Klimapolitik: Kohlendioxid-Schulden als Technologie-Entwicklungsturbo

© Nature; Stainforth, D.A.: ‘Polluter pays‘ policy could speed up emission reductions and removal of atmospheric CO2. Nature 596, 2021, fig. 1; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt)

Finanzielle Stellschraube | Die Verzinsung von CO 2 -Schulden kann sich direkt auf das Klima auswirken: Wissenschaftler haben für verschiedene Szenarien untersucht, wie sich jeweils die Menge an ausgestoßenem CO 2 verringert (Dekarbonisierung) und wie viel Kohlenstoffdioxid künftige Technologien aus der Atmosphäre ziehen (negative Emissionen). Ziel dabei: die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Haben die Technologien zur Rückholung des Klimagases eine geringe Kapazität und sind teuer (gelb), erwarten die Autoren eine schnelle, kurzfristige Abnahme der Emissionen, während Abscheidungstechnologien allmählich eingeführt werden. Bei höheren Kapazitäten und geringeren Kosten für die Treibhausgasentfernung (blau) rechnen sie mit einer langsameren Dekarbonisierung und dafür mit mehr CO 2 -Abscheidung. Müssen Kohlenstoffdioxiderzeuger ab einem vereinbarten Grenzwert für jede zusätzlich freigesetzte Tonne Gas Zinsen zahlen, sinken die Emissionen laut Modellierung schneller, und CO 2 wird bereits früher aus der Atmosphäre entfernt (rot). Die Daten entsprechen beispielhaften Szenarien und sollen lediglich zeigen, wie sich die unterschiedlichen Annahmen auswirken.