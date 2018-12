Geteilte Meinungen

Unter Psychologen stoßen die Ergebnisse der beiden Forscherteams deshalb auf geteilte Meinungen. Kritisch äußerten sich in diesem Zusammenhang 2017 Nick Brown und James Coyne von der Universität Groningen in den Niederlanden. Sie nahmen Quoidbachs Studie noch einmal genauer unter die Lupe und kamen in einer Veröffentlichung im Fachmagazin »Journal of Experimental Psychology General« zu dem Schluss, die Ergebnisse der Untersuchung seien kaum mehr als statistische Artefakte. Dabei bemängeln sie unter anderem, dass Quoidbach sich für seine Berechnungen eine Messgröße aus der Biometrie geliehen hat – den so genannten Shannon-Index, mit dem Biologen auch die Biodiversität in Ökosystemen beschreiben. Ob sich die Formel auf die von den Autoren vorgeschlagene Art und Weise in die Psychologie übertragen lasse, sei höchst fragwürdig.

Diesen Kritikpunkt teilt auch Luise Prüßner. Sie forscht in der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg und beschäftigt sich mit Emotionsregulation. Ihr besonderes Augenmerk liegt dabei auf Menschen, die an Erkrankungen wie einer Depression oder einer Angststörung leiden. Wie klein oder wie groß die Gefühlsvielfalt von jemandem ausfalle, hänge auch damit zusammen, wie viel der Betreffende mit den jeweiligen für die Studien ausgewählten Emotionsbegriffen anfangen könne, sagt die Expertin. Zudem bestünde die Gefahr, dass in der Rückschau viele Emotionen unter den Tisch fallen, wenn man Versuchspersonen wie in der Studie von Quoidbach dazu anhält, von ihrer allgemeinen Gefühlsvielfalt zu berichten. Das alles mache es schwer, emotionale Diversität zuverlässig zu messen.

Dennoch findet sie die Untersuchung des Konzepts der Emodiversity hilfreich für das Verständnis menschlicher Emotionen. Unsere Gemütsregungen, so erklärt Prüßner, erfüllen aller Voraussicht nach vor allem einen adaptiven Zweck: Sie helfen uns dabei, die Herausforderungen unseres Alltags zu meistern, indem sie für unterschiedliche Situationen das passende Verhaltensrepertoire bereitstellen. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf Warnsignale, die wir erkennen müssen, oder Missstände, die es zu beheben gilt. Dass ein vielfältiges und abwechslungsreiches Gefühlsleben vorteilhafter ist als ein eintöniges, macht unter diesen Gesichtspunkten also durchaus Sinn – allerdings nur dann, wenn die Emotionen tatsächlich zum jeweiligen Kontext passen, schränkt Prüßner ein. Ist das nicht der Fall, könnten stark schwankende Gemütszustände den Umgang mit verschiedenen Situationen auch erschweren. Ein Beispiel dafür ist etwa die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung, die durch häufig wechselnde und unvorhersehbare Affektzustände charakterisiert ist. Die Psychologin führt deshalb gemeinsam mit ihren Kollegen gerade eine Studie durch, in der gesunde Probandinnen und Probanden sowie Personen mit psychischen Beschwerden mehrmals pro Tag mit Hilfe einer App unmittelbar zu ihren aktuellen Gefühlen und den jeweiligen Kontexten befragt werden. So wollen die Forscher herausfinden, in welchen Alltagssituationen welche Emotionen hilfreich sind.

Die guten Seiten der schlechten Gefühle

Dass schlechte Gefühle wie Traurigkeit, Wut und Neid durchaus ebenso ihre positiven Seiten haben, zeigen inzwischen zahlreiche Untersuchungen. »Jede negative Emotion kann in bestimmten Kontexten hilfreich beziehungsweise adaptiv sein«, sagt Luise Prüßner. Das prominenteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Angst. Ergreift sie von uns Besitz, nimmt sie augenblicklich unsere gesamte Aufmerksamkeit in Beschlag. Das Herz schlägt schneller, die Muskeln spannen sich an, die Pupillen weiten sich. Unser Körper macht sich blitzschnell für Kampf oder Flucht bereit – eine Reaktion, die uns im Angesicht echter Gefahr das Leben retten kann. Problematisch werden Gefühle wie Angst in aller Regel dann, wenn sie sich verselbstständigen und uns zum Beispiel in ganz alltäglichen Situationen plötzlich Panikattacken ereilen, die uns die Luft abschnüren.

Bisweilen wirken sich negative Emotionen sogar positiv auf unser Gedächtnis oder unsere Kreativität aus. So scheint schlechte Laune zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit zu schärfen, wie Forscher um Joseph Forgas an der University of New South Wales in Sydney 2009 entdeckten. Die Wissenschaftler fragten 73 Kunden beim Verlassen eines Schreibwarenladens, ob sie zehn Gegenstände bemerkt hätten, die Forgas und Kollegen zuvor unauffällig an der Kasse platziert hatten. Probanden, die schlecht gelaunt waren, konnten dabei mehr Objekte aufzählen als Versuchspersonen mit guter Stimmung. Auch für falsche Erinnerungen sind übellaunige Menschen weniger anfällig. Stattdessen arbeiten sie beharrlicher an Problemen und suchen, wenn etwas schiefläuft, die Schuld seltener bei anderen.

Die Psychologinnen June Gruber von der University of Colorado in Boulder und Jessica Borelli von der University of California in Irvine plädieren deshalb dafür, eine gewisse Gefühlsvielfalt schon bei Kindern zu fördern. Das gelte vor allem für Jungen, die tendenziell in einer engeren Gefühlswelt aufwüchsen als Mädchen. So zeigen Untersuchungen etwa, dass Mütter mit ihren Töchtern über eine Fülle von Emotionen reden. Bei Söhnen drehen sich solche Eltern-Kind-Gespräche hingegen oft hauptsächlich um Ärger oder Wut. Das könnte dazu führen, dass Männer im Erwachsenenalter ihre Gefühle stärker unterdrücken als Frauen, mahnen Gruber und Borelli – womöglich mit gesundheitlichen Konsequenzen.

Auch Quoidbach beobachtete in seiner Untersuchung, dass Männer im Schnitt eine etwas geringere emotionale Diversität aufwiesen als Frauen. Und im Alter scheint die Gefühlsvielfalt ebenfalls abzunehmen: So berichteten ältere Menschen etwa von einem weniger breiten Spektrum an Emotionen wie Freude, Trauer, Angst, Begeisterung oder Stolz als jüngere. Wie sich diese Trends erklären lassen oder wie man ihnen entgegenwirken kann, bleibt bislang allerdings noch im Dunkeln, wie vieles in der Emodiversity-Forschung. Das geben auch Quoidbach und seine Kollegen unumwunden zu. Auf eines weisen ihre Ergebnisse jedoch in aller Deutlichkeit hin: Der Einfluss von Gefühlen auf unsere Gesundheit ist komplexer, als Wissenschaftler lange annahmen. Gute Gefühle sind gut, schlechte Gefühle sind schlecht – so einfach scheint es eben doch nicht zu sein!