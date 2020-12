Klimawandel: Düngung mit Kohlendioxid funktioniert immer schlechter

Wir Menschen blasen riesige Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO 2 ) in die Luft: derzeit etwa 38 Milliarden Tonnen jährlich. Das hat weit reichende Folgen, insbesondere führt es zur globalen Erwärmung und zur Versauerung der Ozeane. Es lässt auch Pflanzen üppiger gedeihen – jedoch klingt dieser Effekt zusehends ab, berichten nun Forscher um Yongguang Zhang von der Nanjing University (China).

In den zurückliegenden 40 Jahren ist der atmosphärische CO 2 -Gehalt um rund 20 Prozent gestiegen, verursacht durch menschengemachte Emissionen. Zugleich ergrünte die Erde: Der so genannte Blattflächenindex, das Verhältnis von Blatt- zu Bodenoberfläche, nahm weltweit zu. Das überrascht nicht, denn Pflanzen nehmen CO 2 aus der Luft auf und verarbeiten es fotosynthetisch zu Biomasse. Mit erhöhtem Angebot des Stoffs sollte somit mehr pflanzliche Biomasse entstehen, sprich das Pflanzenwachstum kräftiger ausfallen. Nach diesem Prinzip funktionieren Gewächshäuser mit künstlicher CO 2 -Zufuhr.

Reflektiertes Licht verrät Bewuchs

Wenn der atmosphärische CO 2 -Gehalt immer weiter nach oben klettert, was er bislang tut, zieht dann das Pflanzenwachstum gleichermaßen an? Das haben Zhang und sein Team jetzt untersucht. Sie werteten verschiedene Messreihen aus, die satelliten- und bodengestützte Instrumente in den zurückliegenden vier Jahrzehnten aufgenommen haben. Diese Instrumente erfassen bestimmte Wellenlängen des Lichts, das Landoberflächen zurückwerfen. Daraus geht hervor, wie stark die Flächen bewachsen sind. Denn fotosynthetisch aktive Pflanzen reflektieren im nahen Infrarot etwa sechsmal so stark wie im Bereich des sichtbaren roten Lichts. Verrechnet man die entsprechenden Reflexionswerte, erhält man einen so genannten Vegetationsindex – ein Maß für die Pflanzenmasse auf dem jeweiligen Areal. Auch die Fluoreszenz des Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll erlaubt solche Abschätzungen.

Zhang und sein Team prüften, wie sich der Vegetationsindex weltweit über die Jahrzehnte entwickelt hat, während der CO 2 -Gehalt stieg. Sie ermittelten also, wie die Vegetation auf die immer größere Menge an Kohlenstoffdioxid reagierte.

Das Ergebnis: Kohlenstoffdioxid lässt viele Pflanzen zwar kräftiger wachsen, doch diese Düngung fällt mit steigenden CO 2 -Werten immer schwächer aus. Seit den 1980er Jahren hat sie um etwa 40 Prozent nachgelassen. Der Grund: Pflanzen benötigen zum Wachsen nicht nur CO 2 , sondern auch Wasser und Nährstoffe wie Stickstoff- und Phosphorverbindungen. Etwa zwei Fünftel der weltweiten Landoberfläche sind Trockengebiete, in weiteren Regionen wie tropischen Regenwäldern mangelt es an Nährstoffen. Selbst bei noch so viel CO 2 in der Luft wachsen die Pflanzen dort irgendwann nicht mehr kräftiger, weil ihnen dafür die anderen notwendigen Substanzen fehlen. Tatsächlich haben Zhang und sein Team empirisch nachgewiesen: Die CO 2 -Düngung funktioniert insbesondere dort immer schlechter, wo Nährstoff- oder Wassermangel herrscht.