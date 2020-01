Jon Larsen: Der Mann, der Sternenstaub in der Regenrinne fand

Ein Jazz-Musiker sammelt Dreck für die Forschung

Jon Larsen ist kein Wissenschaftler, sondern Jazz-Musiker. Mit seiner Band »Hot Club de Norvège« tourt er seit den 1970er Jahren durch die Welt. Bei seiner Suche legt er eine Beharrlichkeit und Besessenheit an den Tag, die sich Wissenschaftler, die von Forschungsgeldern abhängig sind, meist nicht leisten können. »Egal, wo ich heute hinkomme, ich nehme überall Proben«, sagt er. Die Fundstellen sind zufällig gewählt – Städte, in denen die Band auftritt; Orte, an denen er mit der Familie Urlaub macht. Sein Vorgehen aber ist wissenschaftlich präzise: Jede Probe wird beschriftet, jede Besonderheit der Stelle genau vermerkt. Stammt der Dreck von einer viel befahrenen Großstadtstraße, einem abgelegenen Dorf, vom Strand, vom Bauernhof oder aus den Bergen?

»Ich habe gar nicht erst versucht, in den Proben Meteoriten zu finden. Ich wollte einfach nur das wiederkehrende Muster in den Staubproben entschlüsseln«, sagt Larsen. Um Experte für Sternenstaub zu werden, musste er sich zunächst zum Fachmann für den profanen Menschenstaub entwickeln: Jede Kugelform versuchte er auf ihren Ursprung zurückzuführen. Manche entstehen bei der Verbrennung von Kohle und tauchen deshalb häufig in der Nähe von Bahnstrecken auf. Andere entstehen durch Schweißarbeiten, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, bestehen aus Mineralwolle, vulkanischer Asche oder Rost. Larsen nahm etwa Proben in einer Schweißwerkstatt und bei einer Fahrt mit einer alten Museumsdampflok.

Je länger die Suche dauerte, desto schneller konnte er die magnetischen Kügelchen richtig kategorisieren. Im Lauf mehrerer Jahre identifizierte er mehr als 50 verschiedene Kugelformen, die definitiv nicht aus dem Weltall stammen. Die Ergebnisse dieser Auslese hat Larsen unlängst unter dem Titel »Sternenjäger: Meine Suche nach dem Stoff, aus dem das Universum gemacht ist« veröffentlicht. Diese Grundlagenforschung am Staub machte die Suche nach Mikrometeoriten für Nachahmer überhaupt erst möglich.

»Die Skepsis der Forscher war sehr groß. Schließlich versuchte ich etwas zu beweisen, was sie für unmöglich hielten«

(Jon Larsen)

Doch Larsen ist nicht allein. Von Anfang an pflegte er den Austausch mit anderen Meteoriten-Jägern. Im Sommer 2009 – gleich nach dem mysteriösen Fund auf dem Frühstückstisch – hat er auf Facebook die Gruppe »Project Stardust« gegründet und etwas später auch Kontakt zu norwegischen Forschungseinrichtungen aufgenommen. Über einen befreundeten Meteoritenexperten knüpfte er 2011 Kontakt zum Mineralogen Jan Kihle, mit dem er nebenbei die Fototechnik zum Abbilden der winzigen Steinkügelchen entscheidend verbesserte. An der Universität Bergen hatte Larsen mehrfach Gelegenheit, seine Funde unter dem Elektronenmikroskop zu analysieren. Aber an der internationalen Mikrometeoritenszene biss er sich erst einmal die Zähne aus: »Die Skepsis der Forscher war sehr groß. Schließlich versuchte ich etwas zu beweisen, was sie für unmöglich hielten.«

Aber dann kommt der Durchbruch: Matthew Genge, Mikrometeoritenforscher am Imperial College London und eine Art Guru des Fachs, antwortet auf eine Kontaktanfrage und hält 2015 auf Einladung Larsens einen Vortrag an der Universität Bergen. Für den Besuch des Experten hat Larsen eine Reihe viel versprechender Funde untersuchen lassen, darunter ein Teilchen, das er zwei Jahre zuvor in der Regenrinne seines Ferienhauses gefunden hatte. Anhand der vorgelegten Bilder bestätigt Genge sofort, was Jon Larsen sich so sehnlich wünschte: »Es war ein unwirkliches Gefühl. Nach fünf Jahren Suche hatte ich tatsächlich den weltweit ersten Mikrometeoriten in besiedeltem Gebiet gefunden – in der Regenrinne meines Ferienhauses«, erinnert sich Larsen.

Der Fund war Türöffner für viele weitere. Jetzt gab es eine konkrete Vorlage, auf deren Merkmale er sich konzentrieren konnte: Der bestätigte Mikrometeorit hatte einen Durchmesser von nur 0,3 Millimetern. Weil Larsen vorher von einer durchschnittlichen Größe von 0,8 bis 1,5 Millimetern ausgegangen war, waren ihm diese Partikel bislang durch sein Sieb gerutscht. Er verlegte die Suche von der Straße hin zu Dachrinnen und Dächern – weil der Staub dort deutlich weniger menschengemachte ähnliche Körner enthält. Nur ein paar Monate später hatte er mehrere hundert Steinchen gefunden, bei denen er einen extraterrestrischen Ursprung für gewiss hielt. »Eigentlich logisch, dass Dachrinnen und Dächer wegen der geringeren Verunreinigung für die Meteoritensuche besser geeignet sind als Straßenränder«, sagt Larsen. Im Nachhinein betrachtet ist es immer leicht, den besten Weg zu erkennen.