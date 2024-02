Cannabis am Steuer: »Ein Grenzwert ist nicht wissenschaftlich festzumachen«

Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde kurz vor dem Beschluss der Bundesregierung, Cannabis zu legalisieren, geführt. Die Information zu der Entscheidung wurde nachträglich im Einleitungstext ergänzt.

Ein erdig-holziger Duft mit der grünen Hopfennote eines frischen Pils und einem Hauch von zerriebenen Tannennadeln: Das ist der typische Geruch von Cannabis. Wenn der Konsum bald erlaubt ist, werden künftige Verkehrskontrollen häufiger mal auf ein Auto treffen, in dem es nach Cannabis riecht. Was dann passieren soll, weiß im Moment noch niemand so genau. Der Entscheidung des Bundestags zufolge sollen sich Erwachsene zwar ab April 2024 legal mit Cannabis berauschen können. Doch wenn sie nicht fahrtüchtig sind, dürfen sie kein Auto steuern. Nur, wie soll man das messen? Für Alkohol im Blut gibt es bewährte Grenzwerte – für Cannabis nicht. Ein Thema, das den Rechtsmediziner Benno Hartung schon länger beschäftigt.

Herr Hartung, Kiffen soll ab April in Deutschland legal sein. Was verändert sich an den bisherigen Regelungen zu Cannabis im Straßenverkehr?