Ein »Drink« pro Tag: Wild lebende Schimpansen konsumieren erstaunliche Mengen Alkohol

Schimpansen essen in ihrem natürlichen Lebensraum regelmäßig fermentierte Früchte. Ein Team um Aleksey Maro von der University of California in Berkeley hat nun herausgefunden, dass die Tiere auf diese Weise Alkoholmengen aufnehmen, die ungefähr denen einer kleinen Flasche Bier pro Tag entsprechen.

Die Fachleute hatten im Kibale National Park in Uganda sowie im Taï National Park der Elfenbeinküste beobachtet, welches Obst die dort lebenden Schimpansen regelmäßig fressen. Daraufhin bestimmten sie den Ethanolgehalt von den reifen Früchten der 20 am häufigsten verzehrten Sorten. Das Ergebnis: Im Schnitt enthielt das Fruchtfleisch 0,3 Prozent Ethanol, bezogen auf dessen Gewicht. Da die Affen täglich rund 4,5 Kilogramm davon aßen, nahmen sie damit jeweils knapp 14 Gramm Alkohol auf. Das ist in etwa so viel, wie in einer kleinen Flasche Bier (0,33 Liter) steckt. Schimpansen sind mit rund 41 Kilogramm allerdings deutlich leichter als Menschen – die Wirkung des Rauschmittels dürfte daher eher jener von mehr als einem halben Liter Bier auf einen durchschnittlichen Menschen entsprechen.