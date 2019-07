Ostsee: Einzigartiges Wrack aus der Zeit von Christoph Kolumbus gefunden

In der Ostsee zwischen Schweden und Estland haben Wissenschaftler einen herausragenden Wrackfund gemacht: ein Schiff, das gut 500 Jahre im Wasser scheinbar völlig intakt überstanden hat. Der 16 Meter lange Segler stamme aus dem frühen 16. Jahrhundert und damit aus der Zeit der großen Entdeckungsfahrten von Christoph Kolumbus, Vasco da Gama und Magellan. Es dürfte sich bei diesem Fund um das besterhaltene Wrack aus dieser Zeit handeln.

Über die Entdeckung berichten jetzt unter anderem Wissenschaftler der University of Southampton in einer Pressemitteilung. Demnach wurde die Wrackstelle schon 2009 von Mitarbeitern des schwedischen Schifffahrtsamts entdeckt. Erst die genauere Inspektion mit einem Tauchroboter durch Experten der Firma MMT offenbarte jedoch die Bedeutung des Funds.

Untersuchungsleiter Rodrigo Pacheco-Ruiz kommentiert den Fund: »Es wirkt, als wäre das Schiff erst gestern gesunken – die Masten an Ort und Stelle, der Rumpf intakt. An Deck liegt ein unglaublich seltener Fund: Das Beiboot, mit dem die Besatzung zwischen Land und Schiff pendelte, lehnt noch am Mast. Das ist ein wahrhaft erstaunlicher Anblick.«