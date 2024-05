Stoffwechsel: Neues Protein-Gel verhindert schädliche Wirkung von Alkohol

Alkohol trinken und genießen, ohne die gesundheitsschädlichen Folgen spüren zu müssen? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch Forschende von der ETH Zürich haben jetzt ein neuartiges Protein-Gel entwickelt, das Alkohol bereits im Magen-Darm-Trakt zu harmlosen Substanzen abbaut. Wie das Team in der Fachzeitschrift »Nature Nanotechnology« berichtet, wandelt das Gel den Alkohol schnell und effizient in harmlose Essigsäure um, bevor er ins Blut gelangt und dort seine berauschende und gesundheitsschädigende Wirkung entfaltet. Das haben die Forschenden an Mäusen gezeigt.

»Das Gel verlagert den Alkoholabbau von der Leber in den Verdauungstrakt. Im Gegensatz zum Alkoholstoffwechsel in der Leber entsteht dabei nicht das schädliche Zwischenprodukt Acetaldehyd«, erklärt Raffaele Mezzenga, Professor für Lebensmittel und weiche Materialien an der ETH Zürich, laut einer Pressemitteilung der Universität. Acetaldehyd ist giftig und unter anderem verantwortlich für Lebererkrankungen, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt oder Krebs. Die Substanz verursacht auch den »Kater« am Tag nach einem durchzechten Abend. Laut Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich rund drei Millionen Menschen im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum.

Das Gel sei aber nur wirksam, solange sich der Alkohol noch im Magen-Darm-Trakt befinde. Es könne deshalb bei Alkoholvergiftungen nicht mehr helfen, wenn das Ethanol bereits ins Blut übergegangen sei, warnen die Forschenden. Auch helfe es nicht dabei, den Konsum generell zu reduzieren. »Es ist gesünder, gar keinen Alkohol zu trinken«, sagt Mezzenga. »Das Gel kann aber für Menschen interessant sein, die nicht ganz auf den Genuss verzichten möchten, aber ihren Körper nicht belasten wollen und nicht an der Wirkung des Alkohols interessiert sind.«