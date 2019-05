Krankenhauskeime: Einer der gefährlichsten Pilze

Der Vorfall in dem Londoner Krankenhaus war nicht der erste seiner Art, wie man heute weiß. Bereits wenige Jahre zuvor waren Ausbrüche unter anderem in den USA und in Südafrika registriert worden – doch sie erregten noch kein weltweites Aufsehen. Noch während man in London mit dem Pilz kämpfte, kam es zu einem weiteren Ausbruch in einem Krankenhaus im spanischen Valencia. Erst nach und nach zeigte sich sein bedrohliches Potenzial. Fälle von Candida auris kennt man inzwischen aus über 20 Ländern, darunter auch Deutschland. Ob sich jedoch allein das Auftreten von Candida auris in einem Land zu einem Ausbruch entwickelt, lässt sich nicht vorhersagen.

Pilz taucht aus unerklärlichen Gründen auf

Weltweit taucht der Pilz seit ein paar Jahren in immer mehr Krankenhäusern auf – ohne dass zwischen den Orten ein Kontakt bestanden haben muss. Bislang ist nicht bekannt, woher der Pilz eigentlich stammt. 2009 wurde er das erste Mal beschrieben, weil er bei einer 70-jährigen Japanerin eine Ohrenentzündung verursacht hatte. Anhand von Proben aus früheren Jahren weiß man heute aber, dass der Pilz bereits 1996 in Südkorea und 2008 in Pakistan aufgetaucht ist.

Dass er so lange im Verborgenen blieb, ist nicht verwunderlich: Lange Zeit wurde Candida auris im Labor mit anderen Candida-Arten verwechselt. Auch heute noch wird er nur mit modernen Analysegeräten eindeutig identifiziert. Dabei ist es zwingend notwendig, den Pilz schnell und eindeutig zu erkennen: Candida auris ist, anders als andere Candida-Arten, sehr oft gegen mindestens eine der drei verfügbaren Wirkstoffgruppen gegen Pilzinfektionen resistent. Fluconazole, die am häufigsten gegen Pilzinfektionen verabreicht werden, sind bei 93 Prozent der Infektionen unwirksam. 41 Prozent aller Infektionen sind gegen zwei Wirkstoffgruppen resistent, vier Prozent aller Infektionen lassen sich gar nicht behandeln.

Hinzu kommt, dass der Pilz zäh ist: Mindestens zwei Wochen und bis zu sieben Monate kann er auf Oberflächen überdauern. Normale Reinigungsmittel machen ihm nichts aus. Und Candida auris ist schnell. Vier Stunden Kontakt mit einer kontaminierten Oberfläche oder einem Träger von Candida auris genügen für eine Ansteckung. In einer Übersichtsarbeit von 2018 nennen ihn Forscher »einen der zehn am meisten gefürchteten Pilze«.

Gefährlicher, zäher Pilz

Gesunde Menschen sind durch Candida auris nicht gefährdet. Sitzt der Pilz nur auf der Haut oder der Schleimhaut, zeigen sich ebenfalls keine Symptome, doch können ihn die Betroffenen so weitergeben. Gefährlich wird es, wenn der Pilz in die Blutbahn gerät, etwa durch eine Wunde. Eine Infektion mit Candida auris ist fatal: Der Krankenhauskeim befällt Patienten, die nach einer Operation, durch ihr Alter oder wegen einer anderen Krankheit ohnehin bereits stark geschwächt sind. Der Pilz belastet ihr Immunsystem zusätzlich. Verschiedene Berichte aus Krankenhäusern legen nahe, dass ein Drittel bis 72 Prozent aller infizierten Patienten innerhalb eines Monats sterben – ob der Pilz den Tod direkt verursacht, ist jedoch nicht klar.

»Für uns war das damals nur eine weitere Candida-Art, wie sie fast ständig weltweit neu entdeckt werden« (Grith Walther)

»Am Anfang ahnte niemand, dass es sich bei Candida auris um einen besonderen Keim handelt«, sagt Grit Walther. Sie ist Forscherin am Nationalen Referenzzentrum für Invasive Pilzerkrankungen (NRZMyk) in Jena. Hier laufen alle Informationen über neue Pilzerkrankungen in Deutschland zusammen. Zusätzlich unterstützt das NRZMyk Kliniken bei der Analyse von Pilzerkrankungen, deren Erreger nicht eindeutig festgestellt werden kann. So verhielt es sich auch 2015, als der erste Fall von Candida auris in Deutschland registriert wurde.