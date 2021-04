Ekel: Wenn Abscheu Luxus ist

Geld, Gold und Geschmeide oder Gesundheit und Glück? Luxus liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn es um Pathogene und Parasiten geht, gehört sogar Ekel dazu, weil ihn sich nicht alle leisten können. So schlagkräftig unser Immunsystem auch ist, muss es doch vor manchen Erregern kapitulieren. Damit es gar nicht erst so weit kommt, warnen uns tief verankerte Verhaltensweisen vor Krankheitsherden. Der Ekel ist dafür essenziell und wurde nun erstmals in seiner Funktion als Infektbremse bestätigt. Diese Emotion hat aber auch Risiken und Nebenwirkungen, die uns bei der jetzt herrschenden Pandemie teuer zu stehen kommen können – und im Umgang mit unseren Liebsten.

Das Leben in einer hyperhygienischen Welt mit sterilen Lebensmitteln und sanitären Anlagen ist eigentlich eine Anomalie. Erreger prägten die längste Zeit die Geschicke der Menschheit und tun dies noch heute in weiten Teilen der Welt – selbst ohne Pandemie. So stark war der Druck durch Pathogene und Parasiten, dass wir im Lauf der Evolution eng verzahnte Abwehrmechanismen entwickelt haben. Sie sollen vor dem Kontakt mit Erregern greifen, um Infektionen zu verhindern. In ihrer Gesamtheit machen sie das »behavioral immune system« aus, frei übersetzt das »verhaltensbasierte Immunsystem«.

»Unsere Sinne liefern die Informationen«, sagt der Psychologe Josh Tybur von der Freien Universität Amsterdam. »So sollen Risiken durch Pathogene identifiziert und dann Verhaltensweisen ausgelöst werden, die ebendiese Risiken neutralisieren.« Ob wir nun Fauliges schmecken, Fäkalien riechen, eitrige Wunden sehen oder hören, wie sich jemand erbricht: Eine starke Ekelreaktion, die uns fast reflexhaft zurückweichen lässt, scheint hier vorprogrammiert. Doch ein Automatismus ist das nicht: Wir kommen lediglich mit der Anlage zum Ekel auf die Welt und lernen erst als Kinder vom Umfeld, was wir nun genau widerlich finden sollen.

Die Ekel-Klassiker

So bleibt der Ekel in einer Umwelt mit veränderlichen Infektionsrisiken anpassungsfähig und zeigt oft eine höchst individuelle Prägung. Aber eben nicht nur: Die weltweit wichtigsten Ekel-Trigger kreisen um die Klassiker der Kontamination wie Körperausscheidungen, Krankheitssymptome und Kadaver sowie Ungeziefer und verdorbene Nahrung. Unter der Leitung von Tara Cepon Robins, die mittlerweile an der University of Colorado arbeitet, wollte ein Team die lang gehegte Vermutung überprüfen, dass Ekel tatsächlich vor Infektionen schützen kann – und welche Rolle die Umwelt dabei spielt.

Dafür reisten die Forscher und Forscherinnen gewissermaßen zurück in der Zeit. Die indigenen Shuar leben in der Amazonasregion Ecuadors. Als Selbstversorger halten sie Tiere und betreiben Ackerbau in kleinem Maßstab, jagen und fischen. Sie leben meist in Hütten mit offenem Boden, kommen mit den Fäkalien von Mensch und Tier in Kontakt sowie mit rohem Fleisch und holen ihr Wasser aus dem Fluss. Ihre Umwelt ist hochpathogen mit mikrobiellen Erregern und Makroparasiten wie Darmwürmern. Die Lebensweise der Shuar ähnelt damit vermutlich der jener frühen Menschen, bei denen sich das verhaltensbasierte Immunsystem erstmals entwickelt hat.

»Die Kosten der Ekelreaktion dürfen den Nutzen nicht übersteigen« (Josh Tybur)

Insgesamt rekrutierte das Team 75 Kinder und Erwachsene für die Studie. Sie stammten aus drei getrennten Populationen, die sich in einem Punkt stark unterscheiden. Zwei der Gemeinschaften leben noch sehr traditionell und fast völlig isoliert. Die dritte Gemeinschaft aber hat auch Zugang zum Markt. Sie verkauft also Produkte, erwirbt Konsumgüter und lebt in befestigten Unterkünften mit einem Mindestmaß an Hygiene und Zugang zu sauberem Wasser. Sie alle wurden gleichermaßen nach ihrem Ekelempfinden bei verschiedenen Szenarien befragt, etwa Würmer oder Kakerlaken im Essen oder Fäkalien am nackten Fuß.