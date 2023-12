Weltformel: Quanten waren gestern

CC BY-SA 3.0 © Lookang / Doppelspalt Doppelspalt | Wellen, die durch zwei räumlich getrennte Schlitze gelenkt werden, erzeugen Interferenzmuster auf einem Schirm.

Die Quantenphysik sorgte von Anfang an für besondere Schwierigkeiten. Sie beschrieb allerlei seltsame Phänomene wie die Überlagerung oder die Verschränkung von Objekten. Ersteres bedeutet, dass ein Teilchen mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen kann. So ist es möglich, dass sich ein Elektron im selben Moment an zwei (oder mehr) Orten aufhält. Erst wenn man es misst – so die Interpretation –, wird das Teilchen auf einen der möglichen Orte festgelegt. Die Verschränkung von Teilchen ist fast noch kurioser. In diesem Fall sind zwei (unter Umständen weit voneinander entfernte) Objekte so miteinander verbunden, dass die Messung des einen Zustands den des anderen augenblicklich festlegt. Zunächst schien diese Eigenschaft dem Grundprinzip der Relativitätstheorie zu widersprechen: Nichts kann sich schneller bewegen als das Licht. Doch wie sich herausstellt, kann durch Verschränkung keine Information übertragen werden. Problem gelöst? Zumindest fast.

Die Quantenphysik wirft noch immer viele Fragen auf, vor allem wenn es um die Deutung der beschriebenen Phänomene geht. In der Praxis scheint hingegen alles in Ordnung zu sein: Die Quantenelektrodynamik zum Beispiel, die elektromagnetische Vorgänge auf Quantenebene beschreibt, gilt als die am besten untersuchte Theorie der Welt. Die Ergebnisse von Hochpräzisionsmessungen weichen erst in der achten Nachkommastelle von den theoretischen Vorhersagen ab. Solange man also das Gerechnete nicht weiter hinterfragt, funktioniert es. Nicht umsonst lautet ein Kredo von Quantenphysikern: »Shut up and calculate!« – »Halt die Klappe und rechne!«

Der Siegeszug der Quanten reicht noch weiter. Über die Jahrzehnte gelang es, drei der vier Grundkräfte quantenmechanisch zu beschreiben und miteinander zu vereinigen. Das Standardmodell der Teilchenphysik umfasst sowohl die elektromagnetischen Wechselwirkungen als auch die starke und die schwache Kernkraft. Mit einer griffigen Formel können die Fachleute genau bestimmen, was sich auf kleinster Ebene in der Quantenwelt abspielt – zumindest theoretisch. Denn in der Praxis lassen sich die meisten Gleichungen nicht direkt lösen; man ist auf Näherungsmethoden und intensive Computerunterstützung angewiesen.

Auf großen Skalen erwiesen sich Einsteins Gleichungen indes als erfolgreich: Die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie decken sich weitestgehend mit Beobachtungen in kosmischem Maß. Die zeitliche Entwicklung des Universums, die Ausdehnung der Raumzeit oder die Entstehung von Schwarzen Löchern lassen sich durch die Theorie erklären.