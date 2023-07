Finde den Fehler: Eine Million US-Dollar für Klärung der abc-Vermutung

Für Zahlentheoretiker glich das Jahr 2012 einer Achterbahnfahrt: Der renommierte Mathematiker Shinichi Mochizuki veröffentlichte einen Beweis der abc-Vermutung, eine der wichtigsten offenen Fragen auf dem Gebiet. Doch schnell machte sich Ernüchterung breit: Die Fachleute hatten nicht weniger als 500 Seiten mit einem völlig neuen Formalismus vor sich, den Mochizuki 20 Jahre lang im Alleingang entwickelt hatte. In den vergangenen zehn Jahren biss sich die Fachwelt an seinem Beweis die Zähne aus. Selbst mehrere Konferenzen konnten keine Klarheit über den Status der abc-Vermutung schaffen. Um das zu ändern, hat Nobuo Kawakami, der Gründer des japanischen Medien- und Telekommunikationsunternehmens DWANGO, nun ein Preisgeld von bis zu einer Million US-Dollar ausgeschrieben.

Auf den ersten Blick wirkt die abc-Vermutung harmlos: Sie beschäftigt sich mit zwei natürlichen Zahlen a und b und deren Summe a + b = c. Wie in der Zahlentheorie üblich, hat die abc-Vermutung mit den Primteilern der Zahlen zu tun. Jede Zahl lässt sich durch ein Produkt aus Primzahlen darstellen, etwa: 15 = 3·5 oder 324 = 22·34. Letzteres ist ein Beispiel für eine »reiche« Zahl, denn sie hat viele gleiche Primteiler (die 2 kommt zweimal und die 3 viermal vor). Solche Zahlen sind selten. Und noch seltener ist die Summe aus zwei reichen Zahlen erneut reich. Darum dreht sich die abc-Vermutung, die die beiden Mathematiker Joseph Oesterlé und David Masser 1985 formuliert haben: Sie gibt eine Art Maß dafür an, wie »reich« die Summe zweier Zahlen sein kann. Das Besondere an der Vermutung ist, dass sie die additiven mit den multiplikativen Eigenschaften natürlicher Zahlen verbindet.

Da die Gleichung a + b = c so einfach ist, hängen viele andere Probleme damit zusammen. Zum Beispiel der große Satz von Fermat, der sich mit Lösungen der Form an + bn = cn beschäftigt und Fachleuten mehr als 350 Jahre lang Kopfzerbrechen bereitete. Andrew Wiles konnte Mitte der 1990er Jahre beweisen, dass diese simple Gleichung für n > 2 keine ganzzahligen Lösungen a, b, c besitzt. Diese Tatsache würde aber auch direkt aus der abc-Vermutung folgen, falls sie wahr ist. Die Vermutung würde zudem einige offene zahlentheoretischen Fragen beilegen und könnte zu einem wichtigen Werkzeug in dem Bereich werden – insbesondere, wenn man sie mit elliptischen Kurven verbindet.