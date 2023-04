El Molo: Das Fischervolk der schwarzen Wüste geht unter

Rund 80 Fischarten kümmert das wenig, und auch die El Molo lassen sich davon nicht beirren. »Mit der Folge, dass unsere Zähne wegen des hohen Fluoridgehalts braun werden«, sagt Akolong und lächelt zum Beweis. »Auch unsere Knochen werden schwach. Auffallend viele von uns haben missgebildete Gliedmaßen, wie O- oder X-Beine. Das Wasser verändert auch die Haarfarbe von Schwarz zu Gelb.« Wenn all das bekannt sei, warum trinkt man dann noch aus dem See, badet und wäscht sich darin? »Weil wir keine Alternative haben. Im Jahr 2010 wurde mal ein Trinkwassersystem installiert, das aber von den Regenfällen weggeschwemmt und nie repariert wurde. Also sind wir wieder auf das Seewasser angewiesen.« Warum man sein Lager nicht woanders aufgeschlagen habe in all den Jahren? »Alles, was wir können, ist fischen.«

Tilapia ist begehrt, aber landet immer seltener im Netz

Am nächsten Morgen ist die Oberfläche des Sees flüssiges Silber, in dem sich die Strahlen der aufgehenden Sonne spiegeln. Sanft schwappen Wellen gegen das Boot, das zwischen Komote und dem Festland treibt. Ein Netz, mehrfach geflickt, wird ausgeworfen, mit aufgeschnittenen Kanistern schöpfen die Fischer beständig Wasser aus dem Fußraum des Boots. »Ich fahre lieber mit meinem kleinen Floß aus Doum-Palmenstämmen und jage mit der Harpune«, sagt Akolong. Es sind jahrtausendealte Methoden, mit der die El Molo regelmäßig noch immer Welse, Karpfenfische und – laut Akolong das Beste – Tilapia fangen.

Wer sind die El Molo? Die Volksgruppen Kenias gehören zu den faszinierendsten der Welt. Aktuell sind 44 Gemeinschaften offiziell von der Regierung anerkannt, die basierend auf der Sprache in drei Gruppen eingeteilt sind: Bantu, Niloten und jene, welche kuschitisch sprechen. Die El Molo gehören der kuschitischen Sprachgruppe an. Früher unterhielt man sich in einer eigenen El-Molo-Sprache. Jedoch gibt es kaum noch jemanden, der sie beherrscht, weshalb die UNESCO sie im Jahr 2008 bereits als gefährdet eingestuft hat. Die Ältesten am Turkanasee kennen noch Kinderlieder, auch arbeitet man an einem Wörterbuch, um Kindern der Volksgruppe zumindest einzelne Vokabeln beizubringen.

Woher kamen sie? Es wird angenommen, dass die El Molo um das Jahr 1000 v. Chr. aus Äthiopien in das Turkanabecken eingewandert sind. Die meisten leben am Turkanasee im Nordosten Kenias. 1934 berichtete V. E. Fuchs von 84 Personen dort, 1958 zählte Paul Spencer 143 EI Molo und im Jahr 1973 ging man von 214 aus. Mittlerweile leben in der Region laut aktuellem Zensus rund 1100 von ihnen, der El Molo Julius Akolong spricht von 1404, »beziehungsweise mehr als 3000, wenn man auch die dazuzählt, die sich mit Turkana, Samburu oder anderen zusammengetan haben«. Es gibt eine Siedlung auf dem Festland und eine auf einer Insel, die vor wenigen Jahren noch eine Halbinsel war. Layeni und Komote sind etwa fünf Kilometer voneinander entfernt.

Wie überleben die El Molo? Die Menschen leben vom Fischfang. Früher bauten sie Flöße aus Doum-Palmenstämmen und fingen Fische mit Speeren aus Oryxhorn, fein geknüpften Netzen und scharf geschnitzten Harpunen. Heute besitzt die Gemeinschaft zudem Motorboote, mit denen die El Molo zum Fischen und zur Jagd ausfahren, Kinder zu Schule bringen und die Heiligtümer auf einer Nachbarinsel ansteuern. Lange Zeit jagten die El Molo Flusspferde, Krokodile und Schildkröten. Doch das hat die Regierung mittlerweile untersagt, um Tiere vor dem Aussterben zu schützen. Der Gemeinschaft fehlen damit allerdings Fleisch sowie Haut und Knochen, um Gegenstände wie Teller, Löffel und Schmuck zu fertigen. Die Folge: Die El Molo nutzen im Alltag immer mehr Kunststoffe, ohne Müll ordentlich entsorgen zu können.

Welche Rollen haben Frauen, welche Männer? Die El-Molo-Gesellschaft ist in sieben Sippen geteilt, die sich voneinander durch ihre verschiedenen Nahrungstabus und Verwandtschaften von ihren Nachbarn unterscheiden. Ein Ältestenrat leitet die jeweilige Gemeinschaft. Traditionell stellen die Männer der El Molo Eisengegenstände, Fischerboote und Holzarbeiten her. Sie gehen jagen und fischen. Die Frauen kümmern sich hingegen um die Kinder, den Haushalt und fertigen Körbe, Töpfe und Schmuck.

Obwohl die Fischer sich auf ihr Handwerk verstehen, muss an manchen Tagen ein Fisch für die gesamte Familie reichen. Weshalb so wenig ins Netz geht? »Weil der See schmutziger geworden ist«, sagt einer. »Weil wir auf dem tieferen See weiter rausfahren müssen, wo es windiger und gefährlicher für uns ist, da unsere Boote leicht kentern können«, sagt Akolong. »Weil die Fremden besser ausgerüstet sind und viel schneller viel fangen«, sagt der nächste. »Weil Dämme in Äthiopien mal mehr, mal weniger Wasser fließen lassen«, vermutet ein weiterer.

Tatsächlich ist die Ursache der Veränderungen unklar. Der Turkanasee bietet den Menschen in der Region zwar seit Menschengedenken Nahrung, Einkommen und Heimat, aber unter den großen Seen Afrikas ist er der am wenigsten erforschte. Immerhin: Es gibt Theorien. Sie beschäftigen sich mit der Besiedlung, der Geologie und den Folgen des Klimawandels im kenianisch-äthiopischen Grenzgebiet.