Odysseus: Ein Held fürs postfaktische Zeitalter

Kurzum: Odysseus lügt – und lügt noch etwas mehr. Wenn er einmal nicht seine Gefährten belügt, belügt er tote Männer. So erzählt er beispielsweise dem Schatten des toten Achill, dass sein Sohn Neoptolemos vor Troja Heldentaten vollbracht hat. Geschickt unterlässt er es, zu erwähnen, dass Neoptolemos auch Frauen niedergemetzelt und Säuglinge von den Mauern Trojas geschleudert hat. Odysseus belügt sogar die Götter: Als Odysseus auf Athene trifft, die sich als Hirte verkleidet hat, erkennt er sie nicht. Unser raffinierter Held erfindet eine Geschichte und erzählt ihr, dass er von Kreta stamme und auf der Flucht vor der örtlichen Justiz sei. Die ihrerseits raffinierte Göttin kann da nur noch leise lachen. Odysseus scheint so unverschämt und häufig zu lügen, dass er die Wahrheit auch dann nicht wahrnehmen könnte, wenn sie ihn mit der flachen Seite der Klinge trifft.

Doch zu guter Letzt stellen wir fest: Am Ende seiner Reise ist er noch fähig, die Wahrheit anzuerkennen. Als er wieder mit seiner Frau Penelope vereint ist, ist sie unsicher, ob Odysseus wirklich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Also prüft sie ihn. Penelope erzählt ihm, dass ihr gemeinsames Ehebett, das Odysseus einst aus einem einzigen Olivenbaum geschnitzt hatte, verschoben wurde. Odysseus ist außer sich – nur ein Gott, platzt es aus ihm heraus, könne ein solches Bett bewegen. Penelope und auch der Leser sind erleichtert, dass Odysseus ihre Prüfung besteht. Das erinnert uns daran, dass uns die Wahrheit zwar nicht immer frei macht, aber dennoch eine notwendige Voraussetzung für die Freiheit ist.

Homer stellt uns eine Falle

In der Übersetzung von Robert Fagles ruft Homer zu Beginn der Odyssee die Muse an, sie solle die Geschichte von Odysseus besingen – und die Muse solle sie »auch für unsere Zeit besingen«. Dass sich das homerische Gedicht auch für unsere Zeit eignet, liegt daran, dass uns der Dichter subtil irreführt: Indem er den Gefährten die Schuld für ihren Tod zuschiebt, stellt Homer seinem Publikum eine Falle. Im Lauf des Epos finden wir nämlich heraus, dass die Schuld bei jemand anderem liegt. Damit zwingt uns Homer, Odysseus' Status als Held zu überdenken. Ist wirklich der ein Held, der durch seinen Leichtsinn und seine Gier das Leben seiner Männer gefährdet? Einer, der sich seinen Wissensvorsprung so zurechtlegt, dass er andere davon überzeugen kann, das zu tun, was sie nicht tun sollten? Ein Mann, der so sehr lügt, dass er riskiert, Fakt von Fiktion und Wahrheit von Lügen nicht mehr unterscheiden zu können?

Diese wichtigen Fragen sind komplexer, als es erscheint. In seinem 2005 erschienen Bestseller »Bullshit« unterscheidet der US-Philosoph Harry Frankfurt trefflich zwischen Lügen und Bullshit (zu Deutsch etwa: Bockmist). Ein Lügner täuscht bewusst, er verstellt sich wissentlich, und er stellt absichtlich die Unwahrheit dar. Er kennt aber den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Fakt und Fiktion. Und zumindest indirekt ist ihm der Unterschied auch wichtig.

Ein »Bullshitter« dagegen hat entweder keine Ahnung von der Wahrheit, oder sie ist ihm gleichgültig. Ihn interessiert nur, die Meinungen und Taten seiner Zuhörer zu beeinflussen. Der Bullshitter ist daher gefährlicher als der Lügner – aus einem einfachen Grund: Er ignoriert, dass letztlich nur die Wahrheit zählt. Doch in seiner Welt des Bockmists wird die Wahrheit bedeutungslos.

Dante hat das Buch von Harry Frankfurt natürlich nicht gelesen. Hätte er, dann hätte er wahrscheinlich einen zehnten, den tiefsten Höllenzirkel für Bullshitter geschaffen. Denn wer könnte die Wahrheit mehr vergiften als einer, der nicht fähig ist, sie anzuerkennen? Homer hat Frankfurt freilich auch nicht gelesen, aber er hat vorhergesehen, welche Probleme entstehen, wenn jemand Bockmist erzählt.

Homer stellt uns einen Helden vor, der zwar absichtlich gegen alles Möglich verstößt, doch die letzte, die verhängnisvolle Grenze nicht überschreitet. So wie es sich mit dem Bett verhält, das Odysseus aus einem Olivenbaum gefertigt hat, so verhält es sich auch mit der Wahrheit: Sie verwurzelt uns und gibt uns Halt. Eine Welt, in der die Wahrheit entwurzelt wird, ist schrecklicher als ein Meer voller Ungeheuer vom Schlag einer Charybdis und einer Scylla. Kaum zu einer anderen Zeit spiegelt die fast 3000 Jahre alte »Odyssee« die eigene Gegenwart so klar wider wie heute.

