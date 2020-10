Staudamm-Rückbau: Ein zweites Leben für die Verdammten

Laden... © wwing / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Der Glines-Canyon-Damm staute am Elwha den Lake Mills auf | Im Olympic-Nationalpark gelegen war der Staudamm mit seiner Besucherterrasse Anziehungspunkt für Touristen. Aber auch er wurde im Zuge der Renaturierungsmaßnahmen abgebaut – als bislang größter freiwillig abgerissener Staudamm der Welt.

Nur wusste bisher niemand so genau, wie stark dieser Effekt ist und welche Organismen von der Renaturierung des Gewässers überhaupt profitieren. Der Abriss der Staudämme am Elwha-Fluss bot den Forschern daher eine willkommene Gelegenheit, den Einfluss einer solchen Maßnahme auf das Ökosystem zu studieren. Schon vor Beginn der Arbeiten erfassten Mitarbeiter des Geologischen Dienstes der USA und des Olympic-Nationalparks, gemeinsam mit den Angehörigen der Lower Elwha Klallam, die Verbreitungsmuster der Arten und die Tiervorkommen im gesamten Umland.

Bereits in den ersten beiden Jahren nach dem Rückbau der Dämme entdeckten die Forscher zahlreiche Arten, die ihre alte Heimat rasch zurückeroberten. »Das waren nicht nur charismatische Arten wie der Lachs, sondern auch viele Insekten, Spinnen und andere Gliedertiere«, erklärt IGB-Forscher Ruben van Treeck. Pumas, Luchse, Nerze, Fischotter und weitere Säugetiere, außerdem Vogelarten wie die Wasseramsel profitierten ebenfalls sehr vom Rückbau der Dämme. Teils gab es großräumige Veränderungen: So verschob sich im Mündungsdelta des Flusses das Artenspektrum von den Lebensgemeinschaften des Brackwassers hin zu einem Süßwasserökosystem. Sogar im Meer, in das jetzt wieder die aufgestauten Nährstoffe eingeschwemmt wurden, pulsierte das Leben, und die Orcas in der Juan-de-Fuca-Straße erbeuteten mehr Heringe.

»Neben viel Licht gab es aber auch etwas Schatten«, sagt von Treeck. So ärgerten sich die Sportangler, dass die von ihnen gehegten Arten verschwunden waren. Außerdem nutzen einige pflanzliche und tierische Invasoren aus fremden Ländern ihre Chance und besiedelten den wiedergewonnenen Lebensraum schneller als die ursprünglichen Arten. Um eine solche Entwicklung zu bremsen, hatten die Mitarbeiter nach Abfluss der Stauseen auf den frei gelegten Böden 320 000 einheimische Gewächse gepflanzt und mehr als drei Tonnen Samen ausgebracht. Ganz wollte man die Renaturierung also doch nicht der Natur überlassen.

Staudamm-Abrissboom

Der Abriss der beiden Dämme am Elwha-Fluss war zwar das bisher größte, aber keineswegs das einzige Projekt dieser Art. So wurden in den vergangenen 100 Jahren mehr als 1600 Dämme und Wehre aus den Flüssen der USA entfernt. Auf mehr als 36 000 Kilometern können sich die Flüsse Nordamerikas durch diesen Rückbauboom wieder frei entwickeln, berichtet die Flussschutz-Organisation Riverwatch in Wien. Nicht nur die ökologischen Erfolge können sich sehen lassen: Allein in der Tourismus- und Erholungsbranche entstanden dadurch 219 000 Jobs. Die wirtschaftliche Wertschöpfung stieg in betroffenen Gemeinden um elf Milliarden US-Dollar, fasst Riverwatch zusammen.

»An den Gewässern Österreichs befindet sich im Durchschnitt alle 900 Meter ein Damm« (Ulrich Eichelmann, Riverwatch)

Als am Penobscot River im US-Bundesstaat Maine 2014 zwei Staudämme entfernt und an den verbliebenen Dämmen Fischtreppen eingebaut wurden, kehrte nicht nur der Atlantische Lachs in die jetzt wieder zugänglichen 3200 Flusskilometer zurück, auch der Hering erlebte eine Hochphase: Bereits zwei Jahre nach Abschluss der Arbeiten tummelten sich statt weniger tausend rund 1,8 Millionen Heringe im Fluss, berichtet Riverwatch. Und als am Chipola River in Florida im Dezember 1987 ein Damm entfernt wurde, zählten die Forscher laut Riverwatch statt vorher 34 Arten nachher 61, also fast doppelt so viele.

Die Dämme Europas

An Europa ist der Abrissboom ebenfalls nicht vorbeigegangen. Schließlich blockieren auch hier mehr als eine Million Dämme und Wehre wandernden Fischen die Wege, wie Karten der Umweltschutzorganisation Dam Removal Europe eindrucksvoll zeigen. Viele davon sind gleichfalls in die Jahre gekommen. Vor allem aber sind hier zu Lande wandernde Arten wie der Europäische Lachs vom Aussterben bedroht. Da einige Überlebende noch vor der französischen Atlantikküste schwimmen, wurde Frankreich zum Hotspot des Dammrückbaus in der Alten Welt. So wurden an zwei Nebenflüssen der Loire 1998 mit großem Erfolg zwei Dämme entfernt: Oberhalb der verschwundenen Barrieren zählten Biologen bereits 2007 etliche zehntausend Meerneunaugen und viele tausend der zu den Heringen gehörenden Maifische.

Laden... © Ralph Goldmann / picture alliance (Ausschnitt) Der Lechfall bei Füssen | In Deutschland, Österreich und der Schweiz reihen sich Staudämme, -wehre und sonstige Blockaden entlang der Flüsse aneinander. Seit Jahrhunderten zwängt man hier die Gewässer in ein enges Bett und nutzt ihre Kraft. Das zwölf Meter breite Wehr im Lech wurde erstmals Ende des 18. Jahrhunderts errichtet.

Ebenfalls an einem Nebenfluss der Loire wird ein 18 Meter hoher Staudamm auf eine Höhe von vier Meter reduziert. Und an der 85 Kilometer langen Sélune, die in der Normandie ins Meer mündet, werden zwei alte Staudämme abgebaut. Außer in Frankreich sollen auch in Spanien und in anderen europäischen Ländern Staudämme verschwinden. Insgesamt zählt Dam Removal Europe fast 5000 entfernte Dämme, Wehre und sonstige Barrieren. Nur im Herzen Mitteleuropas, in Deutschland, der Schweiz und Österreich, bleibt es in dieser Hinsicht verdächtig still.

Verbaute Alpenflüsse

Und das hat durchaus Gründe: »An den Gewässern Österreichs befindet sich im Durchschnitt alle 900 Meter ein Damm«, sagt der Riverwatch-Geschäftsführer Ulrich Eichelmann. Da ist der Effekt natürlich marginal, wenn an einem 20 Kilometer langen Gewässer der zwölfte von 22 Staudämmen zurückgebaut wird. Darüber hinaus haben die Europäer in vielen Jahrhunderten der Flussbegradigung und Eindeichung den Flüssen ein so enges Korsett verpasst, dass sich auch nach Entfernung eines Staudamms der Fluss nicht entfalten kann. »Viel wichtiger sind hier zu Lande daher die klassischen Renaturierungsmaßnahmen, in deren Rahmen dann natürlich auch Staudämme und Wehre abgebaut werden sollten«, erklärt Eichelmann.

An einen Rückbau in den Dimensionen des Elwha-Damms mit seinen einstmals fast 15 Megawatt sei ohnehin nicht zu denken, sagt der Riverwatch-Geschäftsführer. Gibt es in Deutschland doch rund 7700 Wasserkraftwerke, von denen 90 Prozent eine Leistung von weniger als zehn Megawatt haben. »Zusammen tragen diese Kleinkraftwerke nicht einmal ein zehntel Prozent zum Energiemix des Landes bei«, sagt Ulrich Eichelmann. Ihr Fehlen würde sich in der Strombilanz praktisch also gar nicht bemerkbar machen. Wenn Dämme entfernt werden, dürfte es demnach eher die Kleinen treffen.

Geringer Effekt

»Solche kleineren Barrieren aber sind für viele Arten kein großes Hindernis«, erklärt Peter Haase, der am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt die Abteilung Fließgewässerökologie und Naturschutzforschung in Gelnhausen leitet. Seit mehr als 20 Jahren begleiten Peter Haase und sein Team etliche Renaturierungsprojekte in Deutschland und beobachten dabei oft nur leichte Verbesserungen beim Biosystem.

Das spricht natürlich keineswegs gegen Renaturierungen und Dammrückbauten, sondern zeigt nur, dass die Gewässer Mitteleuropas ein anderes, gravierendes Problem haben: »In unseren Bächen fließt auch nach diesen Maßnahmen immer noch kein sauberes Wasser«, sagt Haase. Gemeint ist der unsichtbare Schmutz, Arzneimittelrückstände zum Beispiel, die in Klärwerken nur unzureichend abgebaut werden. Sie können den Hormonhaushalt der Organismen durcheinanderbringen, mit schwer wiegenden gesundheitlichen Folgen.

Ein weiteres Problem ist die intensive Landwirtschaft. Von den Äckern und Wiesen der konventionell arbeitenden Bauern schwemmen die Niederschläge jede Menge feiner Sedimente und Agrarchemikalien in die Gewässer, die das Ökosystem dort stark in Mitleidenschaft ziehen. Da hilft es auch wenig, wenn ein Staudamm entfernt wird und das nach wie vor belastete Wasser wieder frei fließen kann. Anders als beim Elwha-Fluss, der aus einem Nationalpark kommt, scheint der Weg bis zu naturnahen Gewässern in Mitteleuropa also noch weit zu sein.