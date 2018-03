Seit mindestens 75 Jahren leben Hausmäuse auf dem Midway-Atoll im Pazifik – zusammen mit einer der größten Albatroskolonien der Erde. Und lange wurden sie von Ökologen kaum beachtet, denn die Nager waren hier zwar eingeschleppt worden, doch richteten sie weit weniger Schaden an als die ebenfalls unerwünscht angesiedelten Hausratten. Diese gelten weltweit als eine der schlimmsten invasiven Arten, die schon zahlreiche andere Spezies auf Inseln ausgerottet haben. Deshalb wurden die Ratten bis 1996 auf Midway auch erfolgreich bekämpft und ausgelöscht. Die Mäuse hatte dagegen weiterhin kaum ein Biologe auf dem Schirm.

Das begann sich ab 2015 zu ändern. Denn seit dem Aussterben ihrer Verwandten konnten sich die Mäuse konkurrenzlos vermehren und ausbreiten: Als Allesfresser lebten sie gut von Samen, Aas und gelegentlichen Insekten oder anderer Nahrung. In besagtem Jahr beobachteten Wissenschaftler auf Midway, das zu den Hawaii-Inseln gehört, erstmals blutverschmierte Albatrosse – erwachsene Tiere ebenso wie Küken. Wiederum dachte niemand an Mäuse, stattdessen hatten die Forscher Eulen oder Greifvögel im Verdacht, die das Atoll während des Vogelzugs aufsuchten und dort jagten. Doch dazu passten die beobachteten Wunden nicht, wie Beth Flint vom US Fish and Wildlife Service (USFWS) in einem Video der Behörde erklärt. Deshalb bauten die Mitarbeiter in dem Naturschutzgebiet der US-Regierung Wärmebildkameras auf, die letztlich die richtigen Angreifer aufzeichneten.

Die Bilder zeigten für die Biologen erschreckende Szenen: Mäuse kletterten nachts auf die Rücken der großen Seevögel, wo diese sie nicht mehr mit dem Schnabel erreichen können, und bissen sie an, bis Blut zu fließen begann. Die Tiere wurden bei lebendigem Leib angefressen. Seitdem hat sich dieses Verhalten invasionsartig über das Atoll ausgebreitet, so der USFWS in einer Mitteilung. Mindestens 1000 Albatrosse sollen dadurch bereits verendet sein, zahlreiche weitere wurden verletzt oder haben ihre Nester aufgegeben. Da sich Albatrosse nur langsam fortpflanzen und alle zwei Jahre nur ein einziges Küken großziehen, können schon kleinere Verluste langfristig den Bestand schwer schädigen.