Kuipergürtelobjekt: Hauchdünne Atmosphäre um einen Transneptun entdeckt

Im Bereich der Umlaufbahn des Zwergplaneten Pluto befindet sich eine Vielzahl weiterer Himmelskörper, welche die Sonne auf ähnlichen Orbits umrunden. Eines davon ist der etwa 550 Kilometer große Transneptun mit der sperrigen Katalogbezeichnung (612533) 2002 XV 93 (kurz: 2002 XV 93 ). Am 10. Januar 2024 zog dieser Himmelskörper von uns aus gesehen vor einem weit entfernten Stern im Hintergrund durch und bedeckte ihn dabei. Dabei verschwand das Sternlicht aber nicht wie üblich schlagartig; vielmehr schwächte sich das Sternlicht wenige Sekunden vor der Bedeckung ab. Der gleiche Vorgang wiederholte sich beim Wiedererscheinen: Der Stern wurde über mehrere Sekunden hinweg allmählich heller, bis er seine normale Helligkeit erreicht hatte. Diese Beobachtung deutet ein Forschungsteam um Ko Arimatsu vom National Astronomical Observatory of Japan als Beleg dafür, dass den Zwerglaneten eine äußerst dünne Atmosphäre umgibt, wie die Gruppe in der Fachzeitschrift »Nature Astronomy« im Mai 2026 berichtet.

Dies ist überraschend, denn eigentlich sollte 2002 XV 93 zu klein und massearm sein, um überhaupt eine Atmosphäre halten zu können. Tatsächlich gibt es im Kuipergürtel wesentlich größere und massereichere Himmelskörper, die nicht die Spur einer Gashülle aufweisen. Allerdings wird der atmosphärische Druck auf 2002 XV 93 nur auf etwa 100 bis 200 Nanobar geschätzt, das entspricht fünf bis zehn Millionstel des Luftdrucks auf der Erde. Der Luftdruck auf dem Zwergplaneten Pluto ist dagegen run 50- bis 100-mal so hoch. Vermutlich besteht die Atmosphäre von 2002 XV 93 überwiegend aus Stickstoff mit Beimengungen von Methan und/oder Kohlenmonoxid, was der Gashülle von Pluto entspräche.