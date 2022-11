Mond streift Sonne: Eine partielle Sonnenfinsternis in der Mittagspause

Astronomiebegeisterte und Schaulustige können am kommenden Dienstag (25. Oktober) eine partielle Sonnenfinsternis in Deutschland beobachten. Sie dauert insgesamt etwa zwei Stunden und ist in ganz Mitteleuropa zu sehen – so das Wetter mitspielt und keine Wolken die Sicht versperren. Laut Wetterbericht sind die Chancen auf größere Wolkenlücken im Nordwesten sowie im Süden am größten. In der Landesmitte sieht es leider eher trüb und grau aus.

In Kiel beginnt der Mond sich um 11:07 Uhr vor die Sonne zu schieben, in Berlin ebenso wie in Köln um etwa 11:10 Uhr, in München startet das Spektakel kurz nach 11:14 Uhr. Zwischen 12:05 und 12:20 Uhr wird dann ein maximaler Bedeckungsgrad von 30 bis 42 Prozent erreicht. Dabei sind Beobachter mit Standorten im Nordosten des Landes im Vorteil. Dort bedeckt der Mond einen größeren Teil der Sonne als im Alpenraum.

Zu einer Sonnenfinsternis kommt es, wenn Sonne, Mond und Erde exakt in einer Reihe stehen. Denn dann schiebt sich der Mond vor die Sonne, sein Schatten fällt auf die Erdoberfläche und sorgt für eines der faszinierendsten Naturschauspiele. Bei einer totalen Sonnenfinsternis ist die gesamte Sonne vom Mond verdeckt, Beobachter auf der Erde befinden sich also im Bereich des Kernschattens. Eine partielle Sonnenfinsternis entsteht, wenn nur ein Teil vom Mond verdeckt ist, man also im Bereich des Halbschattens ist.