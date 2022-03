Elagabal: Im Schutz des falschen Gottes

© akg-images / picture alliance (Ausschnitt) »Die Rosen des Heliogabal« | Die Dekadenz am Hof Elagabals stellt sich hier der Maler Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) vor: Der Kaiser lässt auf seine Gäste Rosen regnen. Laut der »Historia Augusta«, einer eher unzuverlässigen Quelle, sollen einige der Bankettgäste unter den Blüten erstickt sein.

Von Kaisern wurde erwartet, dass sie möglichst jene Herrschertugenden pflegten, die bereits auf dem Ehrenschild des ersten Princeps Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.) prangten: virtus, clementia, iustitia und pietas, also Vortrefflichkeit, Milde, Gerechtigkeit und eine fromme Gesinnung. Offensichtlich widersprach Elagabal in den Augen seiner antiken Biografen diesem Ideal auf ganzer Linie. Selbst wenn man in Betracht zieht, dass die Autoren vermutlich maßlos übertrieben und dass der Vorwurf sexueller Abartigkeit ein wiederkehrendes Element in der Beschreibung eines schlechtes Kaisers war, ist die schiere Fülle an Berichten über Zügellosigkeiten doch ungewöhnlich. »Wenn solche Unterstellungen in den literarischen Quellen so massiv auftreten, dann muss sich hinter diesen Berichten über die reine Topik hinausgehend doch ein wahrer Kern verbergen«, meint Klaus Altmayer. Der Althistoriker gehört zu der weltweit zwar wachsenden, aber immer noch überschaubaren Schar von Forschern, die sich der Person des exzentrischen Priesterkaisers widmen.

Lange Zeit wurde Elagabal in der Altertumskunde eher übergangen. Fast so, als hätte der britische Historiker und Aufklärer Edward Gibbon bereits am Ende des 18. Jahrhunderts in seinem Werk »The History of the Decline and Fall of the Roman Empire« schon alles gesagt, was es zu über »Elagabals Laster und Torheiten« zu sagen gibt, dass nämlich ihre »unbeschreibliche Niedertracht alles, was aus anderen Zeiten oder Ländern überliefert ist«, übersteige. In den 1990er Jahren setzte in der Forschung ein anhaltender Trend ein, gerade die Biografien verfemter, besonders übel beleumundeter Persönlichkeiten aus der Antike, etwa die der ausgewiesen schlechten Kaiser Nero oder Caligula, unter Berücksichtigung möglichst vieler Aspekte neu zu beleuchten – und mitunter überraschend positiv zu bewerten. Im Zuge dessen nahm in den letzten Jahren auch das wissenschaftliche Interesse an Elagabal zu – vor allem an seiner Religionspolitik.

Erstaunlicherweise erfahren weder die Hingabe, mit der Elagabal anscheinend öffentlich und permanent Geschlechtergrenzen überschritt, noch sein offen bekundeter Wunsch, eine Frau zu werden, besondere Aufmerksamkeit in der gegenwärtigen Forschung – jedenfalls nicht in dem Rahmen, der in Zeiten von Gender Studies auch in der Altertumskunde zu erwarten wäre. Fachleuten zufolge könnten die sexuellen Ausschweifungen des Kaisers mit dem Kult seines Gottes in Verbindung stehen. »Es existierten in römischer Zeit sehr wohl einige orientalische Kulte, bei denen Tempelprostitution beiderlei Geschlechts zum Ritus gehörte«, so Altmayer. »Doch waren dies ausnahmslos Kulte von weiblichen Fruchtbarkeitsgöttinnen.« Und nicht von männlichen Sonnengottheiten.

Ein »monströser« Wunsch

Auch der in den Quellen behauptete Wunsch des Kaisers, sich selbst zu entmannen, könnte rituelle Hintergründe haben. Bekannt ist beispielsweise die Selbstkastration bei Priestern der kleinasiatischen Göttin Kybele. Inwieweit vergleichbare Praktiken auch im Kult des syrischen Gottes Elagabal Anwendung fanden, ist jedoch ebenso unbekannt wie die übrigen Elemente seines Ritus. Für die Römer war das alles jedenfalls mehr als bizarr. »Der Gedanke, der Kaiser würde sich einer rituellen Selbstkastration unterziehen, musste vollkommen monströs erscheinen«, meint Altmayer.

Doch wenn es etwas gab, was seine Zeitgenossen und Biografen noch mehr empörte als alle Ausschweifungen und Eskapaden des Kaisers, so war es sein ganz und gar ernst gemeinter Versuch, die Gottheit, deren Priester er war, über die traditionellen römischen Götter zu erheben. Bis vor Kurzem wurde angenommen, der im syrischen Emesa geborene Varius Avitus Bassianus sei in frühester Kindheit zum Oberpriester des dort verehrten Sonnengottes Elagabal geweiht und ausschließlich für diese Aufgabe nur in diesem Sinn ausgebildet worden. Als er jedoch plötzlich und unerwartet mit nur 14 Jahren Kaiser wurde und nach Rom zog, soll es zum unvermeidlichen Zusammenprall der Kulturen gekommen sein. Der mit römischen Sitten und Gebräuchen nicht vertraute Kaiser sei daher Bestandteil und Ausdruck eines umfassenden kulturellen Missverständnisses, lautete eine Deutung.

Die neuere Forschung zeichnet allerdings ein ganz anderes Bild. »Elagabal wurde mitnichten in Emesa von Kindesbeinen an zum Priester erzogen«, sagt der Althistoriker Altmayer. »Die ersten Jahre muss er in Rom und der näheren Umgebung verbracht haben.«