, gerade so, dass der Boden noch durchschaut. Ähnlich sollte man mit anderem organischem Material verfahren, das im Garten anfällt, etwa Laub oder andere Pflanzenreste, die man großzügig im Beet verteilt. Eine solche Mulchauflage hat mehrere Vorteile. Sie schützt vor direkter Sonneneinstrahlung, hält die Beete feucht und bietet Tieren Unterschlupf und Nahrung.

Schaut man sich in deutschen Gärten um, dann scheint vielerorts noch immer das Prinzip Ordnung zu herrschen – man will einen Garten wohl wie ein Gemälde gestalten, beständig in alle Ewigkeit. Der traditionelle deutsche Gärtner schafft Ordnung, will Kontrolle behalten und das Unkraut besiegen. Er mag kein Durcheinander, keine Veränderung, keine Überraschungen und vor allem keine zarten Schleier aus Gartenabfällen, den Mulch. Dabei würde der dabei helfen, den Garten sein zu lassen, was er eigentlich ist: ein Stück Natur, in dem man über Dünger kaum nachdenken muss.